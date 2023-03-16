El Parlament de Catalunya commemora els trenta anys de la UOCLa rectora, Àngels Fitó, afirma que la Universitat és avui un "referent de país" i "una palanca per moure el món"
Dimarts passat, 29 d'abril, el Parlament de Catalunya va acollir l'acte de commemoració dels trenta anys de l'aprovació de la llei de reconeixement de la UOC, el 1995. A més de recordar els orígens de la primera universitat en línia del món, fruit d'una llei aprovada per unanimitat per la cambra legislativa catalana, l'acte va subratllar l'aportació actual de la UOC al país. Hi van participar el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat; la rectora de la UOC, Àngels Fitó; l'exdiputat Josep Bargalló, i l'exrector Josep A. Planell, acompanyats d'unes 250 persones que no es van voler perdre l'acte.
"Aquella idea genial del rector Ferraté, consolidada per la rectora Tubella, expandida pel rector Planell i desenvolupada diàriament per l'equip actual és avui una estructura de país", va constatar la rectora, Àngels Fitó, en referència al trentè aniversari de la UOC. La rectora va definir la UOC com una universitat pionera de formació en línia i en català que acull "més de 3.000 estudiants de fora de Catalunya que estudien titulacions oficials en la nostra llengua".
Amb mirada al passat però amb visió de futur, Fitó va afegir: "Ahir vam néixer per ser pioners; avui volem créixer per continuar expandint el nostre encàrrec, per continuar transformant". La rectora va remarcar que "volem fer servei al país. Per això, volem que ens vegin com un recurs apte i capacitat, com una palanca per moure, tots junts, el món".
Nascuda fa trenta anys a petició del Govern de Catalunya, la UOC s'ha convertit, en paraules de la rectora, en un "referent" que "lidera el camí cap a la primera universitat d'abast europeu". Fent un balanç en xifres, Fitó va destacar que la institució té "122.000 graduats, 7.000 docents, més de 50 grups de recerca i mig miler d'investigadors, que han sabut captar més de 12 milions d'euros i han produït, només en accés obert, més de 7.200 publicacions científiques".
Tot i les grans fites assolides al llarg de tres dècades, la rectora va compartir amb els diputats de la cambra i membres de la comunitat universitària la seva visió constant per millorar: "Volem revisar els nostres fonaments, promoure una organització més àgil, una governança més corresponsable i un acompanyament més proper, cercar aliances dins i fora, i fer-ho dins d'un plantejament en què la qualitat, el rigor i l'eficiència (docent, de recerca i de gestió) no es negocien, sinó que ens fan d'esperó".
La rectora va aprofitar l'acte commemoratiu dels trenta anys de l'aprovació de la llei de reconeixement de la UOC per demanar a la cambra legislativa catalana "la deguda confiança social i política". "Aquest bagatge històric que ens avala, aquest compromís col·lectiu renovat i aquesta conjura de l'equip UOC necessiten l'entorn legislatiu, financer i de polítiques públiques adient. Necessiten l'aval exigent, l'encàrrec renovat i la mirada atrevida que sàpiguen treure tot el potencial de la UOC, al servei de les generacions que vindran", va concloure Fitó.
Paraules d'agraïment i felicitació de la consellera Montserrat i del president del Parlament cap a la UOC
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va definir la UOC com "una universitat flexible, innovadora, digital, humana i adaptada a la realitat social del nostre país", que a més ha sabut convertir "el coneixement en universal". Per a la consellera, es tracta d'una institució que "ha sabut arribar allà on som les persones", i que les "escolta i acompanya".
Per al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, "la UOC és accessibilitat, inclusió, cohesió social i equilibri territorial", i també un "referent en recerca i docència".
Medalla d'Honor a l'exrector Planell
Durant la cerimònia, el president del Parlament, Josep Rull, va lliurar la Medalla d'Honor de la UOC a Josep A. Planell, rector de la Universitat entre els anys 2013 i 2023, en reconeixement de la seva tasca i dedicació.
Durant el seu discurs, Planell va elogiar la universitat que va dirigir durant una dècada. "La UOC ofereix a la ciutadania una de les millors riqueses de la vida: assolir el coneixement i, gràcies a això, el gaudi intel·lectual", va afirmar. També va destacar algunes fites assolides fins avui: "La UOC lidera el projecte d'universitat europea en línia, presideix des de fa deu anys una de les xarxes d'universitats més importants de Llatinoamèrica, manté aliances i col·laboracions amb desenes d'institucions de tot el món, i acull a les seves aules estudiantat i professorat de més de 130 països. Avui, en bona part del sistema d'educació mundial, Catalunya s'identifica amb la UOC", va concloure.
Planell va rebre la més alta distinció que atorga la UOC. Prèviament, aquest reconeixement s'havia concedit a Josep Vilarasau Salat, que va ser president del Consell Assessor i de la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC; a la Dra. Imma Tubella, rectora de la UOC durant el període 2005-2013, i al Dr. Gabriel Ferraté, rector fundador de la UOC, que, per encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya, va idear i crear la Universitat Oberta de Catalunya l'any 1994, institució que va dirigir durant deu anys (1995-2005).