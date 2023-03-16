El Parlamento de Cataluña conmemora los treinta años de la UOCLa rectora, Àngels Fitó, afirma que la universidad es actualmente un "referente de país" y "una palanca para mover el mundo"
El pasado martes, 29 de abril, el Parlamento de Cataluña acogió el acto de conmemoración de los treinta años de la aprobación de la ley de reconocimiento de la UOC, en 1995. Además de recordar los orígenes de la primera universidad en línea del mundo, fruto de una ley aprobada por unanimidad por la cámara legislativa catalana, el acto subrayó la aportación actual de la UOC al país. El encuentro contó con la participación del presidente del Parlamento, Josep Rull; la consejera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat; la rectora de la UOC, Àngels Fitó; el exdiputado Josep Bargalló, y el exrector Josep A. Planell, acompañados de unas 250 personas que no quisieron perdérselo.
"Aquella genial idea del rector Ferraté, consolidada por la rectora Tubella, expandida por el rector Planell y desarrollada diariamente por el equipo actual es hoy una estructura de país", constató la rectora, Àngels Fitó, en referencia al trigésimo aniversario de la UOC. La rectora definió la UOC como una universidad pionera de formación en línea y en catalán que acoge a "más de 3.000 estudiantes de fuera de Cataluña que estudian titulaciones oficiales en nuestra lengua".
Con mirada al pasado pero con visión de futuro, Fitó añadió: "Ayer nacimos para ser pioneros; hoy queremos crecer para seguir expandiendo nuestro encargo, para seguir transformando". La rectora remarcó que "queremos servir al país. Por este motivo, queremos que nos vean como un recurso apto y capacitado, como una palanca para mover, juntos, el mundo".
Nacida hace treinta años a petición del Gobierno de Cataluña, la UOC se ha convertido, en palabras de la rectora, en un "referente" que "lidera el camino hacia la primera universidad de alcance europeo". Haciendo un balance en cifras, Fitó destacó que la institución cuenta con "122.000 graduados, 7.000 docentes, más de 50 grupos de investigación y medio millar de investigadores, que han sabido captar más de 12 millones de euros y han producido, solo en acceso abierto, más de 7.200 publicaciones científicas".
Pese a los grandes hitos logrados a lo largo de tres décadas, la rectora compartió con los diputados de la cámara y miembros de la comunidad universitaria su visión constante para mejorar: "Pretendemos revisar nuestros fundamentos, promover una organización más ágil, una gobernanza más corresponsable y un acompañamiento más próximo, buscar alianzas dentro y fuera, y hacerlo dentro de un planteamiento en el que la calidad, el rigor y la eficiencia (docente, de investigación y de gestión) no se negocian, sino que nos sirven de impulso".
La rectora aprovechó el acto conmemorativo de los treinta años de la aprobación de la ley de reconocimiento de la UOC para pedir a la cámara legislativa catalana "la debida confianza social y política". "Este bagaje histórico que nos avala, este compromiso colectivo renovado y esta conjura del equipo UOC necesitan el entorno legislativo, financiero y de políticas públicas adecuado. Necesitan el aval exigente, el encargo renovado y la mirada atrevida que sepan sacar todo el potencial de la UOC, al servicio de las generaciones del futuro", concluyó Fitó.
Palabras de agradecimiento y felicitación de la consejera Montserrat y del presidente del Parlamento hacia la UOC
La consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, definió la UOC como "una universidad flexible, innovadora, digital, humana y adaptada a la realidad social de nuestro país", que además ha sabido convertir "el conocimiento en universal". Para la consejera, se trata de una institución que "ha sabido llegar a las personas", y que es capaz de "escucharlas y acompañarlas".
Para el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, "la UOC es accesibilidad, inclusión, cohesión social y equilibrio territorial", así como un "referente en investigación y docencia".
Medalla de Honor al exrector Planell
Durante la ceremonia, el presidente del Parlamento, Josep Rull, entregó la Medalla de Honor de la UOC a Josep A. Planell, rector de nuestra universidad entre los años 2013 y 2023, en reconocimiento a su trabajo y dedicación.
Durante su discurso, Planell elogió la universidad que dirigió durante una década. "La UOC ofrece a la ciudadanía una de las mejores riquezas de la vida: lograr el conocimiento y, gracias a él, el gozo intelectual", afirmó. También destacó algunos hitos logrados hasta hoy: "La UOC lidera el proyecto de universidad europea en línea, preside desde hace diez años una de las redes de universidades más importantes de Latinoamérica, mantiene alianzas y colaboraciones con decenas de instituciones de todo el mundo, y acoge en sus aulas a estudiantado y profesorado de más de 130 países. Hoy, en buena parte del sistema de educación mundial, Cataluña se identifica con la UOC", concluyó.
Planell recibió la más alta distinción otorgada por la UOC. Previamente, este reconocimiento se había concedido a Josep Vilarasau Salat, que fue presidente del Consejo Asesor y de la Comisión Permanente del Patronato de la FUOC; a la Dra. Imma Tubella, rectora de la UOC durante el periodo 2005-2013, y al Dr. Gabriel Ferraté, rector fundador de la UOC, quien, por encargo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ideó y creó la Universitat Oberta de Catalunya en 1994, institución que dirigió durante diez años (1995-2005).