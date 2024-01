L'acord entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'ICFO i la UOC fa possible un campus únic de la UOC al Poblenou de Barcelona i noves instal·lacions de l'ICFO a Castelldefels

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal; el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; el director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Lluís Torner, i el rector de la Universitat Oberta de Catalaunya (UOC), Josep A. Planell, han formalitzat un acord que promou i facilita el coneixement i la recerca a Catalunya. D'una banda, facilitant un campus únic a la UOC, i, de l'altra, ampliant les instal·lacions de l'ICFO a Castelldefels. La trobada institucional ha tingut lloc a l'edifici històric de Can Jaumandreu (c/ del Perú, 52), al campus de la UOC, el dia 13 de febrer a les 10 hores.

Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic local de l'Ajuntament de Barcelona, que encara ocupava la planta 0 i la segona planta de l'edifici de Can Jaumandreu, ha deixat aquests locals per cedir més espai a la UOC. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona facilita a la Universitat que concentri tota l'activitat acadèmica, de recerca i de gestió en un campus al districte tecnològic i del coneixement de la ciutat.

La UOC consolida així la seva aposta pel 22@, engegada el 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, va ampliar la seva presència a la zona amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d'arrendament. Finalment, el 2022 inaugurava, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el nou hub de recerca: 2.700 metres quadrats destinats íntegrament a la recerca i la innovació, gràcies al cofinançament de la Generalitat.

Aquest nou campus, integrat pels tres edificis del complex de Can Jaumandreu, es converteix així en el centre de referència de tota l'activitat docent, de recerca i de gestió de la UOC. I aquesta és una de les fites del rector Planell, que arriba al final del seu mandat.

Els serveis vinculats a economia social de Barcelona Activa que fins aleshores se situaven a Can Jaumandreu passen a oferir-se des de l'equipament d'InnoBa - Ca n'Andalet, ubicat al districte d'Horta-Guinardó, que esdevé el nou eix d'innovació socioeconòmica al nord de la ciutat, incloent-hi la incubadora de projectes d'economia social i solidària.

En paral·lel, l'edifici que ocupava la UOC al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels passa a mans de l'ICFO. Aquest espai li donarà a l'ICFO la capacitat per desenvolupar, de manera immediata, els projectes estratègics d'abast nacional i internacional que lidera, vinculats amb les tecnologies quàntiques i els xips fotònics, incloent-hi, molt especialment, la coordinació de la iniciativa Quàntica - Vall Mediterrània de la Ciència i les Tecnologies Quàntiques, i el llançament d’un programa de recerca en col·laboració amb investigadors del famós MIT dels Estats Units d’Amèrica i la Max-Planck Society d’Alemanya, únic al món.

El Departament de Recerca i Universitats, per la seva banda, hi intervé com a facilitador entre les parts amb l'objectiu de fer convergir els interessos de la UOC i de l'ICFO en benefici de l'enfortiment del sistema universitari i de recerca de Catalunya. Amb aquesta finalitat, el Departament impulsarà els tràmits i les accions que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions corresponents, d'acord amb la normativa aplicable, a l'efecte que l'ICFO pugui fer ús de l'immoble situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia.