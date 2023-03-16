Hace poco más de un año nos dejaba Gabriel Ferraté . Era el 11 de febrero de 2024 cuando moría, a la edad de 91 años, quien fue rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de 1972 a 1994 y rector fundador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de 1995 a 2005. Su recuerdo, sin embargo, sigue más vivo que nunca. Y así se ha vivido en el auditorio de la UPC, lleno de familiares, amigos, académicos y autoridades que se han reencontrado para recordar al ilustre hijo de Reus. Durante el acto de homenaje, que ha tenido lugar el 13 de marzo, se han compartido hitos profesionales extraordinarios, anécdotas muy humanas y algunos objetos que lo definían.

Visión de futuro a través de unas gafas de pasta marrón

Unas gafas de gran tamaño han dado la bienvenida al público asistente. Se trata de una montura típica de los años setenta, de pasta marrón, como la que siempre usaba Gabriel Ferraté. Su hija Mireia, filósofa y arquitecta, ha mostrado una de las tantas gafas de su padre, con las que proyectaba una gran visión de futuro.

Gracias a esta mirada, pudo hacer realidad la petición del Gobierno de Cataluña de crear una universidad sin distancias y en catalán. Era en 1994 cuando Ferraté ideaba la que sería la primera universidad en línea del mundo: la Universitat Oberta de Catalunya. "De lo que me siento más orgulloso es de haber creado la UOC", explicaba en esta entrevista que le hizo el periodista Albert Om, quien también ha conducido el acto.

Mireia Ferraté también ha recordado una de las debilidades de su padre: el coleccionismo, "una afición que he heredado", ha dicho. Y es que Gabriel Ferraté era un gran coleccionista. Entre otras cosas, coleccionó hasta 6.000 figuras de ranas. El rauco de este anfibio evoca el sonido uoc si se repite varias veces.

"De espíritu creativo, del trabajo bien hecho, de dar al máximo, de dar muchas vueltas a todo...". Así ha descrito Mireia Ferraté a su padre, una forma de ser y actuar que ella aplica en su vida.