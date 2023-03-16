El Premio SpinUOC Mujer, que quiere convertirse en una herramienta para reducir las brechas de género en los ámbitos tecnológico y emprendedor, constará de dos galardones: un primer premio de 10.000 euros con mentoría y un segundo premio de asesoramiento especializado. Además, todas las participantes podrán acceder durante un año a los recursos y a las oportunidades de Hubbik relacionados con el emprendimiento.

El galardón se dirige a mujeres que hayan participado en alguno de los programas de Hubbik a lo largo de sus diez años. Pueden presentarse proyectos en cualquier fase de desarrollo, siempre que estén liderados o coliderados por una mujer.

Unos galardones en formato pitch

Para participar en el certamen, las emprendedoras tendrán que presentar una presentación de ascensor (elevator pitch) en vídeo de máximo 90 segundos y subirla, junto con sus datos, a una plataforma preparada específicamente para esta convocatoria. Tienen tiempo hasta el 18 de mayo (incluido). La organización comprobará que las emprendedoras hayan participado en alguno de los programas Hubbik en los diez años de vida de la plataforma.

La información detallada puede consultarse desde la página oficial de este premio. Además, se ofrece un kit de comunicación para las emprendedoras que contiene una plantilla con la estructura y el contenido recomendados para la presentación, consejos prácticos para crear un vídeo ganador, y recomendaciones sobre cómo grabarse.

Votaciones

La convocatoria incluye dos fases: una primera votación popular abierta de los vídeos de las candidaturas presentadas y una valoración final a cargo de un jurado experto. Los vídeos pueden hacerse en catalán, español o inglés, y la candidata tiene que aparecer en algún momento de la presentación.

Del 20 de mayo al 1 de junio, los vídeos de los proyectos serán accesibles para todo el mundo en la web de la organización, y estará abierto el periodo de votación por parte del público. Los cuatro vídeos con más votaciones —hasta las 23.59 h (CEST) del 1 de junio— pasarán a la fase final, en la que un jurado valorará la calidad comunicativa de la presentación, además de la viabilidad, el impacto social y el grado de innovación del proyecto. Las dos ganadoras se anunciarán durante el acto final del SpinUOC 2025, que tendrá lugar el 26 de junio en la sede de la UOC en Barcelona. Las finalistas seleccionadas deben comprometerse a asistir a esta jornada o a enviar a alguien en su representación.

La convocatoria se enmarca en el SpinUOC, el programa anual de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la UOC, y cuenta con el apoyo del área de emprendimiento femenino de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta iniciativa también podría cofinanciarse a través de una subvención para reducir la brecha de género en el ámbito de las TIC, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante el programa NextGenerationEU.