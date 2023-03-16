A continuación se muestran los siete proyectos ya finalistas del SpinUOC 2026.

Descubrir si un alumno ha utilizado la IA de forma indebida

Nil Gallego, estudiante del grado de Ingeniería Informática, es uno de los promotores de Authory.tech, una plataforma que ofrece un sistema de verificación de autoría de textos para el profesorado. La herramienta analiza la escritura para facilitar métricas objetivas al profesorado sobre el patrón de escritura del estudiantado. La plataforma nace para dar respuesta a un contexto en el que cada vez más docentes sospechan del uso de inteligencia artificial (IA) en tareas académicas, pero no disponen de pruebas claras para demostrarlo. Authory.tech permite detectar, con datos concretos, si un alumno ha utilizado la IA de forma indebida para hacer un trabajo académico.

Una ciudad virtual gamificada que motiva al estudiantado

Edurantia es un proyecto de Óscar Herrero, alumni del grado de Relaciones Internacionales, que consiste en una aplicación gamificada que motiva al estudiantado mediante la gestión de una ciudad virtual. La aplicación mejora el rendimiento académico al aplicar los conocimientos a problemas reales y desarrolla competencias transversales. Puede usarse en cualquier centro educativo en grupos de estudiantes desde los 11 hasta los 15 años, y se adapta a las necesidades del aula y su diversidad. La plataforma integra cuatro competencias clave —espíritu emprendedor, STEM, comunicación lingüística y aprender a aprender— con seguimiento automatizado sin sobrecargar de trabajo al profesorado.

IA y acompañamiento contra el sedentarismo y las enfermedades crónicas

Beth Iriarte, quien fue profesora colaboradora del grado de Comunicación, es cofundadora de Fitter, una aplicación de salud digital que combina la IA supervisada por profesionales de la salud con entrenamiento, nutrición y fisioterapia para ofrecer programas de salud altamente personalizados.

Enfocada en una primera fase para la prevención y la gestión de la diabetes de tipo 2 en adultos, Fitter aborda uno de los principales retos de salud pública: la baja adherencia a hábitos saludables sostenibles. Su modelo integra tecnología y acompañamiento humano personal para mejorar los resultados, fomentar la autonomía del usuario y contribuir a reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

A través de un enfoque híbrido y escalable, la aplicación busca redefinir cómo las personas acceden a soluciones de salud, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y combatir el sedentarismo y las patologías asociadas.

Una plataforma para turismo y eventos sin greenwashing

Julio Fernández de la Iglesia, alumni del máster universitario de Innovación y Transformación Digital, es el promotor de Mintnature, plataforma digital que permite a organizadores de eventos, empresas y entidades del sector turístico compensar emisiones de CO₂ evitando el greenwashing. La plataforma facilita también a las organizaciones cumplir con los requisitos de reporting de sostenibilidad de manera simple, verificable y trazable. Mediante tecnología blockchain, tokenización e IA, la plataforma transforma la compensación climática, tradicionalmente opaca y compleja, en datos verificables e informes listos para reguladores, inversores y clientes. Asimismo, la plataforma genera activos digitales que se comparten con los asistentes a los eventos en forma de EcoSellos, haciendo visible, participativa y comprensible la acción climática realizada.

Mejorar la práctica docente con las evidencias del aula

Gerard Ferrer Esteban, investigador de la UOC, coordinador del Laboratorio de Educación Social (LES) —adscrito al centro de investigación UOC-FuturEd— y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, es uno de los fundadores de Observa, una plataforma de evaluación y mejora docente pensada para centros de educación primaria y secundaria basada en evidencias recogidas en el aula. La herramienta transforma la observación de la práctica real en aprendizaje profesional: a partir de vídeos de clase, combina la observación entre iguales y el apoyo de la IA para ofrecer un feedback formativo. El sistema transforma valoraciones cualitativas en informes personalizados para el profesorado y en informes de centro, con un mapa de fortalezas y necesidades. La plataforma facilita la toma de decisiones de los equipos directivos y del profesorado con menos tiempo y recursos que en los procesos tradicionales.

Eliminar microcontaminantes de aguas residuales

Marcel Bassachs, alumni del máster universitario de Gestión Cultural, es uno de los promotores de Plastikóre, un proyecto innovador en el campo de la depuración de aguas residuales que busca la eliminación eficiente de microfibras sin el uso de reactivos químicos. La iniciativa contribuye a reducir la liberación de microcontaminantes en ríos y mares, para lograr eliminar, según sus creadores, entre el 85 % y el 95 % de estos. La propuesta, que sigue los principios de la economía circular, se basa en una tecnología deep tech, escalable, modular y sostenible. Puede resultar de interés para estaciones depuradoras de aguas residuales, industrias textiles o consultoras de ingeniería que deben cumplir regulaciones medioambientales.

Una IA que mejora la formación práctica en fisioterapia

Iker Villanueva, alumni del máster universitario de Salud Digital (E-health), presenta SynaptIA, una plataforma de edtech para e-learning basada en IA que mejora la formación práctica en fisioterapia mediante la simulación clínica con pacientes sintéticos y la evaluación automatizada. Las habilidades pueden entrenarse permanentemente, y se superan los límites de coste, infraestructura y escalabilidad de la simulación tradicional.

El estudiantado interactúa con pacientes sintéticos realistas a través de lenguaje natural. La plataforma ofrece una solución tecnológica atractiva para universidades y colegios profesionales de fisioterapia, tanto para la formación reglada como para la actualización profesional.

Además, las siguientes iniciativas aspiran al premio SpinUOC Rural para convertirse en el octavo finalista del evento.

Detección de vertidos ilegales de residuos con IA

Elohawk es una plataforma basada en la IA y el análisis geoespacial que detecta vertidos ilegales de residuos en grandes extensiones de territorio. La plataforma, creada por Eduardo López, estudiante del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science), aumenta la capacidad de inspección pública con el uso de datos existentes. La aplicación mezcla ortofotografía aérea, datos LiDAR (Light Detection and Ranging) y fuentes administrativas para identificar parcelas de riesgo, generar evidencias visuales y priorizar inspecciones mediante la determinación del área que ocupan los residuos y una estimación de su volumen.

IA para inclusión social y residencial en entornos rurales

Dos alumnis de Ingeniería Informática, Carles Goméz y Gerard Casaus, son cofundadores, junto con Laura Ayala, de Kloosiv, una plataforma de IA que identifica de forma predictiva riesgos como la inseguridad residencial, la soledad no deseada, la fragilidad social o la falta de red de apoyo comunitario. La herramienta integra modelos de IA y análisis avanzado de datos para recopilar, cruzar y analizar información social, residencial, sociosanitaria y comunitaria a escala territorial. El mapeo inteligente de municipios rurales muestra indicadores clave para administraciones públicas y entidades sociales. Los datos permiten priorizar intervenciones, diseñar itinerarios personalizados de acompañamiento y coordinar agentes locales. De este modo se optimizan recursos y se facilitan modelos de intervención preventivos, escalables y reproducibles en distintos territorios.

Algas marinas como alternativa natural a los fungicidas en la naranja

Phycocares, proyecto creado por Eloísa Toledo —alumni del máster universitario de Bioinformática y Bioestadística y actualmente investigadora del Politécnico de Leiria (Portugal)—, es una solución sostenible derivada de un alga roja invasora de la península ibérica para controlar el moho verde, la principal causa de pérdidas poscosecha en la naranja, que supone aproximadamente un millón de toneladas anuales. Al combinar la innovación biotecnológica con principios de la economía circular, esta iniciativa ofrece una solución accesible para distribuidores de insumos agrícolas que abastecen al sector citrícola.

La solución está dirigida a centrales hortofrutícolas, cooperativas y productores rurales, y reduce pérdidas en la cadena de producción de la naranja. Su formulación reduce la infección fúngica durante el almacenamiento y el transporte, mejora la conservación del fruto y prolonga su vida útil. Ante el aumento de las restricciones de la UE sobre fungicidas sintéticos y la escasez de alternativas eficaces, el proyecto responde a la necesidad urgente del sector citrícola rural de contar con alternativas asequibles, naturales y compatibles con la industria.

Alquiler de bicicletas eléctricas para zonas rurales

Mariana Boadella es una de las impulsoras de Turicleta, primera red autónoma de alquiler de bicicletas eléctricas diseñada específicamente para el entorno rural. La propuesta combina estaciones inteligentes sin necesidad de personal, bicicletas eléctricas y una aplicación propia para ofrecer una solución de movilidad sostenible y turismo activo. El objetivo es permitir a municipios y alojamientos activar experiencias turísticas de forma sencilla, generando impacto económico, social y ambiental en el territorio. El sistema es plug & play, por lo que no precisa que haya personal in situ. El proyecto se apoya en una red de colaboradores locales para mantenimiento y soporte, y se integra de esta forma en la economía del territorio.