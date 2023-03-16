Modalidades de participación

-SpinUOC AI & Deep Tech 2027: nueva convocatoria dedicada a proyectos innovadores en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología profunda (deep tech), en los que la tecnología es el núcleo de la propuesta y no un mero complemento. Se dividen en dos grandes categorías: los proyectos de IA, que son aquellos en los que el desarrollo o la integración crítica de sistemas de inteligencia artificial es imprescindible para su funcionamiento, diferenciación y escalabilidad; y los proyectos deep tech, basados en avances científicos o de ingeniería complejos y difíciles de replicar (como robótica, computación avanzada, biotecnología o materiales avanzados). En ambos casos, las soluciones deben responder a retos sociales, económicos o ambientales mediante un desarrollo ético y centrado en las personas. El proyecto ganador de esta categoría se seleccionará el 17 de junio en la UOC y obtendrá 5.000 euros en metálico, además de acceso directo a la gala final del programa.

-SpinUOC Rural 2027: convocatoria orientada a proyectos con impacto en áreas rurales, en la que pueden participar iniciativas desarrolladas en municipios de hasta 5.000 habitantes, así como proyectos enfocados directamente a resolver retos clave de la ruralidad contemporánea, tales como la lucha contra la despoblación, la mejora de la conectividad digital, la gestión sostenible de recursos naturales, el acceso a servicios básicos o la dinamización socioeconómica del territorio. El proyecto ganador se elegirá el 17 de junio en la UOC y obtendrá 5.000 euros en metálico, además de pasar a la final.

-SpinUOC Comunidad 2027: convocatoria general abierta a proyectos innovadores, emprendedores o de transferencia de conocimiento de la comunidad UOC (estudiantes, alumni, personal docente, investigador o de gestión) que no encajen en las convocatorias anteriores. Los proyectos seleccionados participarán en el proceso de acompañamiento y se presentarán en la gala final del programa. El proyecto ganador recibirá 10.000 euros en metálico.

La gala final y el acompañamiento de Hubbik

El programa culminará con la celebración de la gala final, que tendrá lugar en la UOC el 17 de junio a partir de las 1900, donde un máximo de ocho finalistas presentará sus propuestas en público en formato pitch. En dicha jornada participarán los cuatro proyectos seleccionados de la categoría SpinUOC Comunidad, los ganadores con plaza reservada del resto de convocatorias específicas (Rural y AI & Deep Tech) y el resto de proyectos elegidos por el comité de selección final.

Además de los premios, el programa SpinUOC ofrece un itinerario de acompañamiento para desarrollar los proyectos y preparar su presentación. El proceso se organiza en distintas fases e incluye formación en modelo de negocio, elaboración del resumen ejecutivo y preparación de un vídeo pitch de 90 segundos. Los proyectos que superen las fases de selección correspondientes podrán acceder a asesoramiento individualizado y mentoría con expertos, de acuerdo con las bases.

Inscripció i selecció

Los proyectos interesados en apuntarse al programa SpinUOC 2027 deben hacerlo a través de este enlace.

Tal y como se indica en las bases generales, no es posible participar simultáneamente en diferentes convocatorias específicas con un mismo proyecto, por lo que las personas participantes deben elegir la categoría que mejor se ajuste a su perfil. Tampoco se podrán presentar proyectos basados esencialmente en investigación o tecnologías propias de otras universidades o centros de investigación.

La selección para la gala final del SpinUOC se estructura en un riguroso proceso por etapas orientado a identificar y captar los proyectos con mayor potencial.

En la primera fase, el jurado de cada categoría elegirá entre cuatro y seis semifinalistas.

La final reunirá a un máximo de ocho proyectos elegidos por un comité de selección final independiente. La lista definitiva incluirá:

-Cuatro proyectos de la categoría SpinUOC Comunidad.

-Dos ganadores directos de las categorías SpinUOC Rural y SpinUOC AI & Deep Tech.

-Hasta dos iniciativas elegibles que consigan las plazas restantes.

Para repartir estas últimas plazas, el comité evaluará el nivel de innovación, la viabilidad, el impacto, la solvencia del equipo y el potencial de crecimiento de cada propuesta.

Todos los proyectos finalistas de estas convocatorias optarán también a dos galardones transversales, cada uno dotado con un premio de 10.000 euros: el premio SpinUOC Dona, dedicado a proyectos liderados por mujeres; y el Premio Ramon Molinas al impacto social, para iniciativas con impacto social positivo. Además, el día de la gala final las personas asistentes tendrán la oportunidad de votar el Premio del público, dotado con 3.000 euros.

En caso de dudas, es posible escribir a hubbik@uoc.edu.