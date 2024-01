Les universitats s'enfronten al repte que representa l'augment de la responsabilitat en l'avaluació de la seva recerca i la carrera acadèmica dels seus equips. Institucions com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) cerquen una manera d'avaluar la recerca més justa i responsable, que valori una gamma àmplia i diversa de criteris i mèrits. Amb aquest esperit, la Universitat ja es va sumar l'any passat al moviment europeu per a la millora de l'avaluació de la recerca, aglutinat a la Coalició Internacional per Avançar en l'Avaluació de la Recerca ( CoARA) . A més, el primer semestre de 2023 va interpel·lar el seu personal docent i investigador (PDI) a fi d'entendre les capacitats i la preparació internes per adoptar els principis de CoARA, dins dels processos d'avaluació de la recerca, i per tenir en compte les opinions i preocupacions de l'equip investigador abans de començar a dissenyar accions en concret. El tret de sortida va ser l'any 2019 amb l'aprovació del Pla de coneixement obert de la UOC, quan la Universitat va signar la Declaració de San Francisco (DORA), un moviment internacional per promoure una avaluació de la recerca basada en la qualitat.

Segons valoracions de Julie Wilson, sotsdirectora de recerca dels Estudis d'Economia i Empresa, investigadora del grup Noves Perspectives en Turisme i Oci (NOUTUR) i líder, juntament amb el vicegerent de Recerca i Transferència, Ciro Llueca, del grup de treball del Pla de reforma per avançar en l'avaluació de la recerca, implicar el personal investigador "ha servit per contrastar la necessitat de modificar la nostra praxi envers l'avaluació de la recerca. El qüestionari que se'ls va fer arribar atorga importància a reconèixer la diversitat d'assoliments de la recerca, com ara mèrits, perfils, tasques, carreres i àmbits temàtics, a més de fer un ús més responsable de les mètriques quantitatives per donar més context on calgui i quan calgui".

L'anàlisi, en la qual van participar prop d'un centenar d'investigadors, "il·lustra com estem de capacitats i preparats com a institució per avaluar sol·licituds, projectes i processos de recerca segons els principis de DORA i CoARA, sense parlar de l'avaluació del professorat", comenta Julie Wilson. De fet, més de la meitat dels investigadors participants ja tenen alguna experiència amb metodologies més àmplies —que tenen present la diversitat de les activitats de recerca i les seves pràctiques—, tot i que també hi ha moltes necessitats i peticions de formació respecte d'això. L'anàlisi també mostra que, en alguns casos, cal més coneixement sobre els processos d'avaluació actuals i, en d'altres, l'impuls de més transparència en relació amb els criteris d'algunes convocatòries internes.

El qüestionari al PDI de la UOC sobre l'estat de l'avaluació de la recerca evidencia que els canvis que s'han d'aplicar requeriran capacitació i formació específiques per reduir possibles conflictes d'interessos, amb la incorporació d'avaluadors i avaluadores externs que reforcin la massa crítica a la Universitat.

L'anàlisi també indica que hi ha hagut un 'abans' i un 'després' de la signatura de l'acord de CoARA, el desembre de 2022, en relació amb les percepcions de l'equip de la UOC sobre què faria la resta del sistema. El PDI desconeixia quines accions durien a terme les agències de qualitat universitària, com són l'estatal Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), i altres organitzacions com la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Així, l'organització del capítol espanyol a CoARA, amb la participació de la majoria d'universitats i de les agències de qualitat estatal i catalana, entre d'altres, i els passos fets per les agències avaluadores ajuden a entendre, segons els responsables de l'anàlisi, que "els canvis s'estan plantejant en tot el sistema i no només de manera individual".