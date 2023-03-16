L'SpinUOC premia el talent emprenedor digital en la seva jornada anualS'hi presentaran vuit iniciatives de la comunitat relacionades amb els àmbits següents: accessibilitat cognitiva amb IA, pràctiques i xatbots educatius, seguretat portuària, gestió de dades, suport a l'avaluació de la veu i bases de dades d'influencers
La jornada tindrà lloc el dia 26 de juny a la seu de la UOC de Barcelona
[Actualització: 27/6/25: Levelab ha guanyat el premi del jurat i All-Voiced els premis del públic i el de la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social.
La spin-off UNNE ha guanyat el primer premi de l'SpinUOC Dona i AlfaSAAC, d'alfabetització de menors i persones amb discapacitat i necessitats complexes de comunicació, el segon premi.]
El programa anual d'emprenedoria SpinUOC, que impulsa les iniciatives emprenedores i tecnològiques de tota la comunitat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —estudiantat, Alumni, professorat, personal investigador i personal de gestió—, celebrarà l'acte final de la 13a. edició el 26 de juny, a les 19 h, al campus del Poblenou de la UOC, situat a Barcelona (Carrer del Perú 52). Les inscripcions per assistir-hi com a públic ja s'han obert i es poden fer mitjançant aquest formulari. Prèviament, a partir de les 17:30 h, s'escalfaran motors amb el pòdcast SpinRoom, a través del canal de YouTube de la UOC o en directe a la seu de la universitat, amb entrevistes a la comunitat emprenedora.
Amb el lema "Obrim portes a la innovació", la cita acollirà la presentació de vuit iniciatives finalistes que han rebut mentories personalitzades. Entre aquestes iniciatives es lliuraran tres guardons: un premi al millor projecte emprenedor, que decidirà un jurat format per experts; un segon guardó, per al projecte que impliqui un impacte social més rellevant, concedit per la Ramon Molinas Foundation, i un tercer premi, a la millor presentació, que escollirà el públic que assisteixi a l'acte.
Com en l'edició passada, els dos primers premis —que no poden ser atorgats a un mateix projecte— estaran dotats amb 10.000 euros en metàl·lic cadascun; i, el del públic, amb 3.000 euros. A més, tots els finalistes rebran una entrada per assistir al 4 Years From Now (4YFN), la trobada internacional de referència per a les empreses emergents del Mobile World Congress 2026.
Els emprenedors i emprenedores finalistes de l'SpinUOC disposaran d'uns cinc minuts per fer la seva exposició davant del públic i, posteriorment, tindran l'oportunitat d'interactuar amb els assistents. A continuació, es presenten les vuit iniciatives finalistes d'aquesta edició.
“La missió de la UOC és contribuir a fer que les coses passin i entendre que el coneixement és multidireccional”
💡 Vols conèixer nous projectes emprenedors? Vine al #SpinUOC 2025!— UOCuniversitat (@UOCuniversitat) June 4, 2025
📆 Celebrem la 13a edició de l’SpinUOC, el programa d’emprenedoria de la UOC. S’hi presentaran 8 iniciatives innovadores de la comunitat UOC relacionades amb l’accessibilitat cognitiva amb IA, pràctiques i… pic.twitter.com/xUESMcjMC6
Solucions inclusives d'accessibilitat cognitiva, comunicativa i sensorial amb IA
Accessibles és una start-up que ofereix solucions inclusives d'accessibilitat cognitiva, comunicativa i sensorial basades en intel·ligència artificial. El seu objectiu és transformar l'educació, la informació i la comunicació digital mitjançant tecnologies innovadores. La seva eina, Melvin, adapta els entorns digitals per fer-los més comprensibles i accessibles, amb recursos com la lectura fàcil, els resums intel·ligents, la llengua de signes i els pictogrames.
Aquesta iniciativa està liderada per Laura Martín, formada a la UOC en Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos, en Educació i TIC (E-learning) i en accessibilitat; Luis Malhadas, enginyer informàtic, i Anna Barnadas, diplomada en Ciències Empresarials i postgraduada en normativa comptable per la UOC. Martín i Malhadas han participat també en el programa EduTECH Emprèn.
Una plataforma per a l'avaluació de la veu
All-Voiced és una plataforma digital per millorar la salut vocal i la qualitat de vida de les persones amb alteracions de la veu arreu del món.
Dissenyada per donar suport a la recerca, la formació i la pràctica clínica, la plataforma permet entrenar i calibrar la percepció auditiva dels professionals, impulsar projectes de recerca col·laborativa i avaluar amb precisió la veu dels pacients. Aquesta eina està adreçada a laboratoris de veu, universitats, consultes de logopèdia i serveis de salut.
La responsable del projecte és Neus Calaf, professora col·laboradora de la UOC al grau de Logopèdia.
Una solució de programari de gestió de dades
Datanest és una plataforma de gestió de dades i automatització intel·ligent que transforma la presa de decisions empresarials mitjançant big data i models predictius avançats. Especialitzada en el sector logístic, permet visualitzar, anticipar i optimitzar processos clau amb eficiència i claredat.
El projecte, amb una visió centrada en les persones i en el poder de decidir millor, està liderat per Xavier Garcia Fuentes, estudiant del grau de Psicologia.
Interaccions que potenciïn l'aprenentatge amb xatbots
EduAIA, un projecte d'Elvis Ortega-Ochoa, estudiant de doctorat i investigador del grup de recerca d'Educació i TIC (Edul@b) –adscrit a la unitat de recerca sobre educació i elearning–, és una iniciativa centrada a convertir les interaccions amb la intel·ligència artificial generativa en experiències d'aprenentatge productives a través de xatbots educatius empàtics.
El TripAdvisor d'influencers
Paola Chaler, graduada en Comunicació, presentarà Indatika, una base de dades d'influencers que inclou valoracions. Indatika resol la incertesa del màrqueting d'influencers permetent a les marques consultar valoracions reals d'altres empreses sobre les seves col·laboracions. Amb aquesta informació s'aconsegueix una reducció del temps de dedicació i un millor retorn d'inversió a l'hora de contractar aquests professionals, amb la qual cosa es fa una millor elecció de perfils basada en resultats.
Una plataforma per democratitzar l'educació amb lliçons pràctiques
Alex Rius, participant d'EduTECH Emprèn, presentarà Levelab, una plataforma que permet dissenyar i oferir fàcilment lliçons pràctiques, des de qualsevol dispositiu, per a continguts educatius que utilitzen eines digitals. La plataforma dona als docents que volen aplicar metodologies actives com l'aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) la possibilitat d'automatitzar la resolució de dubtes, reduir problemes tècnics i optimitzar l'experiència d'aprenentatge.
Aquesta tecnologia té un alt impacte social: elimina barreres d'accés a l'educació, incrementa la participació de l'alumnat i contribueix a millorar significativament els resultats acadèmics.
Innovació 4.0 en seguretat d'infraestructures crítiques
Panssari és un projecte de tecnologia 4.0 que garanteix la seguretat d'infraestructures crítiques. El presenta Helena Calva, graduada en Disseny i Creació Digitals. Gràcies al programa Ports 4.0 de Ports de l'Estat, Panssari ha desenvolupat una tecnologia modular per a la seguretat portuària.
La iniciativa fusiona tres sistemes: control d'accessos i geolocalització, detecció per radiofreqüència i visió artificial. Les dades produïdes per aquestes tecnologies són recollides i gestionades per Panssari, una plataforma d'intel·ligència artificial amb aprenentatge profund (deep learning) que té com a objectiu la detecció, l'etiquetatge i el seguiment d'intrusos en primera instància.
Tecnologia educativa contra el canvi climàtic
POWAR STEAM és una start-up fundada per Pablo Zuloaga —participant d'EduTECH Emprèn— que desenvolupa solucions educatives innovadores per acostar l'educació sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat a l'aula a través de l'enfocament STEAM (sigla en anglès de 'ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques').
Entre les seves propostes destaquen el simulador climàtic POWAR CS i l'eina P-BIT, un microordinador educatiu amb sensors integrats que permet a l'alumnat explorar el seu entorn i treballar amb dades ambientals reals. A aquestes eines s'afegeix una plataforma digital basada en intel·ligència artificial que ajuda el professorat a dissenyar activitats adaptades al currículum i connectades amb els objectius de sostenibilitat. L'enfocament del projecte promou un aprenentatge actiu, transversal i compromès amb els desafiaments del present.
Premi SpinUOC Dona
Entre les novetats, durant la jornada final de l'SpinUOC 2025, a més dels tres guardons habituals, es lliurarà també el Premi SpinUOC Dona amb l'objectiu de visibilitzar i donar suport als projectes emprenedors liderats per dones dins de l'ecosistema Hubbik. El reconeixement consta d'un primer premi de 10.000 euros amb mentoria personalitzada i d'un segon premi que consisteix a rebre assessorament especialitzat.
L'emprenedoria com a part de la missió de la UOC
En l'edició anterior de l'SpinUOC, la rectora Àngels Fitó posava en context que "la missió de la UOC és contribuir a fer que les coses passin i entendre que el coneixement és multidireccional". Per a la rectora, el camí que cal seguir "no va sempre des del fet científic fins al mercat, sinó que a la comunitat hi ha moltes oportunitats perquè pugui saltar l'espurna emprenedora. El que hem de fer és recollir aquesta il·lusió i aquestes iniciatives i donar l'acompanyament precís perquè les puguin portar a bon port".
Fitó afegia que "hem de garantir que el procés de maduració emprenedor permeti assolir el mínim producte viable que asseguri que els primers passos seran possibles. Hi ha una part de compromís inicial de l'emprenedor i, després, tot un acompanyament, en plantejar-li preguntes per reflexionar sobre l'abast de la idea que ha de dur a terme".
Per la seva banda, Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, apunta que "a l'SpinUOC aflora la punta de l'iceberg d'una comunitat inquieta, innovadora i emprenedora. El nostre compromís com a universitat és fer emergir més projectes, acompanyar la nostra comunitat en el seu desenvolupament i transformar aquest potencial en valor tangible per a la societat".
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation. A més, per al desenvolupament del premi SpinUOC Dona té el suport de l'àrea d'emprenedoria femenina de la Universitat de Santiago de Compostel·la.
Amb el suport pel Departament d'Empresa i Treball en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU (ref.: SDC005/24/000234).
La recerca de la UOC
La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.