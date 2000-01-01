Objetivo estratégico 1
Fomentar la perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión en la estrategia de investigación
Objetivos operativos:
Incorporar la dimensión de igualdad, diversidad e inclusión en las convocatorias internas de financiación de la investigación.
Impulsar la igualdad de oportunidades en las trayectorias de investigación y en su liderazgo.
- Fomentar la perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión en la trayectoria doctoral y posdoctoral.
- Garantizar la igualdad de oportunidades en la publicación científica, asegurar la presencia de mujeres y colectivos tradicionalmente infrarrepresentados en la autoría principal, e integrar la perspectiva IDI en la revisión de publicaciones.
- Dar visibilidad a los contenidos de la investigación producida en la UOC en igualdad de género, LGBTIQ+, discapacidad y diversidad cultural.