Campus

Eix 3. Recerca i transferència

Objectiu estratègic 1

Fomentar la perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió en l'estratègia de recerca

Objectius operatius:

  • Incorporar la dimensió d'igualtat, diversitat i inclusió en les convocatòries internes de finançament de la recerca.

  • Impulsar la igualtat d'oportunitats en les trajectòries de recerca i en el seu lideratge.

  • Fomentar la perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió en la trajectòria doctoral i postdoctoral.
  • Garantir la igualtat d'oportunitats en la publicació científica, assegurar la presència de dones i col·lectius tradicionalment infrarepresentats en l'autoria principal, i integrar la perspectiva IDI en la revisió de publicacions.
  • Donar visibilitat als continguts de la recerca produïda a la UOC en igualtat de gènere, LGBTIQ+, discapacitat i diversitat cultural.
Objectiu estratègic 2

Fomentar la perspectiva d'igualtat, diversitat i inclusió en l'estratègia de transferència i emprenedoria

Objectius operatius:

  • Enfortir la transferència igualitària, diversa i inclusiva del coneixement.

  • Consolidar estratègies de transferència i aliances que promoguin la perspectiva IDI en projectes d'innovació i emprenedoria.

  • Contribuir al desplegament del WP3 d'OpenEU a la UOC i liderar la seva comunitat de pràctica.