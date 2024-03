La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha decidit avançar el procés per deixar l'edifici del Tibidabo, que n'ha estat el rectorat i la seu institucional històrica. Es tracta d'un edifici amb cessió de dret d'ús per part de la Generalitat de Catalunya, que expirava el setembre del 2026. La renúncia a aquesta cessió d'ús, que es va aprovar en la darrera reunió del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), el 12 de desembre, respon a la constatació que l'activitat de la Universitat s'ha traslladat progressivament al campus UOC del 22@, un cop acabades les obres d'adequació del complex de Can Jaumandreu.

La Universitat culmina així la concentració dels seus actius de docència, recerca i gestió al campus UOC, en un conjunt de tres edificis situats al complex de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu, al districte digital de Barcelona. El trasllat de la seu institucional permet agrupar l'activitat i els equips en un sol campus, amb els beneficis de temps, eficiència i sostenibilitat que això comporta.

La UOC consolida, doncs, la seva aposta pel 22@, engegada el 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, va ampliar la presència a la zona amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d'arrendament. Finalment, el 2022 va inaugurar, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el nou Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació , gràcies al cofinançament de la Generalitat.