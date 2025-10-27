SpinUOC 2026

SpinUOC 2026Convocatoria de emprendimiento y transferencia de la comunidad UOC
El 18 de junio de 2026 tendrá lugar la decimocuarta edición de la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya, el #SpinUOC. Durante este acto, ocho proyectos se presentarán en poco más de cinco minutos ante actores y organizadores que puedan tener interés en implantarlos o promoverlos en sus ámbitos productivos.
Si formas parte de la comunidad UOC y tienes un proyecto entre manos que necesita un impulso para poder desarrollarse, ¡es el momento de contárnoslo! La Universidad abre una nueva convocatoria del programa #SpinUOC, de apoyo al emprendimiento, dirigido a estudiantes, alumni, profesorado, profesorado colaborador, investigadores y personal de gestión.
Además, se entregarán tres premios en metálico: dos de 10.000 euros y otro de 3.000. Los dos primeros premios son excluyentes. El tercer premio sí puede ser acumulativo.
El proceso de inscripción de propuestas comienza con la publicación de estas bases y se cerrará el 18 de enero de 2026. En caso de que tengas un proyecto que cumpla con los criterios del #SpinUOC, solo tienes que rellenar este formulario en línea y presentarlo.
Una vez se acepte la inscripción, los participantes deberán seguir el itinerario que se detalla a continuación.
Fase 1: Formación inicial y preselección de proyectos
Todos los proyectos inscritos en esta convocatoria recibirán una formación sobre el proceso emprendedor a través de la plataforma virtual de Hubbik, que se habilitará una vez se haya aceptado la inscripción, en los plazos establecidos por la organización.
La formación consiste en un curso totalmente en línea sobre Generación y maduración de ideas de negocio, con una dedicación estimada de 40 horas.
Paralelamente, los candidatos deberán participar en dos sesiones grupales (de tres horas de duración cada una) que se realizarán en formato blended learning —es decir, se podrá asistir de forma presencial o seguirlas por streaming—, y que tendrán lugar en febrero de 2026. Estas sesiones tratarán sobre la definición del modelo de negocio y la metodología lean startup (preparación de un business model canvas), y sobre técnicas de comunicación (preparación de un elevator pitch).
Esta parte del proceso (formación y asesoramiento inicial) no es obligatoria, siempre que se acredite haber participado en otros procesos formativos o de apoyo al emprendimiento (para lo cual se solicitará la documentación correspondiente).
Del 19 de enero al 8 de febrero de 2026, fecha de finalización de esta fase, deberá entregarse la documentación obligatoria que permita evaluar el proyecto:
- un canvas explicativo del modelo de negocio,
- un pitch, consistente en un vídeo explicativo de una duración máxima de 90 segundos, en el que deberá aparecer uno o más miembros del equipo explicando los aspectos principales del proyecto, y
- un resumen ejecutivo (one page) del proyecto, de acuerdo con el modelo proporcionado por la organización.
Los requisitos sobre cómo elaborar y enviar estos documentos se pueden consultar en el anexo 1 que figura al final de estas bases.
Una vez finalizada esta fase, un comité técnico evaluador analizará la documentación presentada y preseleccionará un máximo de veinte proyectos. El análisis se realizará según los siguientes criterios: alineación con los ámbitos de conocimiento de la UOC, carácter innovador, viabilidad y transferibilidad al mercado, capacidad de exposición de los promotores del proyecto e impacto social.
La lista de proyectos preseleccionados se dará a conocer como máximo el 23 de febrero de 2026.
Fase 2: Asesoramiento individualizado de los proyectos preseleccionados
Los proyectos preseleccionados participarán en una segunda fase obligatoria de asesoramiento individualizado, llevada a cabo por un mentor experto (hasta 4 horas), que permitirá desarrollar y mejorar los documentos presentados (canvas, pitch y resumen ejecutivo).
Esta fase tendrá lugar del 24 de febrero al 22 de marzo de 2026.
Estas mentorías tienen como objetivo resolver necesidades concretas de los proyectos en diversos temas, como la propuesta de valor, los canales, las fuentes de ingresos o los segmentos de clientes. También permitirán mejorar los aspectos del pitch y del resumen ejecutivo presentados.
Al finalizar esta segunda fase de asesoramiento, los participantes tendrán como plazo hasta el 22 de marzo de 2026 para entregar la siguiente documentación:
- una versión evolucionada del canvas explicativo del modelo de negocio,
- un vídeo pitch descriptivo del proyecto (máximo 90 segundos), y
- un resumen ejecutivo (one page) del proyecto, siguiendo el modelo facilitado a los participantes.
Estos documentos podrán ser nuevos o los mismos presentados en la primera fase, según considere el participante y teniendo en cuenta las recomendaciones del mentor asignado.
Una vez finalizada la segunda fase de asesoramiento personalizado, un jurado analizará las propuestas preseleccionadas con el fin de elegir los 7 mejores proyectos (y dos proyectos suplentes), evaluando la documentación presentada según los siguientes criterios:
(1) alineación estratégica con la UOC e impacto social, (2) carácter innovador, (3) viabilidad y transferibilidad al mercado, y (4) perfil emprendedor y capacidad de exposición del responsable del proyecto.
Descripción de los criterios de valoración:
- Alineación estratégica con la UOC e impacto social: idea de negocio vinculada a la sociedad de la información y el conocimiento y al aprendizaje en línea (e-learning). Si no es el caso, también se valorarán las sinergias que la futura empresa pueda tener con los grupos de investigación de la UOC. El impacto social se entiende como el grado en que la idea puede aportar transformación y progreso social.
- Carácter innovador: novedad y componente tecnológico o de conocimiento. Se valorará el carácter novedoso de la iniciativa y el origen del conocimiento del que deriva el proyecto.
- Viabilidad y transferibilidad al mercado: conocimiento del mercado e identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto (materiales, económicos, humanos, técnicos y legales).
- Perfil emprendedor y capacidad de exposición del responsable del proyecto: interés y compromiso de dedicación de las personas promotoras, trayectoria profesional y formación de las personas impulsoras de la iniciativa, además de las habilidades para comunicar el proyecto.
La resolución se hará pública en el e-TAULER de la sede electrónica de la UOC a partir del 13 de abril de 2026.
El 8º finalista del programa SpinUOC será el ganador del premio SpinUOC Rural.
Miembros del jurado:
Este año, el jurado del SpinUOC está formado por las siguientes personas vinculadas a la UOC y al ámbito del emprendimiento:
- Emili Aldabó, Tech Entrepreneurship Senior Consultant en ACCIÓ
- Joan Arnedo, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC
- Noaa Barak, Strategy Manager Director de 4 Years From Now (4YFN)
- Joana Barbany, directora de Business Development en Page Group, advisor y mentora especializada en ESG
- Xavier Cortés, director de la Ramon Molinas Foundation
- Joan Haro, en representación de UOC Alumni
- Lourdes Muñoz, cofundadora de Iniciativa Barcelona Open Data
- Mireia Riera, directora del Área de Investigación e Innovación de la UOC
- Pol Sánchez, consultor de la oficina de financiación CECOT
- Enric Serradell, director de los programas del área MBA de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC
- Xavier Vilajosana, Vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento
Preparación de los candidatos para el evento #SpinUOC 2026
Los candidatos de las ocho propuestas seleccionadas deberán intervenir, el día del evento, en la presentación del proyecto en el escenario mediante una micropresentación o elevator pitch de un máximo de 5 minutos, así como participar en los SpinMeetings, un espacio de establecimiento de contactos profesionales en red (networking) que les permitirá conectar con grupos de interés (stakeholders) del ámbito del proyecto.
La preparación de los candidatos consiste en la realización de sesiones grupales e individuales de mentoría durante tres meses, adaptadas a las necesidades y al estado actual de los proyectos, mediante un itinerario individualizado con el objetivo de validar el modelo y el plan de negocio y definir el plan de financiación (hasta 20 horas).
Asimismo, se ofrecerá apoyo para preparar los SpinMeetings y la presentación final, con el fin de convertirla en la mejor herramienta de venta (hasta 10 horas por proyecto).
En esta edición, entre los ocho proyectos seleccionados, se otorgarán tres premios, que se decidirán durante el evento:
Premio al mejor proyecto emprendedor, dotado con una cantidad en metálico de 10.000 euros.
Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social, destinado al que pueda aportar mayor transformación y progreso social, patrocinado por la Ramon Molinas Foundation y dotado con 10.000 euros.
Premio del público a la mejor presentación, dotado con 3.000 euros en metálico.
Los proyectos ganadores disfrutarán de un programa de apoyo para el desarrollo, validación e implantación del modelo de negocio y del plan de financiación (valorado en 2.500 euros) ofrecido por Hubbik.
Los ocho proyectos presentados en el evento también dispondrán de una entrada para el 4 Years From Now (4YFN) de 2027, la feria de emprendimiento del sector móvil del Mobile World Congress, donde podrán promocionar sus proyectos.
Además, algunos de estos ocho proyectos podrán disponer de un espacio en el estand de la UOC en el 4YFN 2027.
Edición 2025:
- Mejor proyecto emprendedor: Levelab
- Mejor presentación (premio del público): All-Voiced
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: All-Voiced
- Premio SpinUOC Dona: UNNE
Edición 2024:
-Mejor proyecto emprendedor: Twintual
- Mejor presentación (premio del público): UNNE
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: UNNE
Edición 2023:
- Mejor proyecto emprendedor: Agrodit
- Mejor presentación (premio del público): InSkin
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: BegIA
Edición 2022:
- Mejor proyecto emprendedor: TheKer
- Mejor presentación (premio del público): AutisMIND
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: GenomAbs
Edición 2021:
- Mejor proyecto emprendedor: Xatkit
- Mejor presentación (premio del público): Whoduniter
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: Educatool
Edición 2020:
- Mejor proyecto emprendedor: Waital
- Mejor presentación (premio del público): Aimentia
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: Aimentia
Edición 2019:
- Mejor proyecto emprendedor: Chordata
- Mejor presentación: SeniorDomo
- Premio Ramon Molinas al mejor proyecto de impacto social: SeniorDomo
Edición 2018:
- Mejor proyecto emprendedor: Filmclub
- Mejor presentación: Potmath
- Proyecto con mayor impacto social: Relief Maps
Edición 2017:
- Premio del jurado: Instalik
- Premio del público: Jo també llegeixo
Edición 2016:
- Premio del jurado: Geomotion Games
- Premio del público: Sharing Academy
Edición 2015:
- Premio del jurado: CareRespite
- Premio del público: Delació Digital
- Premio especial UOC 20 años: Open Evidence
El SpinUOC es un programa de impulso al emprendimiento de la UOC, coordinado por la plataforma Hubbik y con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation.
El SpinUOC podría cofinanciarse por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2021-2027.