Campus

Eje 3. Investigación y transferencia

Objetivo estratégico 1

Fomentar la perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión en la estrategia de investigación

Objetivos operativos:

  • Incorporar la dimensión de igualdad, diversidad e inclusión en las convocatorias internas de financiación de la investigación.

  • Impulsar la igualdad de oportunidades en las trayectorias de investigación y en su liderazgo.

  • Fomentar la perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión en la trayectoria doctoral y posdoctoral.
  • Garantizar la igualdad de oportunidades en la publicación científica, asegurar la presencia de mujeres y colectivos tradicionalmente infrarrepresentados en la autoría principal, e integrar la perspectiva IDI en la revisión de publicaciones.
  • Dar visibilidad a los contenidos de la investigación producida en la UOC en igualdad de género, LGBTIQ+, discapacidad y diversidad cultural.

 

 

Objetivo estratégico 2

Fomentar la perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión en la estrategia de transferencia y emprendimiento

Objetivos operativos:

  • Fortalecer la transferencia igualitaria, diversa e inclusiva del conocimiento.

  • Consolidar estrategias de transferencia y alianzas que promuevan la perspectiva IDI en proyectos de innovación y emprendimiento.

  • Contribuir al despliegue del WP3 de OpenEU en la UOC y liderar su comunidad de práctica.