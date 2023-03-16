La rectora Àngels Fitó demana un finançament estable per a la UOCDefensa la Universitat com a "instrument propi i sistèmic" del país per donar resposta a les necessitats massives de formació al llarg de la vida
Urgeix els grups parlamentaris a solucionar la indefinició jurídica de la institució per maximitzar el seu mandat públic
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha demanat aquest dimarts al Parlament de Catalunya "un nou contracte programa plurianual que vetlli per la competitivitat acadèmica i tecnològica" de la Universitat. Garantir la competitivitat de la institució és necessari per complir la seva missió de contribuir a la transformació de la societat i les persones que la componen. La millora i l'estabilitat de l'aportació pública al finançament de la UOC són essencials per a la sostenibilitat de la institució i la dotarien de les oportunitats de finançament específic de què ja disposen la resta d'universitats del sistema públic. A més, garantiria el desenvolupament tecnològic que sustenta el model d'aprenentatge en línia i la retenció del talent.
En la seva compareixença anual davant la Comissió de Recerca i Universitats de la cambra catalana, Àngels Fitó ha assegurat que "la UOC té un projecte sistèmic, ambiciós i transformatiu que necessita superar una asfíxia econòmica prolongada, mitjançant un pla de finançament plurianual que garanteixi el seu mandat públic i la competitivitat dels seus factors clau, que són el talent i la tecnologia". Per a la rectora, els beneficis d'una UOC augmentada per al país són clars: "en un context de transició digital i ecològica que demana massivament formació al llarg de la vida, el Govern de Catalunya disposa d'un instrument propi i sistèmic que permet ampliar l'accés a un cost raonable, tot preservant la màxima qualitat".
En els darrers anys, "la UOC ha fet un creixement destacat per donar resposta a l'increment de la demanda de diferents col·lectius". Un creixement que s'ha pogut absorbir "gràcies a un esforç d'eficiència ingent per part dels equips". També ha explicat que, a causa de l'insuficient finançament públic, s'ha hagut d'incrementar el preu de la matrícula, en concret dels conceptes addicionals que se sumen al preu públic del crèdit. Per a la rectora, aquesta via d'obtenció de recursos no pot tenir més recorregut, ja que cal blindar el servei públic que fa la UOC.
Solució a la indefinició jurídica
La rectora ha aprofitat la seva compareixença en seu parlamentària per interpel·lar els diputats membres de la Comissió perquè donin una solució a la "indefinició jurídica de la UOC, tot preservant el funcionament flexible, àgil i eficient que li permet maximitzar el seu mandat públic". A més, ha demanat al Govern que no es posin "traves" al desplegament del potencial de la UOC, com per exemple: "eliminar els topalls a l'oferta de places, facilitar l'accés a nous àmbits i evitar requeriments sobredimensionats".
“En un context de transició digital i ecològica que demana massivament formació al llarg de la vida, el Govern de Catalunya disposa d'un instrument propi i sistèmic que permet ampliar l'accés a un cost raonable, tot preservant la màxima qualitat: la UOC”
El rol de la UOC actualment
Durant el seu discurs, la rectora ha volgut destacar la utilitat que té, per a Catalunya, una universitat com la que presideix, i ha fet una pinzellada del que és la UOC avui dia:
● És la universitat amb més estudiants del sistema universitari de Catalunya (90.000 persones), i la que engloba trajectòries més heterogènies.
● Promou l'equitat. En aquest sentit, més de l'11 % de l'estudiantat té un origen social baix, i més del 27,6 % té un nivell formatiu familiar baix.
● Facilita l'accés a l'ensenyament superior, i ho demostra el fet que, per exemple, un 48 % dels universitaris a Catalunya amb discapacitat certificada estudien a la UOC.
● És la primera universitat del sistema universitari de Catalunya acreditada institucionalment, la qual cosa en reflecteix el compromís amb la qualitat.
● És la universitat a preus regulats amb el pressupost públic per estudiant més baix, per la qual cosa ha d'autofinançar la demanda creixent.
● Facilita l'accés a l'educació superior des de qualsevol lloc de residència (7.300 estudiants viuen en poblacions de menys de 10.000 habitants).
● Promou i facilita la formació inclusiva i transformadora al llarg de la vida.
● Fa una aportació sistèmica a la formació de perfils demanats pel mercat de treball.
Complicitats internacionals
En la compareixença, la rectora ha compartit amb la cambra catalana dues fites clau pel que fa a aliances internacionals assumides durant el 2024. D'una banda, la coordinació d'OpenEU, una aliança que agrupa catorze universitats i tretze associacions acadèmiques, empresarials, rurals, municipals i civils de tot Europa per crear una universitat oberta paneuropea. I, de l'altra, la presidència de CINDA, una xarxa internacional creada el 1971 que aplega quaranta universitats de l'Amèrica Llatina i Europa, i que se centra en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. En síntesi, "liderant aquestes xarxes universitàries que cerquen ampliar la cobertura de l'educació superior de qualitat, aconseguim situar Catalunya com a referent mundial en formació al llarg de la vida de qualitat i transformadora".
Coneixement en xarxa
En l'àmbit de la ciència i el coneixement, Fitó ha exposat uns projectes en el marc europeu que són clau per "construir un espai d'educació superior més inclusiu i digital". I n'ha posat alguns exemples, com ara la participació en el DS4Skills-Go, finançat pel Digital Europe Programme de la Comissió Europea per construir un ecosistema de dades a escala europea, o la coordinació del projecte europeu INSPIRE, el Centre d'Excel·lència Europeu sobre igualtat de gènere en recerca i innovació. En l'àmbit de la ciència oberta, també ha destacat la copresidència del Grup d'Experts sobre Ciència Oberta de l'Associació d'Universitats Europees (EUA per la sigla en anglès) i Grup de Treball en Avaluació, CoARA.
Compareixença parlamentària anual
Les compareixences regulars de la rectora al Parlament són conseqüència del mandat públic fundacional que té la UOC, creada ara fa trenta anys a través d'una llei que va aprovar per unanimitat la cambra catalana.