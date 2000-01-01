Igualdad, diversidad e inclusión
Desarrollamos políticas de igualdad, diversidad e inclusión en la Universidad
- Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión
- Plan de igualdad, diversidad e inclusión
- Abordaje de las violencias
Conoce la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión
Con el objetivo de impulsar un abordaje más interseccional en su ámbito de actuación, en 2025 se creó la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión, en sustitución de la antigua Unidad de Igualdad, constituida en 2008. Adscrita al Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, la nueva unidad tiene como misión velar por una universidad más equitativa, inclusiva y respetuosa con la diversidad.
Líneas de actuación
Su actuación se materializa en las siguientes estrategias:
- Elabora los planes de igualdad, LGTBI, diversidad e inclusión de la UOC, además de las diagnosis previas a la elaboración de los planes; vela por su implementación, y hace su seguimiento y evaluación.
- Elabora informes de su ámbito competencial de acuerdo con su objeto.
- Asesora a los diferentes órganos, unidades y servicios académicos y administrativos en materia de políticas de igualdad, diversidad e inclusión, y propone y promueve medidas correctoras de las desigualdades y los incumplimientos detectados.
- Propone y promueve medidas que faciliten la docencia, la investigación y la transferencia, la gestión y la comunicación con perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión.
- Fomenta la recopilación de datos estadísticos en toda la institución que permitan una mejora continua en los ámbitos de la igualdad, diversidad e inclusión.
- Lleva a cabo e impulsa acciones de sensibilización, información y formación en materia de igualdad, diversidad e inclusión.
- Vela por que la comunicación y la difusión de noticias incorporen la perspectiva de la igualdad, diversidad e inclusión.
- Atiende a sugerencias, consultas, quejas y denuncias en el ámbito de la igualdad, diversidad e inclusión de la comunidad universitaria de la UOC, salvo las consultas y quejas del colectivo de estudiantes, que tienen su propio canal de atención.
- Previene la erradicación de cualquier tipo de discriminación o acoso por razón de sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, diversidad cultural o discapacidad que se produzca en el contexto de la universidad a través del diseño y la implementación de protocolos de prevención y atención de consultas, quejas y denuncias en estos ámbitos.
- Propone medidas que propicien la presencia equilibrada de hombres y mujeres en cualquier ámbito de la universidad.
- Impulsa la coordinación de las iniciativas de igualdad, diversidad e inclusión en el marco de la comunidad y red universitaria de la UOC y en la sociedad civil organizada en estos ámbitos.
- Participa en redes interuniversitarias especializadas en el ámbito de la igualdad, diversidad e inclusión con el objetivo de promover la coordinación interuniversitaria, la incidencia política y el posicionamiento estratégico de la UOC en estas redes.
- Cualquier otra que le sea atribuida por los órganos de gobierno de la universidad y las que sean consustanciales a su objeto.
Enlaces de interés
Miembros de la Unidad de Igualdad
La Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión está compuesta por un equipo técnico formado por 6 personas, además de la persona que ocupa la presidencia:
- Manel Jiménez Morales, presidente.
- Maria Olivella Quintana, directora.
- Gloria Jiménez Núñez, gestora de proyectos.
- Icíar García Martínez, gestora de proyectos.
- Inés Rein Dalmases, gestora de proyectos.
- Esther Domínguez, gestora de proyectos.
- Rosa Panades Blas, gestora de proyectos.
La Unidad de Igualdad participa en los siguientes espacios:
Redes interuniversitarias:
- Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)
- Comisión de Compromiso Social y Comunitario del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)
- Grupo de género de la Red Vives de Universidades.
- Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU)
- Red de Universidades por la Diversidad (RUD).
- Grupo de Trabajo de Políticas de Igualdad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Conoce el Plan de igualdad, diversidad e inclusión
El Plan de igualdad, diversidad e inclusión (IDI) de la UOC 2026-2029 es la hoja de ruta de la universidad para garantizar una institución equitativa y libre de violencias. Con la publicación e implementación de este documento estratégico, se refuerza el compromiso de la UOC con la igualdad, la diversidad y la inclusión, y se integran por primera vez la diversidad cultural y la discapacidad.
Este plan no solo se ha construido de forma participativa, sino que se fundamenta en la evaluación del plan anterior y en la Diagnosis IDI 2024, que analiza el estado de la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la universidad. Para dar respuesta a todos los retos detectados, la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión ha coordinado la creación de este plan, que se estructura en cuatro ejes estratégicos: coordinación, organización, docencia, e investigación y transferencia.
La aprobación del eje de organización de este plan de acciones, así como de las diagnosis en las que se basa, ha tenido lugar en el seno de una comisión negociadora con la participación de representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de garantizar el consenso institucional.
Ejes estratégicos
Documentación
Planes de acción anteriores:
Plan de igualdad de género 2020-2025
Plan de igualdad 2023-2025 [PDF]
Diagnosis de violencias machistas y LGTBI-fóbicas en la universidad 2022
Diagnosis de género del entorno laboral 2021
Diagnosis de género del contexto comunicativo 2021
Plan de igualdad 2015-2019 [PDF]
Evaluación del Plan de igualdad 2015-2019 [PDF]
Abordaje de las violencias de género y LGTBI-fóbicas
Las desigualdades de género son un problema estructural del cual la universidad no es ajena. Al igual que en otros espacios de socialización, también en el ámbito universitario se han normalizado conductas y situaciones que son violencia.
Como agentes sociales generadores de conocimiento, las universidades pueden tener un papel clave en la erradicación de las violencias de género: pueden transformar el sistema y las relaciones sociales en las que se sustentan.
La UOC se compromete a hacer de su institución universitaria un espacio libre de violencias hacia las mujeres y las personas LGTBI.
¿Cómo lo hacemos?
01
Normativa contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género.
02
Protocolo para la prevención, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género de la UOC.
03
Como miembro de la comunidad universitaria, es posible que en algún momento alguien te explique que está viviendo una situación de violencia machista fuera del ámbito universitario y que, por lo tanto, esta situación no pueda vehicularse a través del Protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género de la UOC.
Noticias
Recursos
Decálogo de buenas prácticas para la igualdad de género en las revistas científicas
Guía de teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de covid-19
Kit con herramientas y recursos para orientar el diseño de asignaturas y la acción docente con perspectiva de género
Guías para una docencia universitaria con perspectiva de género