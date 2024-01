Laboratoris generalistes

TechLab: tecnologia informàtica

El TechLab és un laboratori generalista consolidat, un espai d'experimentació, tant físic com virtual, que dona servei a la docència, la recerca i la innovació dels estudis i els instituts de la Universitat. Així, proporciona instruments, programari, maquinari i assessorament tècnic per desenvolupar competències pràctiques dels estudiants, el suport tecnològic a la recerca i la innovació per a la universitat del futur. Aquesta oferta de serveis es canalitza mitjançant un catàleg i una finestreta única de recepció de la demanda que prioritza, pressuposta i encarrega els diferents projectes al laboratori. Aquest catàleg de serveis inclou aspectes de docència, recerca i innovació/experimentació.

"El TechLab és l'evolució dels laboratoris tecnològics d'informàtica, que just ara fa vint-i-cinc anys que es van crear per oferir la primera enginyeria en informàtica totalment virtual", recorda el seu director acadèmic, Josep Prieto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i membre del grup de recerca KISON de l'IN3. En aquesta nova etapa dins l'entorn del nou hub, Prieto assegura que al davant tenen "un gran repte, com és consolidar un TechLab obert a tothom i interdisciplinari, destinat a prestar serveis i amb un model de finançament sostenible".

Data Science Lab: anàlisi de grans volums de dades

El Data Science Lab és un laboratori consolidat de la UOC orientat als investigadors per donar-los suport en tot el procés d'investigació amb dades quantitatives. És a dir, és un espai per gestionar i extreure coneixement a partir de grans volums de dades (dades massives o big data). Fins ara han cooperat amb investigacions amb dades quantitatives des dels centres de recerca facilitant-los la coordinació i disposant d'una visió compartida, una tasca que porten a terme Claudia Malpica, de l'IN3, i Noemí Robles, de l'eHC.

"El Data Science Lab ja fa anys que existeix —explica Juanjo Martí, que també n'és el coordinador— i ha anat evolucionant. El concepte actual va molt lligat al desplegament de l'Oficina de Dades aprofitant la seva posada en marxa, que facilita unificar esforços que permetin fomentar la qualitat de la dada, les capacitats i el talent analític". "La idea —afegeix— és que sigui una eina transversal que doni suport al conjunt d'investigadors de la UOC a partir d'un catàleg de serveis, que és un subconjunt de tot el catàleg que ha elaborat l'Oficina de Dades i que ofereix serveis a tota l'organització".

