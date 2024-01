Un miler d'adolescents

L'estudi, titulat "Family Context Surrounding the Use of Technologies and Their Impact in Adolescents' Media Multitasking", es va publicar en línia el 2021. Les dades que utilitza es van recollir fa poc més de cinc anys i es refereixen a la percepció que 977 estudiants d'entre onze i divuit anys de sis centres educatius de l'Alt Empordà (Catalunya) tenen sobre el consum dels dispositius TIC a casa. Això és el que el fa pioner: investiga el perfil tecnològic de les famílies amb relació a l'ús que fan els adolescents de les TIC.

Media multitasking

L'anàlisi de l'ús dels dispositius fa referència tant a la freqüència com a la simultaneïtat de tasques, l'anomenat media multitasking. "Els preguntàvem si, mentre estudiaven o feien els deures, duien a terme altres tasques, com ara parlar per telèfon, escoltar música, mirar una sèrie de televisió o qualsevol altra acció que requerís l'ús de la pantalla", concreta Martin. El resultat: els qui expliquen fer més media multitasking relaten que els seus pares i germans fan més ús dels dispositius TIC a casa. En canvi, l'existència de normes no condiciona massa que els adolescents facin més o menys media multitasking.

"Si estic estudiant i miro els missatges de WhatsApp contínuament, tinc una atenció parcial en cada cosa. Això pot afectar el temps que trigo a estudiar i fer-me cometre errors, perquè no estic plenament concentrada. D'altra banda, tothom fa media multitasking, i quan aquests infants i adolescents arribin a la vida adulta i tinguin una feina, se'ls requerirà de fer-ne. Però han de ser capaços de posar el mòbil en silenci i deixar-lo de banda en la seva estona d'estudi. Es tracta de trobar l'equilibri entre les oportunitats de les tecnologies i la consciència que cal posar-hi", comenta Martin en aquest sentit.

Més tecnologia a casa, més ús

Entre els múltiples resultats numèrics que aporta aquesta investigació, en destaquen les dades següents: un 46,9 % d'adolescents diuen que a casa hi ha entre quatre i cinc telèfons mòbils; un 34,7 % tenen dos o tres aparells de videojocs; més de la meitat tenen dos o tres ordinadors a casa i dues o tres televisions. A més, un 38,3 % reconeixen que fan servir el mòbil contínuament.

Alhora, l'estudi relaciona una elevada quantitat de dispositius a casa amb un major ús. En aquest sentit, l'experta de la UOC apunta: "Malgrat que no hi ha receptes màgiques, tinguem en compte que, si tenim una tele a cada habitació, fomentem que cadascú miri el que vulgui i quan vulgui. Si només en tenim una en un espai compartit, passarem més estones junts i haurem de negociar què mirem."

Present i futur

Cinc anys després d'haver recollit aquestes dades, pot haver canviat alguna cosa? "Crec que, si féssim les mateixes preguntes, ara trobaríem encara més ús dels dispositius, i vull ser optimista i pensar que trobaríem més normes. De fet, quan vam fer la recollida de dades, no hi havia massa interès en els resultats del nostre estudi, i avui sí que detectem aquest interès; rebem moltes peticions per fer xerrades i donar consell per ajudar a regular l'ús que els adolescents fan de les TIC", relata la psicòloga i professora de la UOC i la UdG.

L'equip d'investigadors té previst continuar explorant com el context familiar afecta el consum dels dispositius TIC per part dels adolescents, tenint en compte noves variables, com ara el testimoni dels pares i mares o la percepció dels professors i professores.

Article de referència:

Pousada, M., Malo, S., Viñas, F., Martín-Perpiñá, M., & Gómez-Zúñiga, B. (2023). Family Context Surrounding the Use of Technologies and Their Impact in Adolescents' Media Multitasking. Journal of Family Issues, 44(7), 1699-1715. https://doi.org/10.1177/0192513X211064865

Aquesta investigació afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 4, educació de qualitat.

Contacte per a premsa

Sònia Armengou Casanovas

sarmengouc@uoc.edu

+34 619 413 823

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.