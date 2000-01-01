Servicios de adaptación
La misión de la Universitat Oberta de Catalunya es facilitar que toda persona que quiera formarse a lo largo de su vida pueda hacerlo. Es por eso que desde sus inicios la UOC ha dedicado un importante esfuerzo a facilitar el acceso a la universidad a las personas con discapacidad.
Con el objetivo primordial de satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada persona con el máximo acceso al conocimiento, la UOC ofrece un modelo educativo basado en la personalización y el acompañamiento permanente del estudiante, más allá de las limitaciones de tiempo y espacio. Se trata, pues, de un modelo que consigue intrínsecamente elevadas cotas de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, al que se suman los esfuerzos necesarios para responder a las necesidades del conjunto de estudiantes con discapacidad.
Todos los estudiantes tienen a su disposición un tutor o tutora que se encargará de orientarlos y asesorarlos de manera personalizada desde el momento en que solicitan el acceso a la universidad, de manera previa a la matrícula, hasta su graduación. De este modo los estudiantes con discapacidad pueden tener, incluso antes de matricularse por primera vez en la UOC, información sobre el tipo de apoyo que para cada caso pueden obtener de la universidad.
Los recursos para el aprendizaje tienen como objetivo permitir que cualquier persona pueda estudiar sean cuales sean las circunstancias en que tenga que hacerlo, e independientemente del contexto en que se encuentre (biblioteca, transporte público, domicilio, etc.), del dispositivo que esté utilizando (PC, móvil, etc.), o de sus características personales.
Por este motivo se ha trabajado en varios proyectos que han permitido avanzar en la creación de materiales en formato XML a partir de los cuales se generan versiones de un mismo contenido en múltiples formatos, como pueden ser materiales en papel, PDF, HTML, karaoke, audiolibro o libro electrónico. Cada uno de estos formatos está diseñado para ser utilizado en un determinado momento o situación, y se trabaja para garantizar que este abanico de posibilidades está disponible para los materiales de todas las asignaturas. Por ejemplo, el libro hablado resulta muy interesante para responder a las necesidades de las personas con discapacidad visual, puesto que el formato DAISY que utiliza les permite trabajar con el contenido en audio como si se tratara de un libro, pasando página o avanzando hasta el siguiente capítulo con facilidad. La versión HTML permite realizar búsquedas en el contenido del material y el formato PDF permite una lectura automática a partir de herramientas TTS (TextToSpeech).
Se continúa investigando en la elaboración de nuevos formatos que se adapten a las necesidades de los diferentes estudiantes cada vez con una mayor precisión, con el objetivo de avanzar hacia una universidad cada vez más accesible e inclusiva. De todas formas, si un estudiante se encuentra en la situación de no poder acceder al material de una asignatura, se intenta adaptar el formato del material en la medida posible para que el estudiante pueda acceder a su contenido.
Se está trabajando en la adaptación de las diferentes interfaces del Campus Virtual para cumplir con la estandarización WAI AA del consorcio W3C (www.w3c.org/wai), recomendada para permitir una buena navegación por las interfaces web en el caso de personas con discapacidad visual.
La UOC es una universidad a distancia en la que toda la formación se desarrolla por medio de las herramientas de comunicación y trabajo que proporciona el Campus Virtual. Sin embargo, hay algunas actividades, como los actos de graduación, que pueden ser presenciales.
Acto de graduación. Los estudiantes con discapacidad pueden dirigirse al servicio de la UOC responsable de la organización de estos actos para hacerle llegar sus necesidades. A petición del estudiante, se buscarán los medios necesarios para que su asistencia sea lo más fácil y satisfactoria posible. Los servicios que se pueden solicitar son, entre otros:
Rampas y accesos adaptados
Aparcamiento reservado
Acompañamiento durante el acto
Intérprete de lengua de signos
Pruebas finales de evaluación: en el espacio Trámites del campus los estudiantes encuentran información sobre el procedimiento que hay que seguir para solicitar adaptaciones para la realización de las pruebas finales.
En cuanto a las facilidades de tipo económico, la UOC aplica un descuento al colectivo de estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que se matriculan en una titulación oficial.
Por otro lado, la UOC fomenta la firma de convenios con instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la discapacidad para favorecer las condiciones de estudio (con becas) y la inserción sociolaboral (con prácticas profesionales u ofertas de empleo específicas) de los estudiantes con discapacidad. Del mismo modo, se busca la firma de convenios para poner al alcance de todo el colectivo de personas con discapacidad los avances realizados en la UOC en cuanto a la accesibilidad de sus materiales didácticos.