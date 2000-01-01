Objetivo estratégico 1
Seguir promoviendo el acceso equitativo de los colectivos tradicionalmente menos representados en el sistema universitario e impulsar la reducción de barreras en el acceso y la acogida
Objetivos operativos:
Desarrollar y consolidar acciones para fomentar el acceso equitativo a la UOC del nuevo estudiantado (hasta la matrícula).
- Promover que los procesos de acogida de la universidad sean equitativos y tengan en cuenta las necesidades de los colectivos tradicionalmente menos representados (durante la matrícula y hasta los primeros días).
- Visibilizar la UOC como un espacio inclusivo para el futuro estudiantado y mostrar los recursos que podrá utilizar a lo largo de su trayectoria universitaria.