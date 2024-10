¿A qué da acceso la convocatoria?

Todos los proyectos que se presenten a SpinUOC 2025, independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentren, tendrán acceso a materiales de capacitación en emprendimiento y deberán elaborar un business model canvas, un pitch de 90 segundos y un resumen ejecutivo. A continuación, se hará una primera preselección de hasta veinte candidaturas, que recibirán un asesoramiento personalizado antes de que se escojan los ocho finalistas.

Estas iniciativas finalistas obtendrán una mentoría personalizada y se presentarán en un acto final, que tendrá lugar el día 26 de junio en la sede de la UOC de Barcelona. En este encuentro se entregarán tres galardones: un premio al mejor proyecto emprendedor, que será decidido por un jurado formado por expertos; un segundo galardón para el proyecto que implique un impacto social más relevante, concedido por la Ramon Molinas Foundation, y un tercer premio a la mejor presentación, que elegirá el público asistente al acto. Como en la pasada edición, los dos primeros premios –que no pueden ser otorgados a un mismo proyecto– estarán dotados con 10.000 euros en metálico cada uno, y el del público con 3.000 euros. Además, todos los finalistas dispondrán de una entrada para asistir al 4 Years From Now (4YFN) –un encuentro internacional de referencia para las empresas emergentes– del Mobile World Congress del 2026.

Las razones de las ganadoras

Elena Muñoz Marrón, coinvestigadora principal del grupo Cognitive Neuroscience and Applied Data Science Lab (NeuroADaS Lab) del eHealth Center y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, en la edición pasada del SpinUOC se llevó dos galardones, el premio por el impacto social y el del público, por su empresa derivada UNNE Instituto de Neuroestimulación. Después de la celebración de la jornada final, Muñoz comentaba que "lo que me hace sentir más orgullosa no es tanto lo que he conseguido hoy sino todo el camino que he hecho para llegar hasta aquí, todo este esfuerzo, trabajo y horas dedicadas al proyecto, para llegar a un acto como este, donde recibir este reconocimiento. Ha merecido la pena".

Por su parte, Cristina Grau, estudiante del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) de la UOC, que fue ganadora del premio al mejor proyecto emprendedor de la edición pasada con Twintual, apuntaba, después de llevarse el galardón, que "tener este premio de la UOC nos aporta muchísimo valor, también para futuras rondas de inversión. Poder decir que hemos colaborado con la universidad es impresionante". La estudiante añadía que "si hablo con alguien que quiere perseguir una idea, le preguntaría si está dispuesto a romper barreras para conseguir lo que hay al otro lado, porque obviamente montar una empresa emergente es una montaña rusa. Entonces, si la respuesta es sí, le diría que se lanzara". Grau concluía que "el SpinUOC nos da mucha energía, y nos hemos sentido muy identificados con sus valores".

El emprendimiento, al ADN de la UOC

En la edición pasada, Àngels Fitó, la rectora de la UOC, apuntaba que "la misión de la universidad es contribuir a que los proyectos se lleven a cabo, entendiendo que el conocimiento es multidireccional y que en la comunidad universitaria existen muchas oportunidades para que pueda saltar esa chispa emprendedora. Lo que tenemos que hacer es recoger esa ilusión y esas iniciativas, dando el acompañamiento preciso para que lleguen a buen puerto".

Fitó añadía que "debemos garantizar que el camino emprendedor sea un proceso de maduración que permita lograr ese mínimo producto viable que garantice que los primeros pasos sean posibles. Creo que hay una parte de compromiso inicial del emprendedor y después un acompañamiento que debería hacerlo reflexionar sobre el alcance de la idea que quiere llevar a cabo".

Según la rectora, los proyectos del SpinUOC responden "a la voluntad de resolver problemas y retos, normalmente a través de la tecnología. Este es el ADN de la UOC. Lo que hacemos es continuar un diálogo, manteniendo los pies en el suelo". Fitó también recordó que, a lo largo de todo el año académico, la UOC intenta plantar la semilla del emprendimiento con diferentes iniciativas más allá del SpinUOC, como el programa EduTECH Emprèn o el vehículo de inversión Invergy.

El SpinUOC es una iniciativa de Hubbik, la plataforma de impulso del emprendimiento de la UOC, que cuenta con el apoyo de la Ramon Molinas Foundation y el 4YFN.