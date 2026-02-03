Màster universitari Online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades
Presentació
Vivim en una societat saturada d'informació, però escassa de professionals que sàpiguen interpretar-la. El màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades de la UOC neix per cobrir un buit crític al mercat: el perfil híbrid capaç de dialogar tant amb els equips tecnològics com amb la direcció estratègica.
A través d'una metodologia 100 % online i pràctica, aprendràs a:
- Interrogar les dades: plantejar els interrogants correctes per resoldre problemes de negoci o socials.
- Analitzar amb rigor: utilitzar mètodes estadístics i IA, eines d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i mètodes qualitatius, per trobar patrons i detectar tendències.
- Visualitzar per convèncer: crear narratives visuals (data storytelling, dashboards) que facilitin la comprensió i la presa de decisions.
- Ètica i compliance: Integrar RGPD, AI Act, etc.
És la formació definitiva per a consultors, gestors públics, periodistes i directius que volen liderar la transformació digital des de l'estratègia, no només des de la tecnologia.
A diferència d'un màster de Ciència de Dades (Data Science) —centrat en la programació d'algoritmes i la captura i emmagatzematge de dades—, aquest programa posa el focus en el valor de negoci o social, el context i la comunicació de les dades. No necessites un perfil tècnic o ser enginyer per cursar-lo.
Per què estudiar el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la UOC
Estudiant el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la UOC obtindràs:
- Una visió integral del cicle de vida de les dades, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts de dades i la neteja de la informació fins a l'anàlisi i presentació final.
- Competències per comunicar resultats complexos, generant, a partir de dades en brut, visualitzacions i informes clars, persuasius i adaptats a diferents audiències.
- Domini d'eines i tecnologies capdavanteres en el mercat per al disseny de visualitzacions d'alt valor afegit, com ara narratives de dades (storytelling) i quadres de comandament estratègics (dashboards).
- Capacitat per facilitar la presa de decisions basada en l'evidència, aportant valor real en entorns empresarials i institucionals mitjançant la intel·ligència de dades (business intelligence).
- Capacitat per generar coneixement a partir de dades massives, orientat a la investigació social, mitjançant l’aplicació de tècniques com ara anàlisi de xarxes socials, anàlisi automàtica de textos i predicció mitjançant aprenentatge automàtic (machine learning).
- Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives a la detecció i l'anàlisi de tendències i escenaris, inclosos tendències i escenaris disruptius.
- Aplicació dels aspectes ètics i legals fonamentals per garantir un ús responsable, segur i transparent de les dades en l'era digital.
- Un perfil professional híbrid i versàtil, que combina l'excel·lència tècnica analítica amb habilitats de comunicació, altament demandat en equips multidisciplinaris, tant en un context de negoci com d'investigació social.
Titulació oficial
El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
14 d’oct. 2026
60
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
