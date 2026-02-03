Màster universitari Online en Ciència de Dades
Presentació
Vols ser un científic de dades i treballar en el sector amb més demanda de professionals especialitzats, aquí i a tot el món? Estudia online amb el màster universitari de Ciència de Dades de la UOC i converteix-te en el professional expert en data science que les empreses busquen. El màster online de Ciència de Dades és la porta d'entrada per exercir en aquest sector i et permet adquirir els perfils de científic de dades, analista de dades o analista de big data.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el màster de data science de la UOC?
Amb aquest màster:
- Seràs capaç d'obtenir informació útil i rellevant a partir de grans volums de dades.
- Adquiriràs coneixements en captura, preprocessament, magatzem i anàlisi de dades, amb un important focus en aprenentatge automàtic (machine learning), big data, processament de textos, anàlisi de xarxes socials o deep learning.
- Dominaràs l'ús del software i les eines més actualitzades. Aprendràs estadística avançada, computació, intel.ligència artificial i visualització de dades amb els millors recursos.
- Adquiriràs coneixements en captura, preprocessament, magatzem i anàlisi de dades, amb un important focus en aprenentatge automàtic (machine learning), big data, processament de textos, anàlisi de xarxes socials o deep learning.
- Dominaràs l'ús del software i les eines més actualitzades. Aprendràs estadística avançada, computació, intel.ligència artificial i visualització de dades amb els millors recursos.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.