Los recursos para el aprendizaje tienen como objetivo permitir que cualquier persona pueda estudiar sean cuales sean las circunstancias en que tenga que hacerlo, e independientemente del contexto en que se encuentre (biblioteca, transporte público, domicilio, etc.), del dispositivo que esté utilizando (PC, móvil, etc.), o de sus características personales.

Por este motivo se ha trabajado en varios proyectos que han permitido avanzar en la creación de materiales en formato XML a partir de los cuales se generan versiones de un mismo contenido en múltiples formatos, como pueden ser materiales en papel, PDF, HTML, karaoke, audiolibro o libro electrónico. Cada uno de estos formatos está diseñado para ser utilizado en un determinado momento o situación, y se trabaja para garantizar que este abanico de posibilidades está disponible para los materiales de todas las asignaturas. Por ejemplo, el libro hablado resulta muy interesante para responder a las necesidades de las personas con discapacidad visual, puesto que el formato DAISY que utiliza les permite trabajar con el contenido en audio como si se tratara de un libro, pasando página o avanzando hasta el siguiente capítulo con facilidad. La versión HTML permite realizar búsquedas en el contenido del material y el formato PDF permite una lectura automática a partir de herramientas TTS (TextToSpeech).

Se continúa investigando en la elaboración de nuevos formatos que se adapten a las necesidades de los diferentes estudiantes cada vez con una mayor precisión, con el objetivo de avanzar hacia una universidad cada vez más accesible e inclusiva. De todas formas, si un estudiante se encuentra en la situación de no poder acceder al material de una asignatura, se intenta adaptar el formato del material en la medida posible para que el estudiante pueda acceder a su contenido.