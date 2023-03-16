La rectora Àngels Fitó pide una financiación estable para la UOCDefiende la universidad como "instrumento propio y sistémico" del país para dar respuesta a las necesidades masivas de formación a lo largo de la vida
Urge a los grupos parlamentarios a solucionar la indefinición jurídica de la institución para maximizar su mandato público
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha pedido este martes en el Parlamento de Cataluña "un nuevo contrato programa plurianual que vele por la competitividad académica y tecnológica" de la universidad. Garantizar la competitividad de la institución es necesario para cumplir su misión de contribuir a la transformación de la sociedad y las personas que la componen. La mejora y la estabilidad de la aportación pública a la financiación de la UOC son esenciales para la sostenibilidad de la institución y la dotarían de las oportunidades de financiación específica con las que ya cuentan el resto de universidades del sistema público. Además, garantizaría el desarrollo tecnológico que sustenta el modelo de aprendizaje en línea y la retención del talento.
En su comparecencia anual ante la Comisión de Investigación y Universidades de la cámara catalana, Àngels Fitó ha asegurado que "la UOC tiene un proyecto sistémico, ambicioso y transformativo que necesita superar una asfixia económica prolongada, mediante un plan de financiación plurianual que garantice su mandato público y la competitividad de sus factores clave, que son el talento y la tecnología". Para la rectora, los beneficios de una UOC aumentada para el país son claros: "en un contexto de transición digital y ecológica que demanda masivamente formación a lo largo de la vida, el Gobierno de Cataluña cuenta con un instrumento propio y sistémico que permite ampliar el acceso a un coste razonable, preservando la máxima calidad".
En los últimos años, "la UOC ha crecido de forma destacada para dar respuesta al incremento de la demanda de diferentes colectivos". Un crecimiento que se ha podido absorber "gracias a un esfuerzo de eficiencia ingente por parte de los equipos". También ha explicado que, debido a la insuficiente financiación pública, se ha tenido que incrementar el precio de la matrícula, en concreto de los conceptos adicionales que se suman al precio público del crédito. Para la rectora, esta vía de obtención de recursos no puede tener más recorrido, puesto que hay que blindar el servicio público que hace la UOC.
Solución a la indefinición jurídica
La rectora ha aprovechado su comparecencia en sede parlamentaria para interpelar a los diputados miembros de la Comisión para que den una solución a la "indefinición jurídica de la UOC, preservando el funcionamiento flexible, ágil y eficiente que le permite maximizar su mandato público". Además, ha pedido al Gobierno que no se pongan "trabas" al despliegue del potencial de la UOC, como por ejemplo: "eliminar los topes a la oferta de plazas, facilitar el acceso a nuevos ámbitos y evitar requerimientos sobredimensionados".
“En un contexto de transición digital y ecológica que demanda masivamente formación a lo largo de la vida, el Gobierno de Cataluña cuenta con un instrumento propio y sistémico que permite ampliar el acceso a un coste razonable preservando la máxima calidad”
El rol de la UOC en la actualidad
Durante su discurso, la rectora ha querido destacar la utilidad que tiene, para Cataluña, una universidad como la que preside, y ha dado una pincelada de lo que es la UOC hoy en día:
● Es la universidad con más estudiantes del sistema universitario de Cataluña (90.000 personas), y la que incluye trayectorias más heterogéneas.
● Promueve la equidad. En este sentido, más del 11 % del estudiantado tiene un origen social bajo, y más del 27,6 % tiene un nivel formativo familiar bajo.
● Facilita el acceso a la enseñanza superior, y lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, un 48 % de los universitarios en Cataluña con discapacidad certificada estudian en la UOC.
● Es la primera universidad del sistema universitario de Cataluña acreditada institucionalmente, lo que refleja su compromiso con la calidad.
● Es la universidad a precios regulados con el presupuesto público por estudiante más bajo, por lo que tiene que autofinanciar la demanda creciente.
● Facilita el acceso a la educación superior desde cualquier lugar de residencia (7.300 estudiantes viven en poblaciones de menos de 10.000 habitantes).
● Promueve y facilita la formación inclusiva y transformadora a lo largo de la vida.
● Hace una aportación sistémica a la formación de perfiles demandados por el mercado laboral.
Complicidades internacionales
En la comparecencia, la rectora ha compartido con la cámara catalana dos hitos clave en cuanto a alianzas internacionales asumidas durante el 2024. Por un lado, la coordinación de OpenEU, una alianza que agrupa a catorce universidades y trece asociaciones académicas, empresariales, rurales, municipales y civiles de toda Europa para crear una universidad abierta paneuropea. Y, por otro lado, la presidencia de CINDA, una red internacional creada en 1971 que reúne a cuarenta universidades de América Latina y Europa, y que se centra en el aseguramiento de la calidad de la educación superior. En síntesis, "liderando estas redes universitarias que buscan ampliar la cobertura de la educación superior de calidad, conseguimos situar Cataluña como referente mundial en formación a lo largo de la vida de calidad y transformadora".
Conocimiento en red
En el ámbito de la ciencia y el conocimiento, Fitó ha expuesto unos proyectos en el marco europeo que son clave para "construir un espacio de educación superior más inclusivo y digital". Y ha puesto algunos ejemplos, como la participación en el DS4Skills-Go, financiado por el Digital Europe Programme de la Comisión Europea para construir un ecosistema de datos a escala europea, o la coordinación del proyecto europeo INSPIRE, el Centro de Excelencia Europeo sobre igualdad de género en investigación e innovación. En el ámbito de la ciencia abierta, también ha destacado la copresidencia del Grupo de Expertos sobre Ciencia Abierta de la Asociación de Universidades Europeas (EUA por la sigla en inglés) y Grupo de Trabajo en Evaluación, CoARA.
Comparecencia parlamentaria anual
Las comparecencias regulares de la rectora en el Parlamento son consecuencia del mandato público fundacional que tiene la UOC, creada hace ahora treinta años a través de una ley que aprobó por unanimidad la cámara catalana.