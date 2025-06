EduTECH Emprèn 2024

Ets un persona emprenedora amb una idea de negoci que podria canviar la manera com aprenem? Amb EduTECH Emprèn ja pots convertir el teu projecte en realitat. Participa en el programa de preacceleració empresarial del sector edtech de la UOC i beneficia’t del coneixement que t’ofereix la primera universitat en línia del món.

Els projectes impulsats per EduTECH Emprèn han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies en qualsevol faceta (des de la pedagogia i la motivació fins a la gestió i l’administració) i es poden basar en tecnologies tan diverses com els sistemes de gestió d’aprenentatge , l’analítica d’aprenentatge , els continguts intel·ligents , la gamificació i els serious games, l’aprenentatge adaptatiu), els dispositius (internet de les coses, IoT; dispositius personals, BYOD; tecnologies portables, wearables), les tecnologies immersives (com ara RA-RV-vídeo de 360º), les comunitats de pràctiques o el comerç electrònic, entre d’altres.

Mentoria, formació, possibilitat de fer proves pilot in-house i una xarxa de mentoria i inversió t’esperen per a acompanyar el projecte en totes les fases de creixement i impulsar-lo amb èxit.