SpinUOC: la UOC abre una nueva edición de su programa estrella de emprendimientoLa convocatoria de 2026 incluye tres modalidades: general, Rural y Dona
El programa entregará más de 40.000 euros en premios
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha abierto la convocatoria de la nueva edición del programa SpinUOC, la iniciativa anual de referencia en emprendimiento e innovación. Después de 13 años de trayectoria y más de 1.700 proyectos impulsados desde Hubbik, en esta edición la plataforma de apoyo al emprendimiento de la universidad amplía las modalidades de participación a tres ámbitos. El plazo para presentarse acaba el 18 de enero.
En la edición de 2026, además de la convocatoria general de premios para la comunidad emprendedora de la UOC, se consolida el premio SpinUOC Dona de la edición pasada y, además, se añade un nuevo vertical temático diferenciado, el SpinUOC Rural, que dotará con 10.000 euros al mejor proyecto de esta categoría. En total, la edición de este año concederá 43.000 euros en premios.
Modalidades de participación
- SpinUOC 2026 (general): convocatoria abierta a proyectos innovadores de base tecnológica de la comunidad UOC. Los proyectos finalistas tendrán la opción de ganar uno de los dos premios valorados en 10.000 euros: el premio al mejor proyecto y el premio al proyecto con mayor impacto social, patrocinado por Ramon Molinas Foundation. También se dará un premio de 3.000 euros al mejor proyecto votado por el público en directo en la gala final del programa, que se celebrará el 18 de junio.
- SpinUOC Rural 2026: convocatoria orientada a proyectos con impacto en áreas rurales y en los desafíos de las ruralidades contemporáneas, sean o no de la comunidad UOC. El mejor proyecto obtendrá un premio de 10.000 euros y será el octavo finalista del SpinUOC, de forma que tendrá la oportunidad de ganar uno de los otros premios de 10.000 euros en juego.
- SpinUOC Dona 2026: convocatoria dedicada a proyectos liderados por mujeres de la comunidad emprendedora Hubbik. Las propuestas presentadas se deben inscribir en alguna de las dos modalidades de premios del SpinUOC 2026 (general o Rural). El mejor proyecto escogido por el jurado recibirá un galardón de 10.000 euros y los dos mejores proyectos tendrán acceso a un año de acompañamiento en servicios exclusivos Hubbik.
Àngels Fitó, rectora de la UOC, destacó en la jornada final de la última edición que el SpinUOC "es un reflejo de la gran familia que forma la UOC" y que los proyectos son "una manera de mirar adelante y de dar servicio a la comunidad". Además, la rectora subrayó que estos galardones "quieren reconocer la voluntad de emprender en un contexto nada fácil" y reafirmó el valor del SpinUOC Dona como un paso firme hacia la igualdad de género en el emprendimiento. Fitó también puso en valor el papel de la plataforma Hubbik, que ofrece a personas emprendedoras la oportunidad de desarrollar sus propuestas vivan donde vivan, con este carácter global.
Este año, con la incorporación de la nueva modalidad de premios SpinUOC Rural, se quiere dar respuesta a los retos actuales de las áreas rurales. Un 17 % de la comunidad UOC vive en zonas rurales, y las mujeres representan un 62 % del total. Con estas novedades, la UOC reafirma su compromiso con la diversidad, la igualdad y la innovación como ejes estratégicos de futuro.
“Si tienes un proyecto innovador que deseas desarrollar, inscríbete en el SpinUOC”
Inscripción
La inscripción de proyectos emprendedores (en los enlaces del apartado anterior) que busquen el impulso del programa SpinUOC estará abierta hasta el 18 de enero de 2026. Solo hay que acceder al formulario de cada uno de los programas, en el que se ofrece, además, información detallada con las bases de participación.
Desde la organización apuntan que "si eres comunidad UOC y tienes un proyecto innovador que quieres desarrollar, inscríbete en el SpinUOC. En caso de que tengas un proyecto que dé respuesta a los problemas de las áreas rurales y a los desafíos de las ruralidades contemporáneas, seas o no comunidad UOC, inscríbete en el SpinUOC Rural. Y si quieres optar al premio SpinUOC Dona, debes inscribirte en alguna de las convocatorias de SpinUOC anteriores".
Tal como se indica en las bases de la convocatoria (visibles en los enlaces del apartado anterior), no es posible participar simultáneamente en el SpinUOC y el SpinUOC Rural, de forma que las personas participantes tienen que escoger la categoría que les encaja mejor. En caso de dudas, se puede escribir a hubbik@uoc.edu.
El SpinUOC es un programa de impulso del emprendimiento de la UOC coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de Ramon Molinas Foundation.
El SpinUOC se podría cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa operativo FEDER de Cataluña 2021-2027.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion