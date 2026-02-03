Máster universitario Online en Ciencia de Datos
Presentación
¿Quieres ser un científico de datos y trabajar en el sector con mayor demanda de profesionales especializados, aquí y en todo el mundo? Estudia online con el máster universitario de Ciencia de Datos de la UOC y conviértete en el profesional experto en data science que las empresas están buscando. El máster online de Ciencia de Datos te permite adquirir los perfiles de científico de datos, analista de datos o analista de big data.
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¿Por qué estudiar el máster de data science de la UOC?
Con este máster:
- Serás capaz de obtener información útil y relevante a partir de grandes volúmenes de datos.
- Adquirirás conocimientos en captura, preprocesamiento, almacenamiento y análisis de datos, con un importante foco en aprendizaje automático (machine learning), big data, procesamiento de textos, análisis de redes sociales o deep learning.
- Dominarás el uso del software y las herramientas más actualizadas. Aprenderás estadística avanzada, computación, inteligencia artificial y visualización de datos con los mejores recursos.
- Adquirirás conocimientos en captura, preprocesamiento, almacenamiento y análisis de datos, con un importante foco en aprendizaje automático (machine learning), big data, procesamiento de textos, análisis de redes sociales o deep learning.
- Dominarás el uso del software y las herramientas más actualizadas. Aprenderás estadística avanzada, computación, inteligencia artificial y visualización de datos con los mejores recursos.
Titulación oficial
El máster universitario de Ciencia de Datos es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Ciencia de Datos es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.