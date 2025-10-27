SpinUOC 2026

El proceso de inscripción de propuestas comienza con la publicación de estas bases y se cerrará el 18 de enero de 2026. En caso de que tengas un proyecto que cumpla con los criterios del #SpinUOC, solo tienes que rellenar este formulario en línea y presentarlo.

Una vez se acepte la inscripción, los participantes deberán seguir el itinerario que se detalla a continuación.

Fase 1: Formación inicial y preselección de proyectos

Todos los proyectos inscritos en esta convocatoria recibirán una formación sobre el proceso emprendedor a través de la plataforma virtual de Hubbik, que se habilitará una vez se haya aceptado la inscripción, en los plazos establecidos por la organización.

La formación consiste en un curso totalmente en línea sobre Generación y maduración de ideas de negocio, con una dedicación estimada de 40 horas.

Paralelamente, los candidatos deberán participar en dos sesiones grupales (de tres horas de duración cada una) que se realizarán en formato blended learning —es decir, se podrá asistir de forma presencial o seguirlas por streaming—, y que tendrán lugar en febrero de 2026. Estas sesiones tratarán sobre la definición del modelo de negocio y la metodología lean startup (preparación de un business model canvas), y sobre técnicas de comunicación (preparación de un elevator pitch).

Esta parte del proceso (formación y asesoramiento inicial) no es obligatoria, siempre que se acredite haber participado en otros procesos formativos o de apoyo al emprendimiento (para lo cual se solicitará la documentación correspondiente).

Del 19 de enero al 8 de febrero de 2026, fecha de finalización de esta fase, deberá entregarse la documentación obligatoria que permita evaluar el proyecto:

un canvas explicativo del modelo de negocio,

del modelo de negocio, un pitch , consistente en un vídeo explicativo de una duración máxima de 90 segundos , en el que deberá aparecer uno o más miembros del equipo explicando los aspectos principales del proyecto, y

, consistente en un vídeo explicativo de una duración máxima de , en el que deberá aparecer uno o más miembros del equipo explicando los aspectos principales del proyecto, y un resumen ejecutivo (one page) del proyecto, de acuerdo con el modelo proporcionado por la organización.

Los requisitos sobre cómo elaborar y enviar estos documentos se pueden consultar en el anexo 1 que figura al final de estas bases.

Una vez finalizada esta fase, un comité técnico evaluador analizará la documentación presentada y preseleccionará un máximo de veinte proyectos. El análisis se realizará según los siguientes criterios: alineación con los ámbitos de conocimiento de la UOC, carácter innovador, viabilidad y transferibilidad al mercado, capacidad de exposición de los promotores del proyecto e impacto social.

La lista de proyectos preseleccionados se dará a conocer como máximo el 23 de febrero de 2026.

Fase 2: Asesoramiento individualizado de los proyectos preseleccionados

Los proyectos preseleccionados participarán en una segunda fase obligatoria de asesoramiento individualizado, llevada a cabo por un mentor experto (hasta 4 horas), que permitirá desarrollar y mejorar los documentos presentados (canvas, pitch y resumen ejecutivo).

Esta fase tendrá lugar del 24 de febrero al 22 de marzo de 2026.

Estas mentorías tienen como objetivo resolver necesidades concretas de los proyectos en diversos temas, como la propuesta de valor, los canales, las fuentes de ingresos o los segmentos de clientes. También permitirán mejorar los aspectos del pitch y del resumen ejecutivo presentados.

Al finalizar esta segunda fase de asesoramiento, los participantes tendrán como plazo hasta el 22 de marzo de 2026 para entregar la siguiente documentación:

una versión evolucionada del canvas explicativo del modelo de negocio,

explicativo del modelo de negocio, un vídeo pitch descriptivo del proyecto (máximo 90 segundos), y

descriptivo del proyecto (máximo 90 segundos), y un resumen ejecutivo (one page) del proyecto, siguiendo el modelo facilitado a los participantes.

Estos documentos podrán ser nuevos o los mismos presentados en la primera fase, según considere el participante y teniendo en cuenta las recomendaciones del mentor asignado.