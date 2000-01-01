Campus

Igualdad, diversidad e inclusión

Desarrollamos políticas de igualdad, diversidad e inclusión en la Universidad

La UOC inició su trayectoria en la elaboración e implementación de planes de igualdad de género hace más de quince años. Desde entonces, ha consolidado su compromiso con la igualdad. Con el tiempo, sin embargo, esta apuesta ha evolucionado hacia una mirada más amplia e interseccional. Se ha incorporado la perspectiva IDI (igualdad, diversidad e inclusión) para abordar y erradicar las desigualdades y violencias que se producen en la universidad a partir de los distintos ejes de discriminación social: discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, diversidad cultural, nivel socioeconómico, etc.
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Conoce la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión

Con el objetivo de impulsar un abordaje más interseccional en su ámbito de actuación, en 2025 se creó la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión, en sustitución de la antigua Unidad de Igualdad, constituida en 2008. Adscrita al Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, la nueva unidad tiene como misión velar por una universidad más equitativa, inclusiva y respetuosa con la diversidad. 

Unidad de Igualdad
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Líneas de actuación

Su actuación se materializa en las siguientes estrategias:

  • Elabora los planes de igualdad, LGTBI, diversidad e inclusión de la UOC, además de las diagnosis previas a la elaboración de los planes; vela por su implementación, y hace su seguimiento y evaluación.
  • Elabora informes de su ámbito competencial de acuerdo con su objeto.
  • Asesora a los diferentes órganos, unidades y servicios académicos y administrativos en materia de políticas de igualdad, diversidad e inclusión, y propone y promueve medidas correctoras de las desigualdades y los incumplimientos detectados.
  • Propone y promueve medidas que faciliten la docencia, la investigación y la transferencia, la gestión y la comunicación con perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión.
  • Fomenta la recopilación de datos estadísticos en toda la institución que permitan una mejora continua en los ámbitos de la igualdad, diversidad e inclusión.
  • Lleva a cabo e impulsa acciones de sensibilización, información y formación en materia de igualdad, diversidad e inclusión.
  • Vela por que la comunicación y la difusión de noticias incorporen la perspectiva de la igualdad, diversidad e inclusión.
  • Atiende a sugerencias, consultas, quejas y denuncias en el ámbito de la igualdad, diversidad e inclusión de la comunidad universitaria de la UOC, salvo las consultas y quejas del colectivo de estudiantes, que tienen su propio canal de atención.
  • Previene la erradicación de cualquier tipo de discriminación o acoso por razón de sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, diversidad cultural o discapacidad que se produzca en el contexto de la universidad a través del diseño y la implementación de protocolos de prevención y atención de consultas, quejas y denuncias en estos ámbitos.
  • Propone medidas que propicien la presencia equilibrada de hombres y mujeres en cualquier ámbito de la universidad.
  • Impulsa la coordinación de las iniciativas de igualdad, diversidad e inclusión en el marco de la comunidad y red universitaria de la UOC y en la sociedad civil organizada en estos ámbitos.
  • Participa en redes interuniversitarias especializadas en el ámbito de la igualdad, diversidad e inclusión con el objetivo de promover la coordinación interuniversitaria, la incidencia política y el posicionamiento estratégico de la UOC en estas redes.
  • Cualquier otra que le sea atribuida por los órganos de gobierno de la universidad y las que sean consustanciales a su objeto.

Enlaces de interés

Reglamento de la Unidad de Igualdad

Documento PDF (catalán)

Consulta el documento

Trayectoria de la Unidad de Igualdad

Infografía (PDF)

Consulta el documento

Miembros de la Unidad de Igualdad

La Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión está compuesta por un equipo técnico formado por 6 personas, además de la persona que ocupa la presidencia:

  • Manel Jiménez Morales, presidente.
  • Maria Olivella Quintana, directora.
  • Gloria Jiménez Núñez, gestora de proyectos.
  • Icíar García Martínez, gestora de proyectos.
  • Inés Rein Dalmases, gestora de proyectos.
  • Esther Domínguez, gestora de proyectos.
  • Rosa Panades Blas, gestora de proyectos.
Miembros de la Unidad de Igualdad
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La Unidad de Igualdad participa en los siguientes espacios:

Conoce el Plan de igualdad, diversidad e inclusión

El Plan de igualdad, diversidad e inclusión (IDI) de la UOC 2026-2029 es la hoja de ruta de la universidad para garantizar una institución equitativa y libre de violencias. Con la publicación e implementación de este documento estratégico, se refuerza el compromiso de la UOC con la igualdad, la diversidad y la inclusión, y se integran por primera vez la diversidad cultural y la discapacidad.

Este plan no solo se ha construido de forma participativa, sino que se fundamenta en la evaluación del plan anterior y en la Diagnosis IDI 2024, que analiza el estado de la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la universidad. Para dar respuesta a todos los retos detectados, la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión ha coordinado la creación de este plan, que se estructura en cuatro ejes estratégicos: coordinación, organización, docencia, e investigación y transferencia.

La aprobación del eje de organización de este plan de acciones, así como de las diagnosis en las que se basa, ha tenido lugar en el seno de una comisión negociadora con la participación de representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de garantizar el consenso institucional.

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Ejes estratégicos

Organización

Eje 1 del Plan de igualdad, diversidad e inclusión

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Investigación y transferencia

Eje 3 del Plan de igualdad, diversidad e inclusión

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Docencia

Eje 2 del Plan de igualdad, diversidad e inclusión

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Coordinación

Eje 4 del Plan de igualdad, diversidad e inclusión

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Documentación

Abordaje de las violencias de género y LGTBI-fóbicas

Las desigualdades de género son un problema estructural del cual la universidad no es ajena. Al igual que en otros espacios de socialización, también en el ámbito universitario se han normalizado conductas y situaciones que son violencia.

Como agentes sociales generadores de conocimiento, las universidades pueden tener un papel clave en la erradicación de las violencias de género: pueden transformar el sistema y las relaciones sociales en las que se sustentan.

La UOC se compromete a hacer de su institución universitaria un espacio libre de violencias hacia las mujeres y las personas LGTBI.

Abordaje de las violencias de género y LGTBI-fóbicas
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¿Cómo lo hacemos?

01

Normativa contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género.

02

Protocolo para la prevención, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género de la UOC.

Conoce la información clave sobre el Protocolo.

03

Como miembro de la comunidad universitaria, es posible que en algún momento alguien te explique que está viviendo una situación de violencia machista fuera del ámbito universitario y que, por lo tanto, esta situación no pueda vehicularse a través del Protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género de la UOC.

Noticias

Recursos

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