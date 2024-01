Un millar de adolescentes

El estudio, titulado "Family Context Surrounding the Use of Technologies and Their Impact in Adolescents' Media Multitasking", se publicó en línea en 2021. Los datos que usa se recogieron hace poco más de cinco años y se refieren a la percepción que 977 estudiantes de entre once y dieciocho años de seis centros educativos del Alt Empordà (Cataluña) tienen sobre el consumo de los dispositivos TIC en casa. Esto es lo que lo hace pionero: investiga el perfil tecnológico de las familias con relación al uso que hacen los adolescentes de las TIC.

Media multitasking

El análisis del uso de los dispositivos hace referencia tanto a la frecuencia como a la simultaneidad de tareas, el llamado media multitasking. "Les preguntábamos si, mientras estudiaban o hacían los deberes, llevaban a cabo otras tareas, como hablar por teléfono, escuchar música, mirar una serie de televisión o cualquier otra acción que requiriera el uso de la pantalla", concreta Martin. El resultado: quienes explican hacer más media multitasking relatan que sus padres y hermanos hacen más uso de los dispositivos TIC en casa. En cambio, la existencia de normas no condiciona demasiado que los adolescentes hagan más o menos media multitasking.

"Si estoy estudiando y miro los mensajes de WhatsApp continuamente, tengo una atención parcial en cada cosa. Esto puede afectar al tiempo que tardo en estudiar y hacerme cometer errores, porque no estoy plenamente concentrada. Por otro lado, todo el mundo hace media multitasking, y cuando estos niños y adolescentes lleguen a la vida adulta y tengan un trabajo, se les requerirá hacerlo. Pero tienen que ser capaces de poner el móvil en silencio y dejarlo a un lado en su rato de estudio. Se trata de encontrar el equilibrio entre las oportunidades de las tecnologías y la conciencia que hay que ponerle", comenta Martin en este sentido.

Más tecnología en casa, más uso

Entre los múltiples resultados numéricos que aporta esta investigación, destacan los siguientes datos: un 46,9 % de los adolescentes dicen que en casa hay entre cuatro y cinco teléfonos móviles; un 34,7 % tienen dos o tres aparatos de videojuegos; más de la mitad tienen dos o tres ordenadores en casa y dos o tres televisiones. Además, un 38,3 % reconocen que usan el móvil continuamente.

A su vez, el estudio relaciona una elevada cantidad de dispositivos en casa con un mayor uso. En este sentido, la experta de la UOC apunta: "A pesar de que no hay recetas mágicas, tengamos en cuenta que, si tenemos una tele en cada habitación, fomentamos que cada cual mire lo que quiera y cuando quiera. Si solo tenemos una en un espacio compartido, pasaremos más ratos juntos y tendremos que negociar qué vemos".

Presente y futuro

Cinco años después de haber recopilado estos datos, ¿puede haber cambiado algo? "Creo que, si hiciéramos las mismas preguntas, ahora encontraríamos todavía más uso de los dispositivos, y quiero ser optimista y pensar que encontraríamos más normas. De hecho, cuando hicimos la recopilación de datos, no había demasiado interés en los resultados de nuestro estudio, y hoy sí que detectamos este interés; recibimos muchas peticiones para hacer charlas y dar consejo para ayudar a regular el uso que los adolescentes hacen de las TIC", relata la psicóloga y profesora de la UOC y la UdG.

El equipo de investigadores tiene previsto seguir explorando cómo el contexto familiar afecta el consumo de los dispositivos TIC por parte de los adolescentes, teniendo en cuenta nuevas variables, como el ejemplo de los padres y madres o la percepción de los profesores y profesoras.

Este proyecto favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 4, educación de calidad.

