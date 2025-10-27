SpinUOC 2026

SpinUOC 2026Convocatòria d'emprenedoria i transferència de la comunitat UOC
El 18 de juny de 2026 tindrà lloc la catorzena edició de la jornada d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya, l' #SpinUOC. Durant aquest acte, vuit projectes es presentaran en poc més de cinc minuts davant actors i organitzadors que puguin tenir interès en implantar-los o promoure'ls en els seus àmbits productius.
Si ets part de la comunitat UOC i tens un projecte entre mans que necessita una empenta per a ser impulsat, és el moment que ens l’expliquis! La Universitat obre una nova convocatòria del programa #SpinUOC, de suport a l’emprenedoria, adreçat a estudiants, alumni, professors, professors col·laboradors, investigadors i personal de gestió.
A més, es lliuraran tres premis en metàl·lic: dos de 10.000 euros i un altre de 3.000. Els dos primers premis són excloents. El tercer premi sí pot ser acumulatiu.
El procés d’inscripció de propostes comença amb la publicació d’aquestes bases i es tancarà el 18 de gener de 2026. En cas que tingueu un projecte que compleixi els criteris #SpinUOC, només cal que ompliu aquest formulari en línia i que el presenteu.
Un cop s’accepta la inscripció, els participants heu de seguir l’itinerari que s’explica a continuació.
Fase 1: Formació inicial i preselecció de projectes
Tots els projectes inscrits en aquesta convocatòria rebran una formació sobre el procés emprenedor mitjançant la plataforma virtual de Hubbik, que s’habilitarà una vegada s’hagi acceptat la inscripció, en els terminis que estableix l’organització.
La formació consisteix en un curs totalment en línia sobre Generació i maduració d’idees de negoci, amb una dedicació estimada de 40 hores.
Paral·lelament, els candidats han de participar en dues sessions grupals (tres hores de durada per sessió) que es fan en format blended learning —és a dir, s’hi pot assistir presencialment o es poden visualitzar per streaming—, que tindran lloc el febrer de 2026, sobre la definició del model de negoci i la metodologia lean startup (preparació d’un llenç de model de negoci o business model canvas) i sobre tècniques de comunicació (preparació d’un elevator pitch).
Aquesta part del procés (formació i assessorament inicial) no és obligatòria, sempre que es faci constar que s’ha participat en altres processos formatius o de suport a l’emprenedoria (per la qual cosa se’n demanarà l’acreditació documental).
Del 19 de gener al 8 de febrer de 2026, data d’acabament d’aquesta fase, s’haurà de lliurar la documentació obligatòria que permet avaluar el projecte: un canvas explicatiu del model de negoci, un pitch, consistent en un vídeo explicatiu d’una durada màxima de 90 segons en què han d’aparèixer un o més membres de l’equip explicant els aspectes principals del projecte, i un resum executiu (one page) del projecte, d’acord amb el model proporcionat per l’organització. Es poden consultar els requisits sobre com s’han d’elaborar aquests documents i com se n’ha de fer la tramesa a l’annex 1, que hi ha al final d’aquestes bases.
Un cop s’hagi acabat aquesta fase, un comitè tècnic avaluador analitzarà la documentació que s’hagi presentat i preseleccionarà un màxim de vint projectes. L’anàlisi de la documentació es fa segons els criteris següents: alineament amb els àmbits de coneixement de la UOC, caràcter innovador, viabilitat i transferibilitat al mercat, capacitat d’exposició dels promotors del projecte i impacte social.
La llista de projectes preseleccionats es donarà a conèixer com a màxim el 23 de febrer de 2026.
Fase 2: Assessorament individualitzat dels projectes preseleccionats
Els projectes preseleccionats participaran en una segona fase obligatòria d’assessorament individualitzat, dut a terme per un mentor expert (fins a 4 hores), que permetrà desenvolupar els documents que s’hagin presentat (canvas, pitch i resum executiu) per tal de millorar-los.
Aquesta fase tindrà lloc del 24 de febrer al 22 de març de 2026.
Aquestes mentories tenen com a objectiu resoldre necessitats concretes dels projectes en diversos temes, com ara la proposta de valor, els canals, les fonts d’ingressos o els segments de clients. També permetran incidir en els aspectes que calgui millorar del pitch i del resum executiu que s’hagin presentat.
En acabar aquesta segona fase d’assessorament, els participants tindran de termini fins al 22 de març de 2026 per a lliurar la documentació següent: una versió evolucionada del canvas que expliqui el model de negoci, un vídeo pitch descriptiu del projecte d’un màxim de 90 segons i un resum executiu (one page) del projecte, seguint el model que es facilita als participants. Aquests documents poden ser nous o poden ser els mateixos que s’han presentat en la primera fase segons la consideració del participant i tenint en compte les recomanacions del mentor assignat.
Un cop acabada la segona fase d’assessorament personalitzat, un jurat analitzarà les propostes preseleccionades per tal de triar els 7 millors projectes (i dos projectes suplents), avaluant la documentació que s’hagi presentat segons els criteris següents: (1) alineament estratègic amb la UOC i impacte social, (2) caràcter innovador, (3) viabilitat i transferibilitat al mercat, i (4) perfil emprenedor i capacitat d’exposició del responsable del projecte.
Descripció dels criteris de valoració:
1. Alineament estratègic amb la UOC i impacte social: idea de negoci vinculada a la societat de la informació i el coneixement i a l’aprenentatge en línia (e-learning). Si no és el cas previ, també es valoraran les sinergies que la futura empresa pugui tenir amb els grups de recerca de la UOC. L’impacte social entès com el grau en què la idea pot aportar transformació i progrés social.
2. Caràcter innovador: novetat i component tecnològic o de coneixement. Caràcter nou de la iniciativa i origen del coneixement del qual deriva el projecte.
3. Viabilitat i transferibilitat al mercat: coneixement del mercat i identificació dels recursos necessaris per a dur a terme el projecte (materials, econòmics, humans, tècnics i legals).
4. Perfil emprenedor i capacitat d’exposició del responsable del projecte: interès i compromís de dedicació de les persones promotores, trajectòria professional i formació de les persones impulsores de la iniciativa, a més de les habilitats per a la comunicació del projecte.
La resolució es farà pública a l’e-TAULER de la seu electrònica de la UOC a partir del 13 d'abril de 2026
El 8è finalista del programa SpinUOC serà el guanyador del premi SpinUOC Rural.
Membres del jurat:
Enguany el jurat SpinUOC està format per les següents persones amb vinculació amb la UOC i en l’àmbit de l’emprenedoria:
- Emili Aldabó, Tech Entrepreneurship Senior Consultant a ACCIO
- Joan Arnedo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC
- Noaa Barak, strategy manager director del 4 Years From Now (4YFN)
- Joana Barbany, directora de Business Development a Page Group, advisor i mentora especialitzada en ESG
- Xavier Cortés, director de la Ramon Molinas Foundation
- Joan Haro, com a representant de UOC Alumni
- Lourdes Muñoz, co-fundadora Iniciativa Barcelona Open Data
- Mireia Riera, directora de l'Àrea de Recerca i Innovació de la UOC
- Pol Sánchez, consultor oficina de finançament CECOT
- Enric Serradell, director dels programes de l'àrea MBA dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC
- Xavier Vilajosana, Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria
Preparació dels candidats per a l'esdeveniment #SpinUOC 2026
Els candidats de les vuit propostes seleccionades han d'intervenir, el dia de l'esdeveniment en la presentació del projecte en un escenari, per mitjà d'una micropresentació o elevator pitch de, com a màxim, 5 minuts, i la realització dels SpinMeetings, un espai d'establiment de contactes professionals en xarxa (networking) que els permetrà connectar amb grups d'interès (stakeholders) de l'àmbit del projecte.
La preparació dels candidats consisteix en la realització de sessions grupals i individuals de mentoria durant tres mesos adaptades a les necessitats i a l'estat actual dels projectes, mitjançant un itinerari individualitzat, amb l'objectiu de validar el model i el pla de negoci i definir el pla de finançament (fins a 20 hores), per a ajudar a fer realitat els projectes i preparar els SpinMeetings i la presentació, i convertir-los en la millor eina de venda (fins a 10 hores per projecte).
En aquesta edició, entre els vuit projectes seleccionats, s’atorguen tres premis, que es decideixen en l’esdeveniment:
‘Premi al millor projecte emprenedor’, dotat amb una quantitat en metàl·lic de 10.000 euros.
‘Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social’, el que pugui aportar més transformació i més progrés social, patrocinat per la Ramon Molinas Foundation i dotat amb una quantitat en metàl·lic de 10.000 euros.
‘Premi del públic a la millor presentació’, dotat amb 3.000 euros en metàl·lic.
Els projectes guanyadors gaudiran d’un programa de suport per al desenvolupament, la validació i implantació del model de negoci i el pla de finançament (valorat en 2.500 euros) ofert per Hubbik.
Els vuit projectes que s’hagin presentat a l’esdeveniment també disposaran d’una entrada per al 4 Years From Now (4YFN) del 2027, la fira de l’emprenedoria del sector mòbil del Mobile World Congress, on es podran promocionar els projectes. A més, alguns d’aquests vuit projectes podran disposar d’un espai a l’estand de la UOC del 4YFN 2027.
Edició 2025:
- Millor projecte emprenedor: Levelab
- Millor presentació (premi del públic): All-Voiced
- Premi Ramon Molinas Foundation al millor projecte d'impacte social: All-Voiced
- Premi SpinUOC Dona: UNNE
Edició 2024:
- Millor projecte emprenedor: Twintual
- Millor presentació (premi del públic): UNNE
- Premi Ramon Molinas Foundation al millor projecte d'impacte social: UNNE
Edició 2023:
- Millor projecte emprenedor: Agrodit
- Millor presentació (premi del públic): InSkin
- Premi Ramon Molinas Foundation al millor projecte d'impacte social: BegIA
Edició 2022:
- Millor projecte emprenedor: TheKer
- Millor presentació (premi del públic): AutisMIND
- Premi Ramon Molinas Foundation al millor projecte d'impacte social: GenomAbs
Edició 2021:
- Millor projecte emprenedor: Xatkit
- Millor presentació (premi del públic): Whoduniter
- Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social: Educatool
Edició 2020:
- Millor projecte emprenedor: Waital
- Millor presentació (premi del públic): Aimentia
- Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social: Aimentia
Edició 2019:
- Millor projecte emprenedor: Chordata
- Millor presentació : SeniorDomo
- Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social: SeniorDomo
Edició 2018:
- Millor projecte emprenedor: Filmclub
- Millor presentació: Potmath
- Projecte amb impacte social: Relief Maps
Edició 2017:
- Premi del jurat: Instalik
- Premi del públic: Jo també llegeixo
Edició 2016:
- Premi del jurat: Geomotion Games
- Premi del públic: Sharing Academy
Edició 2015:
- Premi del jurat: CareRespite
- Premi del públic: Delació Digital
- Premi especial UOC 20 anys: Open Evidence
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
L'SpinUOC es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027.