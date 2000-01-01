Objectiu estratègic 1
Fomentar la perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió en l'estratègia de recerca
Objectius operatius:
Incorporar la dimensió d'igualtat, diversitat i inclusió en les convocatòries internes de finançament de la recerca.
Impulsar la igualtat d'oportunitats en les trajectòries de recerca i en el seu lideratge.
- Fomentar la perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió en la trajectòria doctoral i postdoctoral.
- Garantir la igualtat d'oportunitats en la publicació científica, assegurar la presència de dones i col·lectius tradicionalment infrarepresentats en l'autoria principal, i integrar la perspectiva IDI en la revisió de publicacions.
- Donar visibilitat als continguts de la recerca produïda a la UOC en igualtat de gènere, LGBTIQ+, discapacitat i diversitat cultural.