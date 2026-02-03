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Màster universitari Online en Ciència de Dades

Presentació

Vols ser un científic de dades i treballar en el sector amb més demanda de professionals especialitzats, aquí i a tot el món? Estudia online amb el màster universitari de Ciència de Dades de la UOC i converteix-te en el professional expert en data science que les empreses busquen. El màster online de Ciència de Dades és la porta d'entrada per exercir en aquest sector i et permet adquirir els perfils de científic de dades, analista de dades o analista de big data.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

Per què estudiar el màster de data science de la UOC?

Amb aquest màster:

- Seràs capaç d'obtenir informació útil i rellevant a partir de grans volums de dades.
- Adquiriràs coneixements en captura, preprocessament, magatzem i anàlisi de dades, amb un important focus en aprenentatge automàtic (machine learning), big data, processament de textos, anàlisi de xarxes socials o deep learning.
- Dominaràs l'ús del software i les eines més actualitzades. Aprendràs estadística avançada, computació, intel.ligència artificial i visualització de dades amb els millors recursos.

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Presentació del programa video link

Presentació del programa

Sessió informativa video link

Sessió informativa

Màster universitari en Ciència de Dades

Pla d'estudis

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
36
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres 1 any

Planificació 1 any (2 semestres)

AssignaturesCrèdits
Semestre 130
Fonaments de la ciència de dades
6
Tipologia i cicle de vida de les dades
6
Anàlisi estadística
6
Aprenentatge automàtic
6
Visualització de dades
6

Semestre 2
30
Arquitectures de bases de dades no relacionals
6
Optativa I
6
Optativa II
6
Treball final de màster
12
Total60

 

*En aquesta planificació no s'inclouen els 12 ECTS de complements de formació, addicionals i obligatoris per titular-se.

 

 

Semestres 2 anys

Planificació 2 anys (4 semestres)

AssignaturesCrèdits
Semestre 118
Fonaments de la ciència de dades
6
Tipologia i cicle de vida de les dades
6
Anàlisi estadística
6

Semestre 2
18
Optativa I
6
Aprenentatge automàtic
6
Visualització de dades
6

Semestre 3
12
Arquitectures de bases de dades no relacionals
6
Optativa II
6

Semestre 4
12
Treball final de màster
12
Total60

 

*En aquesta planificació no s'inclouen els 12 ECTS de complements de formació, addicionals i obligatoris per titular-se.

 

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciència de dades l’estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS entre assignatures obligatòries i optatives i, a més, 12 crèdits ECTS d’assignatures anivelladores de complements de formació.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l’estudiant.

El màster no inclou assignatura de pràctiques externes curriculars al pla d'estudis.

Tot i això, l'estudiantat pot realitzar pràctiques no curriculars, de caràcter voluntari, que permeten adquirir experiència professional en l'àmbit del programa, encara que no formen part del pla d'estudis ni atorguen crèdits acadèmics.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciència de Dades el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final del màster universitari de Ciència de Dades consisteix en la realització projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Ciència de Dades les propostes de línies de treball s'agrupen en diferents àmbits, relacionats amb les temàtiques o assignatures cursades durant el màster. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final de màster


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciència de Dades el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final del màster universitari de Ciència de Dades consisteix en la realització projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Ciència de Dades les propostes de línies de treball s'agrupen en diferents àmbits, relacionats amb les temàtiques o assignatures cursades durant el màster. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un projecte individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, mitjançant una eina de presentacions virtuals, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos d'aprenentatge

Recursos comuns per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa amb:

-Un laboratori virtual de tecnologies i eines de ciència de dades, que dóna serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de business intelligence, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.

-Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa en els temes relacionats amb la programació, especialment en el llenguatge R.

A més, durant el desenvolupament del màster, els estudiants tenen accés a programari i a recursos seleccionats pel professorat de cada matèria: una selecció de programari lliure i de llicències del programari propietari més utilitzat actualment al mercat, i altres recursos, ja siguin elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat i rigor acadèmic.

Recursos d'aprenentatge


Recursos comuns per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa amb:

-Un laboratori virtual de tecnologies i eines de ciència de dades, que dóna serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de business intelligence, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.

-Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa en els temes relacionats amb la programació, especialment en el llenguatge R.

A més, durant el desenvolupament del màster, els estudiants tenen accés a programari i a recursos seleccionats pel professorat de cada matèria: una selecció de programari lliure i de llicències del programari propietari més utilitzat actualment al mercat, i altres recursos, ja siguin elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat i rigor acadèmic.

Tenim acords de col·laboració estables amb els programes acadèmics de QlikView i Tableau. D'altra banda, la UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Les nostres eines de referència en anàlisi estadística, mineria de dades (data mining) i aprenentatge automàtic (machine learning) són R i Python, llenguatges estàndards de facto en el mercat industrial i la recerca. Disposem de manuals, tutorials i d'una pàgina web de recursos sobre ambdós llenguatges.

A més, les nostres eines de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j. En el cas de bases de dades analítiques, utilitzem Microsoft o Pentaho per al magatzem de dades i Oracle o PostgreSQL com a bases de dades.

Cal tenir en compte que estem avaluant contínuament altres eines i acords amb diversos fabricants, de manera que aquesta llista es pot modificar en funció de les tendències de l'àmbit i les necessitats docents del programa.

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar a l'ordinador de l'estudiant o bé es pot accedir, des de la mateixa aula, a màquines virtuals d'Amazon i Azure.

És recomanable disposar d'un ordinador portàtil o PC de sobretaula amb un sistema operatiu de 64 bits, 8 GB de RAM i 25 GB de disc com a mínim, en el qual es pugui instal·lar programari sense restriccions. Actualment, els ordinadors Mac amb xips M1 o M2 poden donar problemes per realitzar algunes de les activitats previstes en el pla docent de diverses assignatures, així que es recomana disposar d'un ordinador alternatiu.

https://www.youtube.com/watch?v=4A8a1cwAw6o

Durada

El màster universitari de Ciència de dades té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

En aquesta planificació no s'hi inclouen els 12 ECTS de complements de formació, addicionals i obligatoris per titular-se.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que oferirà una assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, es requerirà a tots els estudiants la superació obligatòria dels crèdits de formació compensatòria següents:

Programació per a la ciència de dades (6 crèdits ECTS)

Bases de dades analítiques (6 crèdits ECTS)

Aquest màster està adaptat al nou RD 822/2021 i té la restricció de matricular obligatòriament les dues assignatures de complements de formació durant el primer curs acadèmic, preferentment el primer semestre, i sempre seguint les recomanacions de matrícula del/la tutor/a. 

No es podrà continuar els estudis fins que no es superin els complements.

Els complements de formació són coneixements de grau obligatoris per titular-se del màster. 
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Ciència de Dades

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Ciència de Dades

Professorat

Direcció de programa

  • Julià Minguillón Alfonso
    Julià Minguillón Alfonso

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva activitat docent se centra en assignatures relacionades amb la gestió, la mineria i la visualització de dades. El seu àmbit de recerca gira al voltant de la mineria i la visualització de dades massives aplicades a l’educació (educational data mining / learning analytics), i l’anàlisi del comportament dels usuaris d’entorns virtuals educatius o col·laboratius com Wikipedia.

Màster universitari en Ciència de Dades

Sortides professionals

Sortides professionals

Els titulats del màster universitari de Ciència de Dades poden desenvolupar els perfils professionals següents:

  • Científic de dades (data scientists)
  • Analista de dades
  • Analista de big data
  • Responsable, cap de projecte o analista de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci
  • Emprenedor de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i serveis basats en dades
  • Analista de projectes d'R+D

Objectius

El màster universitari de Ciència de Dades de la UOC té com a objectiu principal formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per impulsar el valor i la innovació aplicada a diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

A partir d'aquest objectiu general, el màster fixa altres objectius més concrets:

  • Adquirir coneixements sobre els processos de captura, extracció, manipulació i conversió de dades en diferents entorns.
  • Obtenir coneixements sobre els principals sistemes d'emmagatzematge de la informació, incloent-hi les bases de dades relacionals i els nous models NoSQL i NewSQL.
  • Conèixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades descriptiva i predictiva.
  • Dominar els mètodes de visualització de dades, tant estàtics com dinàmics.

Objectius


El màster universitari de Ciència de Dades de la UOC té com a objectiu principal formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per impulsar el valor i la innovació aplicada a diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

A partir d'aquest objectiu general, el màster fixa altres objectius més concrets:

  • Adquirir coneixements sobre els processos de captura, extracció, manipulació i conversió de dades en diferents entorns.
  • Obtenir coneixements sobre els principals sistemes d'emmagatzematge de la informació, incloent-hi les bases de dades relacionals i els nous models NoSQL i NewSQL.
  • Conèixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades descriptiva i predictiva.
  • Dominar els mètodes de visualització de dades, tant estàtics com dinàmics.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre les seves conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
  • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
  • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
  • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Per cursar el màster és necessari disposar d’una titulació oficial de nivell de grau o superior pertanyent a un dels àmbits de coneixement següents (definits a l’annex I del RD 822/2021, de 28 de setembre):

  • Enginyeria informàtica i de sistemes. 
  • Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació. 
  • Matemàtiques i Estadística. 
  • Física i Astronomia. 
  • Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l’organització industrial i enginyeria de la navegació. 
  • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural. 

Consulta l'àmbit de coneixement o camp d'estudi al qual pertany la teva titulació a través del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Resultats d'aprenentatge

Coneixements o continguts (Knowledge)

En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

Comprendre el procés general o global d'un projecte de ciència o anàlisi de dades, incloent-hi la identificació de fonts de dades, la captura i l'emmagatzematge de dades, el processament i l'anàlisi d'aquestes i, finalment, la presentació dels resultats.

Identificar els punts crítics en un projecte de ciència o anàlisi de dades, així com les debilitats principals que puguin dificultar la finalització reeixida del projecte.

Identificar les fonts de dades rellevants per a un determinat projecte, fent èmfasi en la tipologia i el format de les dades.

Comprendre els mecanismes dextracció i transformació de dades, ja sigui a partir duna única font de dades o fent ús de múltiples de fonts de dades.

Identificar el sistema demmagatzematge de dades més adequat per a un determinat projecte o tipus dinformació.

Resultats d'aprenentatge


Coneixements o continguts (Knowledge)

En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

Comprendre el procés general o global d'un projecte de ciència o anàlisi de dades, incloent-hi la identificació de fonts de dades, la captura i l'emmagatzematge de dades, el processament i l'anàlisi d'aquestes i, finalment, la presentació dels resultats.

Identificar els punts crítics en un projecte de ciència o anàlisi de dades, així com les debilitats principals que puguin dificultar la finalització reeixida del projecte.

Identificar les fonts de dades rellevants per a un determinat projecte, fent èmfasi en la tipologia i el format de les dades.

Comprendre els mecanismes dextracció i transformació de dades, ja sigui a partir duna única font de dades o fent ús de múltiples de fonts de dades.

Identificar el sistema demmagatzematge de dades més adequat per a un determinat projecte o tipus dinformació.

Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi estadística i descriptiva per obtenir informació rellevant a partir de les dades emprades en un projecte de ciència de dades.

Comprendre l'ampli ventall de tècniques, mètodes i eines disponibles per fer l'anàlisi de dades a partir d'un conjunt de preguntes de negoci o de recerca.

Conèixer les diferents tècniques i models per a la visualització de dades que permetin transmetre, de manera adequada al públic, la informació o els resultats d'un projecte de ciència de dades.

 

Habilitats o destreses (Skills)

En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

Conceptualitzar i dissenyar un flux de treball que permeti resoldre problemes específics a l'entorn d'un projecte de ciència de dades.

Integrar i gestionar bases de dades i sistemes demmagatzematge de dades dacord amb criteris ètics, tècnics i funcionals.

Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions basades en intel·ligència artificial per resoldre problemes específics en el context d'un projecte de ciència de dades.

Conèixer les diferents tècniques, mètodes, models i algorismes dins de la intel·ligència artificial que permeten la resolució de diferents tasques, considerant-ne els principals punts forts i les debilitats o problemes més rellevants.

Utilitzar de manera avançada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions basades en intel·ligència artificial.

Saber crear gràfics i visualitzacions adequades per mostrar la informació i els resultats d'un projecte de ciència de dades.

Produir i comprendre textos escrits i presentacions orals en un context acadèmic, científic i professional, demostrant habilitats comunicatives a l'àmbit tècnic de la ciència de dades.

Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes de ciència de dades, tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Treballar en equip en un entorn virtual per fer aplicacions basades en intel·ligència artificial en el context d'un projecte de ciència de dades.

 

Competències (Competències)

En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Desenvolupar el pensament crític i autocrític a l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de projectes de ciència de dades.

Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes de ciència de dades, adaptant-se a levolució de les tecnologies, els llenguatges de programació i les necessitats dempreses, institucions i, en general, de la societat.

Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.

Realitzar, presentar i defensar projectes professionals en l'àmbit de la ciència de dades, adequant-se al públic a què s'adreça la presentació.

Avaluar de manera crítica, justificada i objectiva el resultat d'un projecte de ciència de dades.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Ciència de Dades

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

Vols endinsar-te en el món de les dades, però el teu perfil no és tecnològic? Aquest Màster universitari en Ciència de Dades està orientat principalment a perfils de l'àmbit de les enginyeries.

Si tens formació en àrees com l'Economia, l'Administració i Direcció d'Empreses, les Ciències Socials, el Màrqueting o la Comunicació, la UOC posa a la teva disposició una alternativa oficial adaptada a tu: el Màster Universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades i les seves especialitats. Aquest programa està dissenyat específicament per a professionals que busquen aprendre a analitzar i transformar dades en informació estratègica per a la presa de decisions, sense necessitat de coneixements tècnics previs avançats, gràcies a uns complements de formació fets a mida.

👉 Descobreix el Màster Universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades

En el Màster Universitari de Ciència de Dades serà possible l’admissió d’estudiants procedents de titulacions d’àmbits diferents als detallats a l'apartat Perfil d'ingrés recomanat, sempre que tinguin tots els coneixements previs que es detallen a continuació:

Criteris d'admissió


Vols endinsar-te en el món de les dades, però el teu perfil no és tecnològic? Aquest Màster universitari en Ciència de Dades està orientat principalment a perfils de l'àmbit de les enginyeries.

Si tens formació en àrees com l'Economia, l'Administració i Direcció d'Empreses, les Ciències Socials, el Màrqueting o la Comunicació, la UOC posa a la teva disposició una alternativa oficial adaptada a tu: el Màster Universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades i les seves especialitats. Aquest programa està dissenyat específicament per a professionals que busquen aprendre a analitzar i transformar dades en informació estratègica per a la presa de decisions, sense necessitat de coneixements tècnics previs avançats, gràcies a uns complements de formació fets a mida.

👉 Descobreix el Màster Universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades

En el Màster Universitari de Ciència de Dades serà possible l’admissió d’estudiants procedents de titulacions d’àmbits diferents als detallats a l'apartat Perfil d'ingrés recomanat, sempre que tinguin tots els coneixements previs que es detallen a continuació:

  • Coneixements bàsics de matemàtiques, amb una dedicació mínima de 150 hores o equivalent. En concret, s'exigeix:

    • Fonaments bàsics de probabilitat i estadística

    • Fonaments bàsics d'àlgebra lineal

  • Coneixements a nivell intermedi de programació, amb una dedicació mínima de 300 hores o equivalent. En concret, s'exigeix:

    • Fonaments de programació (variables, funcions, etc.)

    • Programació estructurada

    • Fonaments de programació orientada a objectes

    • Tipus abstractes de dades

  • Coneixements bàsics de bases de dades relacionals, amb una dedicació mínima de 150 hores o equivalent. En concret, s'exigeix:

    • Fonaments de disseny de bases de dades relacionals

    • Model Entitat-Relació

    • Ús de llenguatge SQL

  • Coneixements introductoris a l’arquitectura de xarxes i computadors, amb una dedicació mínima de 150 hores o equivalent. En concret, s'exigeix:

    • Fonaments d’estructura de computadors (CPU, memòria, etc.)

    • Fonaments de sistemes operatius (accés a fitxers, processos, etc.)

    • Fonaments de xarxes de comunicacions (xarxes IP, protocols d’Internet, etc.)

    • Ús del sistema operatiu Linux a nivell usuari

Aquests coneixements seran avaluats per la Comissió d’Admissió del màster. Per fer-ho, es tindran en compte certificats o títols d'assignatures o cursos expedits per una universitat, ja siguin oficials o propis. L'estudiant haurà d'aportar la documentació que justifiqui les hores o els crèdits impartits, així com el detall del pla d'estudis.

En cas de no disposar de coneixements previs per poder accedir al màster, es podran adquirir a través del Curs preparatori d'accés al Màster Universitari de Ciència de Dades:

Per poder accedir a aquest curs cal sol·licitar accés al màster per que el/la tutor/a pugui orientar i facilitar la matrícula. 

Aquest curs disposa de 6 assignatures on l'alumne pot matricular les assignatures que necessiti per aconseguir els coneixements necessaris que permetin accedir al màster. Té l’avantatge d’oferir un preu molt més assequible que cursar aquestes assignatures com a lliures.

També es poden cursar assignatures afins a qualsevol altra universitat, sempre que es respecti el temari i el creditatge.

Un cop superades aquestes assignatures prèvies, l'estudiantat podrà tornar a demanar l'accés i l'admissió al màster.

Perfil d'ingrés recomanat

Per cursar el màster és necessari disposar d’una titulació oficial de nivell de grau o superior pertanyent a un dels àmbits de coneixement següents (definits a l’annex I del RD 822/2021, de 28 de setembre):

  • Enginyeria informàtica i de sistemes.

  • Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació.

  • Matemàtiques i Estadística.

  • Física i Astronomia.

  • Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l’organització industrial i enginyeria de la navegació. 

  • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural.

Consulta l’àmbit de coneixement o camp d'estudi al qual pertany la teva titulació a través del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Màster universitari en Ciència de Dades

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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