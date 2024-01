Plan CoARA 2024-2027 de la UOC

La participación de la UOC en CoARA implica la elaboración de un plan de acción a cuatro años, en el que la universidad tiene que plantear cómo quiere abordar los diez compromisos del acuerdo firmado hace casi un año. El Plan CoARA 2024-2027 de la UOC, patrocinado por Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento e investigador líder del grupo Wireless Networks (WINE) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), será presentado antes de finales de año después de un proceso colaborativo para su validación final.

El pasado verano se iniciaron los trabajos del grupo redactor del plan, coordinado por Pastora Martínez-Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC, con la participación, además de la propia Julie Wilson, de Víctor García Font, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación e investigador del grupo K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON) del IN3; de Israel Rodríguez, investigador del IN3 y líder del grupo Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), así como de Bego Aguilera, directora de Ciencia Abierta, a la Vicegerencia de Investigación y Transferencia de la UOC. El grupo de trabajo prevé un tiempo de participación con la comunidad académica durante el otoño, en línea con el compromiso de la UOC para favorecer el debate y el consenso, trabajando de forma colectiva para lograr los cambios en la evaluación de la investigación que necesita la comunidad académica.

Participación en CoARA y organismos de este ámbito

La UOC está presente en varios foros nacionales e internacionales que abordan los retos de la evaluación de la investigación. Así, el vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, Xavier Vilajosana, representa a la UOC en el National Chapter Spain de CoARA, impulsado por la ANECA, la CRUE y el CSIC. Además, Pastora Martínez-Samper fue nombrada miembro de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Acreditación Estatal de la ANECA y es una de las dos coordinadoras del grupo de trabajo Reforming Academic Career Assessment, seleccionado por CoARA, coordinado por la Asociación Europea de Universidades (EUA) y en el que participan más de treinta organizaciones académicas de toda Europa.

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.