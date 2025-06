SpinUOC 2025

El procés d’inscripció de propostes comença amb la publicació d’aquestes bases i es tancarà el 19 de gener de 2025. En cas que tingueu un projecte que compleixi els criteris #SpinUOC, només cal que ompliu aquest formulari en línia i que el presenteu.

Un cop s’accepta la inscripció, els participants heu de seguir l’itinerari que s’explica a continuació.

Fase 1: Formació inicial i preselecció de projectes

Tots els projectes inscrits en aquesta convocatòria rebran una formació sobre el procés emprenedor mitjançant la plataforma virtual de Hubbik, que s’habilitarà una vegada s’hagi acceptat la inscripció, en els terminis que estableix l’organització.



La formació consisteix en un curs totalment en línia sobre Generació i maduració d’idees de negoci, amb una dedicació estimada de 40 hores.



Paral·lelament, els candidats han de participar en dues sessions grupals (tres hores de durada per sessió) que es fan en format blended learning —és a dir, s’hi pot assistir presencialment o es poden visualitzar per streaming—, que tindran lloc el febrer de 2025, sobre la definició del model de negoci i la metodologia lean startup (preparació d’un llenç de model de negoci o business model canvas) i sobre tècniques de comunicació (preparació d’un elevator pitch).

Aquesta part del procés (formació i assessorament inicial) no és obligatòria, sempre que es faci constar que s’ha participat en altres processos formatius o de suport a l’emprenedoria (per la qual cosa se’n demanarà l’acreditació documental).



Del 20 de gener al 9 de febrer de 2025, data d’acabament d’aquesta fase, s’haurà de lliurar la documentació obligatòria que permet avaluar el projecte: un canvas explicatiu del model de negoci, un pitch, consistent en un vídeo explicatiu d’una durada màxima de 90 segons en què han d’aparèixer un o més membres de l’equip explicant els aspectes principals del projecte, i un resum executiu (one page) del projecte, d’acord amb el model proporcionat per l’organització. Es poden consultar els requisits sobre com s’han d’elaborar aquests documents i com se n’ha de fer la tramesa a l’annex 1, que hi ha al final d’aquestes bases.



Un cop s’hagi acabat aquesta fase, un comitè tècnic avaluador analitzarà la documentació que s’hagi presentat i preseleccionarà un màxim de vint projectes. L’anàlisi de la documentació es fa segons els criteris següents: alineament amb els àmbits de coneixement de la UOC, caràcter innovador, viabilitat i transferibilitat al mercat, capacitat d’exposició dels promotors del projecte i impacte social.

La llista de projectes preseleccionats es donarà a conèixer com a màxim el 24 de febrer.

Fase 2: Assessorament individualitzat dels projectes preseleccionats

Els projectes preseleccionats participaran en una segona fase obligatòria d’assessorament individualitzat, dut a terme per un mentor expert (fins a 4 hores), que permetrà desenvolupar els documents que s’hagin presentat (canvas, pitch i resum executiu) per tal de millorar-los.

Aquesta fase tindrà lloc del 24 de febrer al 23 de març de 2025.

Aquestes mentories tenen com a objectiu resoldre necessitats concretes dels projectes en diversos temes, com ara la proposta de valor, els canals, les fonts d’ingressos o els segments de clients. També permetran incidir en els aspectes que calgui millorar del pitch i del resum executiu que s’hagin presentat.

En acabar aquesta segona fase d’assessorament, els participants tindran de termini fins al 23 de març de 2025 per a lliurar la documentació següent: una versió evolucionada del canvas que expliqui el model de negoci, un vídeo pitch descriptiu del projecte d’un màxim de 90 segons i un resum executiu (one page) del projecte, seguint el model que es facilita als participants. Aquests documents poden ser nous o poden ser els mateixos que s’han presentat en la primera fase segons la consideració del participant i tenint en compte les recomanacions del mentor assignat.