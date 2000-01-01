El Plan de igualdad, diversidad e inclusión (IDI) de la UOC 2026-2029 es la hoja de ruta de la universidad para garantizar una institución equitativa y libre de violencias. Con la publicación e implementación de este documento estratégico, se refuerza el compromiso de la UOC con la igualdad, la diversidad y la inclusión, y se integran por primera vez la diversidad cultural y la discapacidad.

Este plan no solo se ha construido de forma participativa, sino que se fundamenta en la evaluación del plan anterior y en la Diagnosis IDI 2024, que analiza el estado de la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la universidad. Para dar respuesta a todos los retos detectados, la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión ha coordinado la creación de este plan, que se estructura en cuatro ejes estratégicos: coordinación, organización, docencia, e investigación y transferencia.

La aprobación del eje de organización de este plan de acciones, así como de las diagnosis en las que se basa, ha tenido lugar en el seno de una comisión negociadora con la participación de representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de garantizar el consenso institucional.