La UOC impulsa el Premi SpinUOC Dona per visibilitzar l'emprenedoria femeninaEl guardó, dotat amb 10.000 euros per al primer premi, reconeixerà els millors projectes liderats per dones de l'ecosistema Hubbik
El 50 % dels projectes impulsats a través de Hubbik els han liderat dones
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posa en marxa el Premi SpinUOC Dona, una iniciativa que vol donar veu i suport als projectes emprenedors liderats per dones impulsats amb Hubbik, la comunitat d'emprenedoria de la Universitat. Aquest reconeixement neix amb la voluntat de visibilitzar el talent femení en l'àmbit de l'emprenedoria i d'ampliar les oportunitats per a les dones que volen transformar el món amb els seus projectes.
A la UOC, el 50 % dels projectes que han passat per l'SpinUOC —un dels programes d'emprenedoria principals de la Universitat— els han liderat dones, un percentatge que augmenta fins al 53 % si es tenen en compte els darrers cinc anys.
“El guardó s'adreça a dones que hagin participat en algun dels programes de Hubbik al llarg dels seus deu anys”
El Premi SpinUOC Dona, que vol esdevenir una eina per reduir les bretxes de gènere en els àmbits tecnològic i emprenedor, constarà de dos guardons: un primer premi de 10.000 euros amb mentoria i un segon premi d'assessorament especialitzat. A més, totes les participants podran accedir, durant un any, als recursos i les oportunitats de Hubbik relacionats amb l'emprenedoria.
El guardó s'adreça a dones que hagin participat en algun dels programes de Hubbik al llarg dels seus deu anys. Es poden presentar projectes en qualsevol fase de desenvolupament, sempre que estiguin liderats o coliderats per una dona.
Uns guardons en format pitch
Per participar en el certamen, les emprenedores hauran de presentar una micropresentació (elevator pitch) en vídeo de 90 segons com a màxim i penjar-la, juntament amb les seves dades, a una plataforma preparada específicament per a aquesta convocatòria. Tenen temps fins al 18 de maig (inclòs). L'organització comprovarà que les emprenedores hagin participat en algun dels programes Hubbik en els deu anys de vida de la plataforma.
Des de la pàgina oficial d'aquest premi es pot consultar la informació detallada sobre els guardons. Així mateix, es pot accedir a una col·lecció d'eines de comunicació per a les emprenedores que inclou una plantilla amb l'estructura i el contingut recomanats per a la presentació, consells pràctics per crear un vídeo guanyador, i recomanacions sobre l'enregistrament del vídeo.
Votacions
La convocatòria inclou dues fases: una primera votació popular oberta dels vídeos de les candidatures presentades i una valoració final per part d'un jurat expert. Els vídeos es poden fer en català, castellà o anglès, i la candidata ha d'aparèixer en algun moment de la presentació.
Del 20 de maig a l'1 de juny, els vídeos dels projectes seran accessibles per a tothom al web de l'organització, i estarà obert el període de votació per part del públic. Els quatre vídeos amb més votacions —fins a les 23.59 h (CEST) de l'1 de juny— passaran a la fase final, en què un jurat valorarà la qualitat comunicativa de la presentació, a més de la viabilitat, l'impacte social i el grau d'innovació del projecte. Les dues guanyadores s'anunciaran durant l'acte final de l'SpinUOC 2025, que tindrà lloc el 26 de juny a la seu de la UOC a Barcelona. Les finalistes seleccionades s'han de comprometre a assistir a aquesta jornada o a enviar algú en representació seva.
La convocatòria s'emmarca dins de l'SpinUOC, el programa anual d'emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC, i té el suport de l'àrea d'emprenedoria femenina de la Universitat de Santiago de Compostel·la. Aquesta iniciativa també es podria cofinançar a través d'una subvenció per reduir la bretxa de gènere en l'àmbit de les TIC, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa NextGenerationEU.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.