Missatges personals al mòbil, correus electrònics de feina per respondre, converses en diverses plataformes de missatgeria pendents de revisar i contestar que es van amuntegant en la llista de tasques pendents. Resulta paradoxal com eines dissenyades per facilitar-nos la gestió personal i també la laboral acaben exposant-nos a un volum d'informació creixent cada cop més difícil de gestionar i que pot generar un nivell d'estrès considerable.

Per tal de resoldre aquest atzucac en què ens trobem, l'enginyera Cristina Grau Vílchez, estudiant del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desenvolupat Twintual, un bessó virtual que replica el comportament de l'usuari en entorns digitals i, per tant, l'ajuda en la gestió de les seves comunicacions.

"Volem redefinir la manera com ens comuniquem digitalment", assegura Grau, que afegeix que "Twintual t'ajuda a gestionar la teva vida digital de manera fàcil i segura".

L'aplicació es pot descarregar en qualsevol dispositiu i, en funció del grau d'autonomia que s'hi configuri, respondrà per l'usuari, programarà reunions, farà resums de comunicacions i mantindrà l'usuari al dia del que s'ha perdut i del que Twintual ha gestionat en lloc seu mentre no ha estat disponible o les seves prioritats han canviat.

"Et pots crear diversos perfils, per exemple, un de personal i un altre per a la feina, i els pots connectar als diversos canals, com ara WhatsApp, Slack, Instagram, el correu electrònic, Teams o LinkedIn, tots els que facis servir. Twintual aprendrà del teu comportament, de com parles amb cada persona, perquè no ho fem igual amb la mare que amb el nostre millor amic o amb companys de feina. A mesura que vagi aprenent, es comunicarà per nosaltres de manera humanitzada", explica Grau sobre el funcionament del projecte, que ha estat el guanyador del premi del jurat de l'SpinUOC 2024, el programa anual d'emprenedoria de la UOC.

"Volem convertir-nos en l'aplicació de comunicació digital més potent del món", afirma l'enginyera.

Cristina Grau presentant Twintual a l'SpinUOC el 27 de juny

Millorar la vida de la gent

Grau ha desenvolupat un algoritme conversacional d'aprenentatge automàtic potenciat per intel·ligència artificial i un model de llenguatge extens (LLM), que és la base de tecnologies com la popular aplicació d'intel·ligència artificial ChatGPT. Però, a diferència d'aquestes eines ja existents, en les quals el tipus de llenguatge és molt neutre i fred, a Twintual l'algoritme es nodreix de com ens comuniquem amb cada persona i fa servir un llenguatge més humanitzat en les respostes.

Aquesta enginyera explica que la motivació principal que la va portar a desenvolupar Twintual és que "volia millorar la qualitat de vida de la gent abaixant-ne el nivell d'estrès, una de les majors malalties del segle xxi".

De fet, el punt de partida va ser la seva pròpia experiència personal. Mentre acabava el grau d'Enginyeria Electrònica i Robòtica a Barcelona, li va sorgir l'oportunitat de fer el treball final de grau a la Universitat de Harvard (Estats Units). Va ser aleshores quan es va trobar que "em sorgien moltes oportunitats professionals que em permetien conèixer gent interessant, però que em deixaven sense temps per a res més".

Amics i família li escrivien per saber com estava, rebia missatges de feina per fer reunions o participar en algun projecte, havia de fer gestions de la universitat que li prenien molt de temps i, al final, tardava diversos dies a respondre a totes aquelles comunicacions. "Em vaig adonar que haver de gestionar el dia a dia de la feina i els estudis ja era prou estressant com per sumar-hi, a més, aquesta sobrecàrrega de missatges. Va ser aleshores quan se'm va acudir crear Twintual", confessa.