L'Ajuntament i la UOC signen la cessió definitiva perquè la universitat s'instal·li a Can Jaumandreu

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, i el gerent de la UOC; Antoni Cahner, han signat avui la cessió definitiva d’una part del recinte de Can Jaumandreu, al districte de Sant Martí, per tal que la universitat s’instal·li en aquesta antiga nau industrial del Poblenou, refermant així el seu compromís amb el districte 22@. En concret, la UOC s’instal·larà en dos dels edificis del recinte: a la seu de l’antiga fàbrica, per una banda, i l’edifici de serveis municipals del carrer Bolívia 103, que també forma part del complex.

L’Ajuntament cedeix, per un període mínim de 15 anys, nous espais a la UOC que actualment no estan ocupats i que sumen una superfície d’uns 1.700 m2. Amb aquesta cessió, Can Jaumandreu es converteix en l’aposta de la Universitat per a situar-hi bona part dels equips actualment dispersos en diversos punts de Barcelona.

Pel que fa a l’edifici del carrer Bolívia 103, que va ser adquirit per la UOC l’any 2018 i on actualment hi ha instal·lats alguns serveis municipals de l’àrea d’Urbanisme, l’Ajuntament podrà disposar de dues plantes, que sumen un total de 2.500 m2, per un període de 4 anys. L’objectiu a mig termini és que la UOC acabi ocupant també la totalitat aquest edifici.

La universitat ubicarà en aquests nous espais el personal docent i investigador, els centres de recerca IN3 i eHealth Center, l’eLearning Research i l’Escola de Doctorat, i alguns equips de gestió que sumaran unes 800 persones. La recerca de la UOC té com a focus la societat xarxa, l’aprenentatge online i la salut digital i troba en el districte tecnològic un encaix i condicions òptimes per tal que els recercaires puguin dur-la a terme.

La UOC és al 22@ des del 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, va ampliar la seva presència amb la compra de dos edificis de la Rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d’arrendament.