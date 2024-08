Mensajes personales en el móvil, correos electrónicos de trabajo por responder, conversaciones en varias plataformas de mensajería pendientes de revisar y contestar que se van amontonando en la lista de tareas pendientes. Resulta paradójico como herramientas diseñadas para facilitarnos la gestión personal y también la laboral acaban exponiéndonos a un volumen de información creciente cada vez más difícil de gestionar y que puede generar un nivel de estrés considerable.

Para resolver este callejón sin salida en el que nos encontramos, la ingeniera Cristina Grau Vílchez, estudiante del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desarrollado Twintual, un gemelo virtual que replica el comportamiento del usuario en entornos digitales y, por lo tanto, le ayuda en la gestión de sus comunicaciones.

"Queremos redefinir la manera en la que nos comunicamos digitalmente", asegura Grau, que añade que "Twintual te ayuda a gestionar tu vida digital de manera fácil y segura".

La aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo y, en función del grado de autonomía que se configure, responderá por el usuario, programará reuniones, hará resúmenes de comunicaciones y mantendrá al usuario al día de lo que se ha perdido y de lo que Twintual ha gestionado en su lugar mientras no ha estado disponible o sus prioridades han cambiado.

"Te puedes crear varios perfiles, por ejemplo, uno personal y otro para el trabajo, y los puedes conectar a los distintos canales, como WhatsApp, Slack, Instagram, el correo electrónico, Teams o LinkedIn, todos los que uses. Twintual aprenderá de tu comportamiento, de cómo hablas con cada persona, porque no lo hacemos igual con nuestra madre que con nuestro mejor amigo o con compañeros de trabajo. A medida que vaya aprendiendo, se comunicará por nosotros de manera humanizada", explica Grau sobre el funcionamiento del proyecto, que ha sido el ganador del premio del jurado del SpinUOC 2024, el programa anual de emprendimiento de la UOC.

"Queremos convertirnos en la aplicación de comunicación digital más potente del mundo", afirma la ingeniera.

Cristina Grau presentando Twintual en el SpinUOC el 27 de junio

Mejorar la vida de la gente

Grau ha desarrollado un algoritmo conversacional de aprendizaje automático potenciado por inteligencia artificial y un modelo de lenguaje extenso (LLM), que es la base de tecnologías como la popular aplicación de inteligencia artificial ChatGPT. Pero, a diferencia de estas herramientas ya existentes, en las que el tipo de lenguaje es muy neutro y frío, en Twintual el algoritmo se nutre de cómo nos comunicamos con cada persona y usa un lenguaje más humanizado en las respuestas.

Esta ingeniera explica que la motivación principal que la llevó a desarrollar Twintual es que "quería mejorar la calidad de vida de la gente bajando el nivel de estrés, una de las mayores dolencias del siglo xxi".

De hecho, el punto de partida fue su propia experiencia personal. Mientras acababa el grado de Ingeniería Electrónica y Robótica en Barcelona, le surgió la oportunidad de hacer el trabajo final de grado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Fue entonces cuando se encontró que "me surgían muchas oportunidades profesionales que me permitían conocer a gente interesante, pero que me dejaban sin tiempo para nada más".

Amigos y familia le escribían para saber cómo estaba, recibía mensajes de trabajo para hacer reuniones o participar en algún proyecto, tenía que hacer gestiones de la universidad que le llevaban mucho tiempo y, al final, tardaba varios días en responder a todas aquellas comunicaciones. "Me di cuenta de que tener que gestionar el día a día del trabajo y los estudios ya era suficientemente estresante como para sumarle, además, esta sobrecarga de mensajes. Fue entonces cuando se me ocurrió crear Twintual", confiesa.