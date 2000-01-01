Igualtat, diversitat i inclusió
Desenvolupem polítiques d'igualtat, diversitat i inclusió a la Universitat
- Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió
- Pla d'igualtat, Diversitat i Inclusió
- Abordatge de violències
Coneix la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió
Amb l'objectiu d'impulsar un abordatge més interseccional en el seu àmbit d'actuació, l'any 2025 es va crear la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, en substitució de l'antiga Unitat d'Igualtat, constituïda l'any 2008. Adscrita al Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura, la nova unitat té com a missió vetllar per una universitat més equitativa, inclusiva i respectuosa amb la diversitat.
Línies d'actuació
La seva actuació es materialitza en les estratègies següents:
- Elabora els plans d'igualtat, LGTBI, diversitat i inclusió de la UOC, a més de les diagnosis prèvies a l'elaboració dels plans; vetlla per la seva implementació, i en fa el seguiment i l'avaluació.
- Fa informes del seu àmbit competencial d'acord amb el seu objecte.
- Assessora els diferents òrgans, unitats i serveis acadèmics i administratius en matèria de polítiques d'igualtat, diversitat i inclusió, i proposa i promou mesures correctores de les desigualtats i els incompliments que es detectin.
- Proposa i promou mesures que facilitin la docència, la recerca i la transferència, la gestió i la comunicació amb perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió.
- Insta a la recollida de dades estadístiques en tota la institució que permetin una millora contínua en els àmbits de la igualtat, diversitat i inclusió.
- Du a terme i impulsa accions de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat, diversitat i inclusió.
- Vetlla perquè la comunicació i la difusió de notícies incorporin la perspectiva de la igualtat, diversitat i inclusió.
- Fa atenció a suggeriments, consultes, queixes i denúncies en l'àmbit de la igualtat, diversitat i inclusió de la comunitat universitària de la UOC, llevat de les consultes i queixes del col·lectiu d'estudiants, que tenen el seu propi canal d'atenció.
- Prevé l'erradicació de qualsevol mena de discriminació o assetjament per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, orientació sexual, diversitat cultural o discapacitat que s'esdevingui en el context de la Universitat a través del disseny i la implementació de protocols de prevenció i atenció de consultes, queixes i denúncies en aquests àmbits.
- Proposa mesures que propicien la presència equilibrada d'homes i dones en qualsevol àmbit de la Universitat.
- Impulsa la coordinació de les iniciatives d'igualtat, diversitat i inclusió en el marc de la comunitat i xarxa universitària de la UOC i en la societat civil organitzada en aquests àmbits.
- Participa en xarxes interuniversitàries especialitzades en l'àmbit de la igualtat, diversitat i inclusió amb l'objectiu de promoure la coordinació interuniversitària, la incidència política i el posicionament estratègic de la UOC a aquestes xarxes.
- Qualsevol altra que li sigui atribuïda pels òrgans de govern de la Universitat i les que siguin consubstancials al seu objecte.
Enllaços d'interès
Membres de la Unitat d'Igualtat
La Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió es compon d'un equip tècnic format per sis persones, a més de la persona que n'ocupa la presidència:
- Manel Jiménez Morales, president.
- Maria Olivella Quintana, directora.
- Gloria Jiménez Núñez, gestora de projectes.
- Icíar García Martínez, gestora de projectes.
- Inés Rein Dalmases, gestora de projectes.
- Esther Domínguez, gestora de projectes.
- Rosa Panades Blas, gestora de projectes.
La Unitat d'Igualtat participa en els espais següents:
Xarxes interuniversitàries:
- Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
- Comissió de Compromís Social i Comunitari del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
- Grup de gènere de la Xarxa Vives d'Universitats.
- Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU)
- Xarxa d'Universitats per la Diversitat (RUD).
- Grup de Treball de Polítiques d'Igualtat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
Coneix el Pla d'igualtat, diversitat i inclusió
El Pla d'igualtat, diversitat i inclusió (IDI) de la UOC 2026-2029 és el full de ruta de la Universitat per garantir una institució equitativa i lliure de violències. Amb la publicació i implementació d'aquest document estratègic, es reforça el compromís de la UOC amb la igualtat, la diversitat i la inclusió, i s'integren per primera vegada la diversitat cultural i la discapacitat.
Aquest pla no solament s'ha construït de manera participativa, sinó que es fonamenta en l'avaluació del pla anterior i en la Diagnosi IDI 2024, que analitza l'estat de la igualtat, la diversitat i la inclusió en tots els àmbits de la Universitat. Per donar resposta a tots els reptes detectats, la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió ha coordinat la creació d'aquest pla, que s'estructura en quatre eixos estratègics: coordinació, organització, docència, i recerca i transferència.
L'aprovació de l'eix d'organització d'aquest pla d'accions, així com de les diagnosis en què es basa, s'ha fet en el si d'una comissió negociadora amb la participació de representants legals dels treballadors i treballadores, a fi de garantir el consens institucional.
Eixos estratègics
Documentació
Abordatge de les violències de gènere i LGTBI-fòbiques
Les desigualtats de gènere són un problema estructural del qual la universitat no és aliena. De la mateixa manera que en altres espais de socialització, també en l'entorn universitari s'han normalitzat conductes i situacions que són violència.
Com a agents socials generadors de coneixement, les universitats poden tenir un paper clau en l'erradicació de les violències de gènere: poden transformar el sistema i les relacions socials en les quals se sustenten.
La UOC es compromet a fer de la seva institució universitària un espai lliure de violències envers les dones i les persones LGTBI.
Com ho fem?
01
Normativa contra l'assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual i expressió o identitat de gènere.
02
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere de la UOC.
03
Com a membre de la comunitat universitària, és possible que en algun moment algú t'expliqui que viu una situació de violència masclista fora de l'àmbit universitari i que, per tant, aquesta situació no es pugui vehicular a través del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere de la UOC.
Notícies
Recursos
- Com abordar la violència masclista fora de l'àmbit universitari?
- Cinc consells per a un ús no sexista de la llengua (PDF).
- Col·lecció especial "Unitat d'Igualtat UOC".
- Biblioguia Perspectiva de gènere en la recerca.
- Decàleg de bones pràctiques per a la igualtat de gènere en les revistes científiques.
- Guia per a un ús no sexista del llenguatge escrit.
- Guia de teletreball i conciliació en temps de COVID-19.
- Kit amb eines i recursos per orientar el disseny d'assignatures i l'acció docent amb perspectiva de gènere.
- Toolkit UOC: Estratègies i eines per protegir-nos davant de les violències masclistes digitals
- Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere.
- Kit per a autors i autores de la UOC per incorporar la perspectiva de gènere en els continguts.
- Col·lecció de treballs finals relacionats amb el gènere.
- Pla d'igualtat de gènere 2020-2024.
- Diagnosi de gènere de l'entorn laboral 2021.