Campus

Eje 2. Docencia

Objetivo estratégico 1

Seguir promoviendo el acceso equitativo de los colectivos tradicionalmente menos representados en el sistema universitario e impulsar la reducción de barreras en el acceso y la acogida

Objetivos operativos:

  • Desarrollar y consolidar acciones para fomentar el acceso equitativo a la UOC del nuevo estudiantado (hasta la matrícula).

  • Promover que los procesos de acogida de la universidad sean equitativos y tengan en cuenta las necesidades de los colectivos tradicionalmente menos representados (durante la matrícula y hasta los primeros días).
  • Visibilizar la UOC como un espacio inclusivo para el futuro estudiantado y mostrar los recursos que podrá utilizar a lo largo de su trayectoria universitaria.

 

Objetivo estratégico 2

Promover una oferta formativa y de contenidos docentes en materia de igualdad de género, diversidad LGBTIQ+ y diversidad cultural

Objetivos operativos: 

  • Garantizar que los procesos y los contenidos docentes incorporen de forma transversal la perspectiva de género, de diversidad LGTBIQ+ y de diversidad cultural.

  • Impulsar la oferta formativa en los ámbitos de la igualdad de género, diversidad LGTBIQ+ y diversidad cultural.

  • Impulsar la perspectiva IDI y el compromiso ético en las disciplinas STEM.

Objetivo estratégico 3

Promover un modelo docente inclusivo

Objetivos operativos:

  • Establecer un plan de formación y sensibilización específica en atención a las NEAE para todo el personal docente, de apoyo a la docencia y los servicios de atención al estudiantado de la UOC.

  • Incrementar la participación y el sentido de pertenencia del estudiantado con NEAE.

  • Implementar progresivamente el diseño universal para el aprendizaje en asignaturas y programas.

     

Objetivo estratégico 4

Atender y acompañar al estudiantado con NEAE de forma coordinada

Objetivos operativos:

  • Desplegar los recursos necesarios para poder llevar a cabo una atención especializada al estudiantado con discapacidad o NEAE.

  • Revisar la comunicación con el estudiantado en los procesos de acompañamiento y retorno (feedback).

  • Garantizar el acompañamiento del estudiantado con NEAE durante toda su estancia en la UOC.
  • Sistematizar la recopilación de información sobre las personas con NEAE para plantear y desarrollar acciones positivas.

 