SpinUOC: la UOC obre una nova edició del seu programa estrella d'emprenedoriaLa convocatòria de 2026 inclou tres modalitats: general, Rural i Dona
El programa lliurarà més de 40.000 euros en premis
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obert la convocatòria de la nova edició del programa SpinUOC, la iniciativa anual de referència en emprenedoria i innovació. Després de 13 anys de trajectòria i més de 1.700 projectes impulsats des de Hubbik, aquesta edició la plataforma de suport a l'emprenedoria de la Universitat amplia les modalitats de participació a tres àmbits. El termini per presentar-s'hi acaba el 18 de gener.
En l'edició de 2026, a banda de la convocatòria general de premis per a la comunitat emprenedora de la UOC, es consolida el premi SpinUOC Dona de l'edició passada i, a més, s'afegeix un nou vertical temàtic diferenciat, l'SpinUOC Rural, que dotarà amb 10.000 euros el millor projecte d'aquesta categoria. En total, l'edició d'enguany concedirà 43.000 euros en premis.
Modalitats de participació
- SpinUOC 2026 (general): convocatòria oberta a projectes innovadors de base tecnològica de la comunitat UOC. Els projectes finalistes tindran l'opció de guanyar un dels dos premis valorats en 10.000 euros: el premi al millor projecte i el premi al projecte amb major impacte social, patrocinat per la Ramon Molinas Foundation. També es donarà un premi de 3.000 euros al millor projecte votat pel públic en directe a la gala final del programa, que se celebrarà el 18 de juny.
- SpinUOC Rural 2026: convocatòria orientada a projectes amb impacte en àrees rurals i en els desafiaments de les ruralitats contemporànies, siguin o no de la comunitat UOC. El millor projecte obtindrà un premi de 10.000 euros i serà el vuitè finalista de l'SpinUOC, de manera que tindrà l'oportunitat de guanyar un dels altres premis de 10.000 euros en joc.
- SpinUOC Dona 2026: convocatòria dedicada a projectes liderats per dones de la comunitat emprenedora Hubbik. Les propostes presentades s'han d'inscriure en alguna de les dues modalitats de premis de l'SpinUOC 2026 (general o Rural). El millor projecte escollit pel jurat rebrà un guardó de 10.000 euros i els dos millors projectes tindran accés a un any d'acompanyament en serveis exclusius Hubbik.
Àngels Fitó, rectora de la UOC, va destacar en la jornada final de la darrera edició que l'SpinUOC "és un reflex de la gran família que forma la UOC" i que els projectes són "una manera de mirar endavant i de donar servei a la comunitat". A més, la rectora va subratllar que aquests guardons "volen reconèixer la voluntat d'emprendre en un context gens fàcil" i va reafirmar el valor de l'SpinUOC Dona com un pas ferm cap a la igualtat de gènere en l'emprenedoria. Fitó també va posar en valor el paper de la plataforma Hubbik, que ofereix a persones emprenedores l'oportunitat de desenvolupar les seves propostes visquin on visquin, amb aquest caràcter global.
Enguany, amb la incorporació de la nova modalitat de premis SpinUOC Rural, es vol donar resposta als reptes actuals de les àrees rurals. Un 17 % de la comunitat UOC viu en zones rurals, i les dones representen un 62 % del total. Amb aquestes novetats, la UOC referma el seu compromís amb la diversitat, la igualtat i la innovació com a eixos estratègics de futur.
“Si teniu un projecte innovador que voleu desenvolupar, inscriviu-vos a l'SpinUOC”
Inscripció
La inscripció de projectes emprenedors que cerquin l'impuls del programa SpinUOC estarà oberta fins al 18 de gener de 2026. Només cal accedir al formulari de cadascun dels programes (visible en el seu nom en l'apartat anterior), en el qual s'ofereix, a més, informació detallada amb les bases de participació.
Des de l'organització apunten que "si sou comunitat UOC i teniu un projecte innovador que voleu desenvolupar, inscriviu-vos a l'SpinUOC. En cas que tingueu un projecte que dona resposta als problemes de les àrees rurals i als desafiaments de les ruralitats contemporànies, sigueu o no comunitat UOC, inscriviu-vos a l'SpinUOC Rural. I si voleu optar al premi SpinUOC Dona, us heu d'inscriure en alguna de les convocatòries de SpinUOC anteriors".
Tal i com s'indica en les bases de la convocatòria (visibles en els enllaços de participació de cada categoria), no és possible participar simultàniament a l'SpinUOC i a l'SpinUOC Rural, de manera que les persones participants han d'escollir la categoria que els encaixa millor. En cas de dubtes, es pot escriure a hubbik@uoc.edu.
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
L'SpinUOC es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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