Modalidades de participación

- SpinUOC 2026 (general): convocatoria abierta a proyectos innovadores de base tecnológica de la comunidad UOC. Los proyectos finalistas tendrán la opción de ganar uno de los dos premios valorados en 10.000 euros: el premio al mejor proyecto y el premio al proyecto con mayor impacto social, patrocinado por Ramon Molinas Foundation. También se dará un premio de 3.000 euros al mejor proyecto votado por el público en directo en la gala final del programa, que se celebrará el 18 de junio.

- SpinUOC Rural 2026: convocatoria orientada a proyectos con impacto en áreas rurales y en los desafíos de las ruralidades contemporáneas, sean o no de la comunidad UOC. El mejor proyecto obtendrá un premio de 10.000 euros y será el octavo finalista del SpinUOC, de forma que tendrá la oportunidad de ganar uno de los otros premios de 10.000 euros en juego.

- SpinUOC Dona 2026: convocatoria dedicada a proyectos liderados por mujeres de la comunidad emprendedora Hubbik. Las propuestas presentadas se deben inscribir en alguna de las dos modalidades de premios del SpinUOC 2026 (general o Rural). El mejor proyecto escogido por el jurado recibirá un galardón de 10.000 euros y los dos mejores proyectos tendrán acceso a un año de acompañamiento en servicios exclusivos Hubbik.

Àngels Fitó, rectora de la UOC, destacó en la jornada final de la última edición que el SpinUOC "es un reflejo de la gran familia que forma la UOC" y que los proyectos son "una manera de mirar adelante y de dar servicio a la comunidad". Además, la rectora subrayó que estos galardones "quieren reconocer la voluntad de emprender en un contexto nada fácil" y reafirmó el valor del SpinUOC Dona como un paso firme hacia la igualdad de género en el emprendimiento. Fitó también puso en valor el papel de la plataforma Hubbik, que ofrece a personas emprendedoras la oportunidad de desarrollar sus propuestas vivan donde vivan, con este carácter global.

Este año, con la incorporación de la nueva modalidad de premios SpinUOC Rural, se quiere dar respuesta a los retos actuales de las áreas rurales. Un 17 % de la comunidad UOC vive en zonas rurales, y las mujeres representan un 62 % del total. Con estas novedades, la UOC reafirma su compromiso con la diversidad, la igualdad y la innovación como ejes estratégicos de futuro.