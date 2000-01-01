Objectiu estratègic 1
Continuar promovent l'accés equitatiu dels col·lectius tradicionalment menys representats en el sistema universitari i impulsar la reducció de barreres en l'accés i l'acollida
Objectius operatius:
- Consolidar el marc normatiu, la governança i els òrgans que permetin transversalitzar la perspectiva de la igualtat, la diversitat i la inclusió a tota la institució.
- Difondre i comunicar a tota la comunitat UOC els compromisos institucionals amb la igualtat, la diversitat i la inclusió.