El pasado martes, 29 de abril, el Parlamento de Cataluña acogió el acto de conmemoración de los treinta años de la aprobación de la ley de reconocimiento de la UOC, en 1995. Además de recordar los orígenes de la primera universidad en línea del mundo, fruto de una ley aprobada por unanimidad por la cámara legislativa catalana, el acto subrayó la aportación actual de la UOC al país. El encuentro contó con la participación del presidente del Parlamento, Josep Rull; la consejera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat; la rectora de la UOC, Àngels Fitó; el exdiputado Josep Bargalló, y el exrector Josep A. Planell, acompañados de unas 250 personas que no quisieron perdérselo.

"Aquella genial idea del rector Ferraté, consolidada por la rectora Tubella, expandida por el rector Planell y desarrollada diariamente por el equipo actual es hoy una estructura de país", constató la rectora, Àngels Fitó, en referencia al trigésimo aniversario de la UOC. La rectora definió la UOC como una universidad pionera de formación en línea y en catalán que acoge a "más de 3.000 estudiantes de fuera de Cataluña que estudian titulaciones oficiales en nuestra lengua".

Con mirada al pasado pero con visión de futuro, Fitó añadió: "Ayer nacimos para ser pioneros; hoy queremos crecer para seguir expandiendo nuestro encargo, para seguir transformando". La rectora remarcó que "queremos servir al país. Por este motivo, queremos que nos vean como un recurso apto y capacitado, como una palanca para mover, juntos, el mundo".

Nacida hace treinta años a petición del Gobierno de Cataluña, la UOC se ha convertido, en palabras de la rectora, en un "referente" que " lidera el camino hacia la primera universidad de alcance europeo ". Haciendo un balance en cifras, Fitó destacó que la institución cuenta con "122.000 graduados, 7.000 docentes, más de 50 grupos de investigación y medio millar de investigadores , que han sabido captar más de 12 millones de euros y han producido, solo en acceso abierto, más de 7.200 publicaciones científicas".

Pese a los grandes hitos logrados a lo largo de tres décadas, la rectora compartió con los diputados de la cámara y miembros de la comunidad universitaria su visión constante para mejorar: "Pretendemos revisar nuestros fundamentos, promover una organización más ágil, una gobernanza más corresponsable y un acompañamiento más próximo, buscar alianzas dentro y fuera, y hacerlo dentro de un planteamiento en el que la calidad, el rigor y la eficiencia (docente, de investigación y de gestión) no se negocian, sino que nos sirven de impulso".

La rectora aprovechó el acto conmemorativo de los treinta años de la aprobación de la ley de reconocimiento de la UOC para pedir a la cámara legislativa catalana "la debida confianza social y política". "Este bagaje histórico que nos avala, este compromiso colectivo renovado y esta conjura del equipo UOC necesitan el entorno legislativo, financiero y de políticas públicas adecuado. Necesitan el aval exigente, el encargo renovado y la mirada atrevida que sepan sacar todo el potencial de la UOC, al servicio de las generaciones del futuro", concluyó Fitó.