La UOC formarà més de 5.000 persones d'entorns rurals en competències digitals de manera gratuïtaEl projecte té com a finalitat contribuir a reduir la bretxa digital a través de la capacitació
Formar en competències digitals bàsiques, ajudar a reduir la bretxa digital i empoderar les comunitats rurals amb l'adquisició i la millora d'habilitats essencials per al dia a dia són els objectius principals del darrer projecte de la UOC a les zones rurals. La iniciativa, anomenada UOC Rural Digital, capacitarà en l'àmbit digital, de manera gratuïta, més de 5.000 persones que viuen en municipis o nuclis rurals de fins a 5.000 habitants.
El programa, emmarcat en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern espanyol, està dissenyat de manera que els ciutadans vulnerables de localitats rurals (principalment, persones grans, dones, nens i persones a l'atur) puguin aprendre a operar amb confiança i seguretat a l'hora de comunicar-se, informar-se o fer transaccions, com ara comprar, relacionar-se i interactuar amb les administracions públiques, així com resoldre problemes que sorgeixen habitualment en l'entorn digital.
UOC Rural Digital ofereix una formació 100 % en línia, gratuïta i de fàcil accés, que consta de vuit cursos d'un crèdit ECTS i d'un màxim de 25 hores cada un. És a dir, s'ofereixen un total de 200 hores de formació modular i pràctica a càrrec d'un equip docent que vetllarà per assegurar l'adquisició de les competències digitals bàsiques i d'un equip de mentoria que acompanyarà l'estudiant en el procés. La formació es complementarà amb una comunitat de pràctica que proporcionarà un espai per crear xarxa i servirà com a canal per fer emergir les veus, les inquietuds i les iniciatives dels participants, a més de fomentar el vincle amb la UOC i la participació activa d'aquestes persones en la transformació dels seus territoris.
Teresa Romeu, coinvestigadora principal del projecte per part d'Edul@b, experta en competències digitals i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, concreta que "els vuit cursos s'agrupen en quatre itineraris que faciliten l'adquisició progressiva de les competències digitals". Així mateix, assenyala que "un dels valors del programa és que incorpora un test inicial que permet mesurar el nivell de competència digital i saber quin dels cursos és més adequat per a cada usuari".
Per la seva banda, Montse Guitert, catedràtica dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, coordinadora d'Edul@b i membre de l'equip de coordinació docent del projecte, afegeix que, "amb la superació de les activitats i la interacció a l'aula, i amb l'acompanyament i la dinamització del docent, a partir de la dedicació mínima de vuit hores, l'estudiant obtindrà un certificat expedit per la UOC. A més, si vol aprofundir en el desenvolupament del curs fent un projecte, obtindrà el reconeixement d'un crèdit de la Universitat".
Soledad Morales, coinvestigadora principal del projecte per part de la Xarxa UOC Rural, coordinadora acadèmica d'aquest organisme i professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, destaca que "aquest projecte té un gran valor perquè permet contribuir a reduir la bretxa digital al món rural i fer-ho amb una perspectiva interseccional i territorial molt centrada en els reptes als quals s'enfronten les ruralitats contemporànies". "Ho fem unint esforços i coneixements des de diferents unitats i grups de recerca de la UOC (en aquest cas, amb Edul@b). És un projecte que ofereix coneixement gratuït i oportunitats diverses perquè les persones que viuen en espais rurals puguin treure profit dels processos de digitalització en què la nostra societat està immersa i no es quedin enrere", afegeix Morales.
Pel fet de tractar-se de formació a mida, els cursos es duen a terme des de UOC Corporate, l'equip de la Universitat que s'encarrega de dissenyar formació a mida per a empreses. El director, Jordi Gutiérrez, declara que "el projecte reforça l'aposta de la nostra universitat per afavorir els processos de transformació en el món rural".
L'oferta formativa: vuit cursos en línia de 25 hores
Els vuit cursos, dividits en quatre itineraris, són els següents:
1. Itinerari Explorant i gestionant el món digital (la cerca d'informació crítica a la xarxa)
Aquest itinerari capacita per a la cerca d'informació i per a la valoració crítica dels resultats obtinguts. Ofereix eines per ordenar-la i treure el màxim profit dels resultats en funció dels interessos individuals.
- Desxifra la xarxa: com cercar i verificar informació digital
Aquest curs té l'objectiu d'ensenyar a navegar, cercar informació, avaluar-la de manera crítica i organitzar-la en funció dels continguts i els recursos obtinguts. A més, ofereix nocions bàsiques sobre intel·ligència artificial (IA).
- Transforma el teu món digital: eines per organitzar i gestionar recursos i continguts digitals
Aquest curs té l'objectiu d'ensenyar a organitzar la informació trobada i gestionar-la amb diferents eines en funció de les necessitats personals.
2. Itinerari Connectant comunitats a la xarxa (la participació i la col·laboració a la xarxa)
Aquest itinerari capacita per participar en la xarxa i per establir relacions de col·laboració útils i segures, un dels avantatges més grans de l'ús de les tecnologies digitals.
- El poder de la xarxa: comunicació i col·laboració sense fronteres
Aquest curs ofereix formació sobre el fet de comunicar-se i interactuar, compartir, col·laborar i treballar en xarxa.
- Identitat digital: participació, interacció i col·laboració en l'era digital
Aquest curs vol ensenyar a crear la pròpia identitat digital, a més de compartir, interactuar, participar i col·laborar.
3. Itinerari Protegint digitalment les comunitats (la salut i el benestar digital)
Aquest itinerari capacita per conèixer eines i aplicacions que resoldran moltes gestions vinculades a la salut i al benestar, així com a la millora d'hàbits sostenibles.
- Escut digital: com assegurar la nostra privacitat en xarxa
L'objectiu d'aquest curs és saber-se protegir i protegir els dispositius, a més de la pròpia privacitat i la de l'entorn.
- Vida digital saludable: eines per gestionar la salut i la sostenibilitat en xarxa
L'objectiu d'aquest curs és presentar eines i aplicacions per a la gestió de la salut i per adquirir hàbits sostenibles.
4. Itinerari Actualitzant-se digitalment (la innovació i l'emprenedoria)
Aquest itinerari capacita de manera important en habilitats, eines i aplicacions que permetran innovar, emprendre i impulsar la carrera professional.
- Impuls digital: solucions per al desenvolupament professional i la creació d'oportunitats
L'objectiu d'aquest curs és presentar eines i aplicacions que contribueixen al desenvolupament professional i a la creació d'oportunitats professionals.
- Emprenedoria digital: plans de negoci i habilitats professionals per a la innovació
L'objectiu d'aquest curs és ensenyar a fer un pla de negoci, presentar aplicacions i eines per a la innovació, i afavorir la millora de competències professionals.
La proposta està alineada amb el component 19 del Pla nacional de competències digitals del Govern espanyol i amb el Rural Pact de la Unió Europea. Podeu trobar més informació sobre aquesta qüestió i matricular-vos de les formacions al web de UOC Rural Digital.