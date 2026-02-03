Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados

Máster universitario Online de Análisis y Visualización de Datos Aplicados
Presentación
Vivimos en una sociedad saturada de información, pero escasa de profesionales que sepan interpretarla. El máster universitario en línea de Análisis y Visualización de Datos Aplicados de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) nace para cubrir un vacío crítico en el mercado: el perfil híbrido capaz de dialogar tanto con los equipos tecnológicos como con la dirección estratégica.
por matrícula anticipada.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
Mediante una metodología 100 % en línea y práctica, aprenderás a:
- Interrogar los datos: plantear las preguntas adecuadas para resolver problemas de negocio o sociales.
- Analizar con rigor: utilizar métodos estadísticos e inteligencia artificial, herramientas de inteligencia de negocios (business intelligence) y métodos cualitativos, para encontrar patrones y detectar tendencias.
- Visualizar para convencer: crear narrativas visuales, como relatos de datos (data storytelling) y cuadros de mando (dashboards), que faciliten la comprensión y la toma de decisiones.
- Ética y cumplimiento normativo: integrar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), etc.
Es la formación definitiva para consultores, gestores públicos, periodistas y directivos que quieren liderar la transformación digital desde la estrategia, no solo desde la tecnología.
A diferencia de un máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) —centrado en la programación de algoritmos y la captura y almacenamiento de datos—, este programa pone el foco en el valor empresarial o social, el contexto y la comunicación de los datos.
Mediante una metodología 100 % en línea y práctica, aprenderás a:
- Interrogar los datos: plantear las preguntas adecuadas para resolver problemas de negocio o sociales.
- Analizar con rigor: utilizar métodos estadísticos e inteligencia artificial, herramientas de inteligencia de negocios (business intelligence) y métodos cualitativos, para encontrar patrones y detectar tendencias.
- Visualizar para convencer: crear narrativas visuales, como relatos de datos (data storytelling) y cuadros de mando (dashboards), que faciliten la comprensión y la toma de decisiones.
- Ética y cumplimiento normativo: integrar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), etc.
Es la formación definitiva para consultores, gestores públicos, periodistas y directivos que quieren liderar la transformación digital desde la estrategia, no solo desde la tecnología.
A diferencia de un máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) —centrado en la programación de algoritmos y la captura y almacenamiento de datos—, este programa pone el foco en el valor empresarial o social, el contexto y la comunicación de los datos. No necesitas un perfil técnico ni ser ingeniero para cursarlo.
Por qué estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC
Al estudiar el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados en la UOC, obtendrás:
- Una visión integral del ciclo de vida de los datos. Aprenderás a gestionar desde la identificación de fuentes de datos y la depuración de la información hasta su análisis y presentación final.
- Competencias para comunicar resultados complejos. Podrás generar, a partir de datos en bruto, visualizaciones e informes claros, persuasivos y adaptados a distintos públicos.
- Dominio de herramientas y tecnologías punteras en el mercado para el diseño de visualizaciones de alto valor añadido, como narrativas de datos (storytelling) y cuadros de mando estratégicos (dashboards).
- Capacidad para facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia y aportar valor real en entornos empresariales e institucionales mediante la inteligencia de datos (business intelligence).
- Capacidad para generar conocimiento a partir de macrodatos, orientado a la investigación social, mediante la aplicación de técnicas como el análisis de redes sociales, el análisis automático de textos y la predicción mediante aprendizaje automático (machine learning).
- Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas a la detección y el análisis de tendencias y escenarios, incluyendo tendencias y escenarios disruptivos.
- Aplicación de los aspectos éticos y legales fundamentales para garantizar un uso responsable, seguro y transparente de los datos en la era digital.
- Un perfil profesional híbrido y versátil, que combina la excelencia técnica analítica con habilidades de comunicación, muy demandado en equipos multidisciplinarios, tanto en un contexto empresarial como de investigación social."
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.