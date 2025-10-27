Los cuatro vídeos que obtengan el mayor número de votos hasta el 1 de junio a las 23:59 (CET) pasarán a la siguiente fase de evaluación, la cual estará liderada por un jurado experto.

Los resultados finales con los cuatro proyectos seleccionados se publicarán en la cuenta de Instagram y otras redes sociales de la UOC, así como en la página web de la Universidad a partir del 10 de junio. Un jurado formado por cinco personas con experiencia en emprendimiento con perspectiva de género será el encargado de evaluar los proyectos.

El jurado que analiza los proyectos preseleccionados y que selecciona los proyectos que participarán en el evento #SpinUOC2026 está integrado por un mínimo de siete profesionales con distinta vinculación con la UOC y las ruralidades contemporáneas. Los perfiles integrantes del jurado se escogerán teniendo en cuenta las siguientes características:

● Miembros del jurado escogidos por su vinculación con las ruralidades contemporáneas:

● Mínimo de un miembro con perfil institucional de entre las entidades políticas, económicas y sociales con las que colabora la UOC.

● Entre uno y tres representantes de organizaciones vinculadas o propias de las áreas rurales.

● Un miembro en representación de la Ramon Molinas Foundation (RMF), entidad con la que colabora la UOC para la realización del SpinUOC.

La composición exacta del jurado se dará a conocer antes del inicio del programa y se comunicará mediante su publicación en el web de Hubbik.