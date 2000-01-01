Campus

Eix 2. Docència

Objectiu estratègic 1

Continuar promovent l'accés equitatiu dels col·lectius tradicionalment menys representats en el sistema universitari i impulsar la reducció de barreres en l'accés i l'acollida

Objectius operatius:

  • Consolidar el marc normatiu, la governança i els òrgans que permetin transversalitzar la perspectiva de la igualtat, la diversitat i la inclusió a tota la institució.
  • Difondre i comunicar a tota la comunitat UOC els compromisos institucionals amb la igualtat, la diversitat i la inclusió.

Promoure una oferta formativa i de continguts docents en matèria d'igualtat de gènere, diversitat LGBTIQ+ i diversitat cultural

Objectius operatius:

  • Garantir que els processos i els continguts docents incorporin de manera transversal la perspectiva de gènere, de diversitat LGTBIQ+ i de diversitat cultural.

  • Impulsar l'oferta formativa en els àmbits de la igualtat de gènere, diversitat LGTBIQ+ i diversitat cultural. 
  • Impulsar la perspectiva IDI i el compromís ètic a les disciplines STEM.
Objectiu estratègic 3

Promoure un model docent inclusiu

Objectius operatius:

  • Establir un pla de formació i sensibilització específica en atenció a les NESE per a tot el personal docent, de suport a la docència i els serveis d'atenció a l'estudiantat de la UOC.

  • Incrementar la participació i el sentit de pertinença de l'estudiantat amb NESE.
  • Implementar progressivament el disseny universal per a l'aprenentatge en assignatures i programes.
Objectiu estratègic 4

Atendre i acompanyar l'estudiantat amb NESE de manera coordinada

Objectius operatius:

  • Desplegar els recursos necessaris per poder dur a terme una atenció especialitzada a l'estudiantat amb discapacitat o NESE.

  • Revisar la comunicació amb l'estudiantat en els processos d'acompanyament i retorn (feedback).
  • Garantir l'acompanyament de l'estudiantat amb NESE durant tota la seva estada a la UOC.
  • Sistematitzar la recollida d'informació sobre les persones amb NESE per plantejar i desenvolupar accions positives.