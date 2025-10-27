SpinUOC Rural 2026Primera edició dels Premis SpinUOC Rural al millor projecte amb impacte en àrees rurals i en els desafiaments de les ruralitats contemporànies.
La Universitat Oberta de Catalunya convoca la primera edició dels premis "SpinUOC Rural" als projectes que s’emmarquen en l’àmbit de les ruralitats contemporànies, és a dir, projectes desenvolupats en municipis de fins a 5.000 habitants o d’aplicació directa als desafiaments i reptes de les ruralitats, com ara la despoblació, la connectivitat digital, la gestió de recursos naturals, l'accés a serveis o la dinamització econòmica i social.
Aquest reconeixement s’emmarca dins el programa #SpinUOC, la jornada d’emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC, on cada any vuit projectes de la comunitat competeixen per tres premis en metàl·lic.
Aquesta iniciativa es crea per visibilitzar i donar resposta als reptes actuals de les àrees rurals. Un 17% de la comunitat UOC viu en zones rurals, amb aquesta novetat, la UOC referma el seu compromís amb la diversitat, la igualtat i la innovació com a eixos estratègics de futur. El millor projecte obtindrà un premi de 10.000 euros i serà el 8è finalista de l’SpinUOC, on tindrà l’oportunitat de guanyar un dels altres premis de 10.000 euros en joc.
Pot participar en aquesta convocatòria qualsevol persona, sigui o no de la comunitat UOC, amb un projecte desenvolupat en municipis de fins a 5.000 habitants o que tinguin d’aplicació directa als desafiaments i reptes de les ruralitats contemporànies i que, en la data de la presentació de la sol·licitud, reuneixi els requisits que es detallen a continuació:
Ser una persona física major de 18 anys
Tenir una idea de negoci o un projecte innovador, independentment de l'estat de maduresa en què es trobi
Règim de comptabilitats i incompatibilitat entre convocatòries SpinUOC en la mateixa edició:
Incompatibilitat en la participació de la convocatòria SpinUOC de caràcter general i SpinUOC Rural. En cas que el projecte presentat pugui també ser considerat dins de la modalitat SpinUOC de caràcter general la persona emprenedora haurà d’escollir en quina convocatòria de premis s’inscriu donat que no serà possible participar en totes dues convocatòries en el seu inici.
Compatibilitat entre la convocatòria SpinUOC Rural i SpinUOC Dona. En canvi, per a poder participar en els premis de la convocatòria SpinUOC Dona serà requisit imprescindible haver-se inscrit prèviament a la convocatòria SpinUOC de caràcter general o a l’SpinUOC Rural. Per participar, cal enviar un vídeo en format pitch. Aquesta convocatòria s'ajusta als terminis que es detallen tot seguit:
Termini per a l'enviament de propostes: 18 de gener de 2026
Termini per al lliurament de la documentació tècnica del projecte (canvas + vídeo pitch 90" + resum executiu): 8 de febrer de 2026
Comunicació a tots els participants dels deu projectes preseleccionats: màxim el 23 de febrer de 2026
Termini per al lliurament de la documentació tècnica del projecte (canvas + vídeo pitch 90" + resum executiu): 22 de març de 2026
Un cop acabada la segona fase d’assessorament personalitzat, un jurat analitzarà les propostes preseleccionades per tal de triar els 4 millors projectes (i dos projectes suplents), avaluant la documentació que s’hagi presentat segons els criteris següents: (1) alineament estratègic amb la UOC i impacte social, (2) caràcter innovador, (3) viabilitat i transferibilitat al mercat, i (4) perfil emprenedor i capacitat d’exposició del responsable del projecte.
Membres del jurat escollits per la seva vinculació amb les ruralitats contemporànies:
● Mínim d'un membre amb perfil institucional d'entre les entitats polítiques, econòmiques i socials amb què col·labora la UOC.
● Entre un i tres representants d'organitzacions vinculades o pròpies de les àrees rurals.
● Un membre en representació de la Ramon Molinas Foundation (RMF), entitat amb la qual la UOC col·labora per a la realització de l'SpinUOC.
La composició exacta del jurat es coneixerà abans de l'inici del programa i es comunicarà mitjançant la seva publicació al web de Hubbik.
El millor projecte obtindrà un premi de 10.000 euros i serà el 8è finalista de l’SpinUOC 2026, on tindrà l’oportunitat de guanyar un dels altres premis de 10.000 euros.
A més, tots els participants podran accedir, durant un any, a recursos i oportunitats de Hubbik relacionats amb l’emprenedoria. Per fer-ho, si així ho desitgen, hauran d’inscriure’s al Programa d’Orientació al procés emprenedor. Aquesta inscripció és independent de la participació al Premi SpinUOC Rural.
Els premis s’atorgaran mitjançant un procés de selecció que garanteix la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’objectivitat en l’avaluació.
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
L’SpinUOC es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027.