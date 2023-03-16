Novetats i consells per a la campanya de la renda 2024El termini per presentar la declaració comença el 2 d'abril i acaba el 30 de juny
Entre les novetats d'enguany hi ha l'ampliació de deduccions per eficiència energètica i cotxes elèctrics, més beneficis per donacions i noves reduccions en el lloguer
Fidel a la cita anual, la campanya de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) està a punt de començar. Aquest 2025, en què tots els contribuents estem obligats a declarar els ingressos corresponents a l'exercici 2024, les dates clau seran el 2 d'abril, dia en què ja es podrà començar a emplenar la declaració per internet; el 6 de maig, en què es podrà començar a fer per telèfon (amb la sol·licitud disponible des del 29 d'abril); el 3 de juny,per a la confecció presencial de la declaració (amb possibilitat de sol·licitar-la des del 29 de maig), i el 30 de juny, com a darrer dia per complir el nostre deure com a contribuents en tots els casos.
El Dr. Benja Anglès Juanpere, professor agregat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en dret tributari i investigador del grup TAXBUSINESS, participarà el 9 d'abril en el seminari en línia Novetats i consells sobre la declaració de la renda 2024, juntament amb Lluís Basart, professor col·laborador del màster universitari de Fiscalitat de la UOC i soci d'Auren. Com a avançament, el professor Anglès assenyala les novetats principals de la campanya d'enguany, i afegeix una sèrie de consells pràctics per complir correctament l'obligació tributària.
Obligats a presentar la declaració
Finalment, s'ajorna fins a l'any que ve l'obligació de presentar la declaració per a les persones que hagin cobrat prestacions de desocupació el 2024. En canvi, com en anys anteriors, l'hauran de continuar presentant els beneficiaris de l'ingrés mínim vital i els autònoms, independentment del volum d'ingressos.
Pel que fa a la resta de contribuents, enguany està obligat a presentar la declaració tothom que hagi rebut ingressos superiors a 22.000 euros provinents d'un únic pagador, o ingressos que superin els 15.876 euros si es tenen dos pagadors o més i si la suma de les percepcions del segon i els següents pagadors supera els 2.500 euros.
Rendes exemptes i deduccions
En primer lloc, cal assenyalar que les quantitats satisfetes amb caràcter extraordinari pels ocupadors als treballadors i familiars que estiguessin destinades a sufragar els danys personals i materials ocasionats per la DANA de l'any passat estan exemptes de tributació. En aquest sentit, cal acreditar la condició d'afectat i indicar l'import dels danys amb un certificat de l'empresa asseguradora o, si no, d'un organisme públic.
En el capítol de les deduccions, el més destacable és l'ampliació del termini per poder deduir les quantitats destinades a obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges i edificis residencials fins al 31 de desembre del 2024. Així mateix, també s'amplia el termini de les deduccions per la compra de cotxes elèctrics i per la instal·lació de punts de recàrrega corresponents a tot l'any 2024. A més, les deduccions per donacions a entitats sense ànim de lucre augmenten fins al 80 % en els primers 250 euros, i fins a un màxim del 45 % per a l'import restant.
En qualsevol cas, el professor Anglès recorda la conveniència de revisar sempre les deduccions específiques segons la comunitat autònoma de residència.
Reduccions
En l'apartat de les reduccions per lloguer, es manté la reducció general del 60 % per als contractes signats abans del 26 de maig del 2023. No obstant això, s'aplicaran diferents reduccions als contractes que s'hagin signat a partir de l'1 de gener de 2024: del 90 %, si l'immoble se situa en una zona residencial tensionada i el propietari ha reduït el preu més del 5 %; del 70 %, si es tracta d'habitatges que es lloguen per primera vegada i els inquilins tenen entre 18 i 35 anys, i del 60 %, si els habitatges s'han rehabilitat durant els dos anys anteriors. La reducció amb caràcter general a partir d'aquesta data serà del 50 %.
També ha augmentat la reducció dels rendiments del treball, de 6.498 euros a 7.302. Enguany destaca la reducció del 25 % dels rendiments de les activitats econòmiques en estimació objectiva de les persones afectades per la DANA. D'altra banda, es mantenen un any més els beneficis fiscals als contribuents de l'illa de La Palma i del municipi de Lorca, pels danys provocats pels desastres naturals que van tenir lloc en aquestes zones.
D’altra banda, en relació amb les devolucions a mutualistes jubilats, derivades d’una sentència del Tribunal Suprem, es va acordar que les persones que encara no haguessin rebut la devolució haurien de sol·licitar-la de nou i anualment per mitjà de la declaració de la renda durant quatre anys. Davant l’allau de protestes rebudes, Hisenda ha rectificat i ha habilitat un nou formulari de sol·licitud que permetrà obtenir el 2025 la devolució dels exercicis 2019 a 2022 i anys anteriors no prescrits.
Autoliquidació rectificativa
Se simplifica la possibilitat de modificar o completar una declaració ja presentada, sense haver d'esperar que acabi la campanya i amb independència del resultat, mitjançant la presentació d'una autoliquidació rectificativa en lloc de la tradicional declaració complementària, els efectes de la qual s'aplicaran a la declaració prèvia.
Consells generals
El professor Anglès ofereix una sèrie de consells generals que cal tenir en compte:
- No deixar per al darrer dia la confecció i presentació de la declaració.
- Revisar l'esborrany que facilita l'Agència Tributària, comprovar que les dades que conté són correctes, i rectificar o afegir el que calgui. I, en cas de dubte, recórrer a un expert.
- En el cas dels matrimonis, comparar les declaracions individuals i la conjunta.
- Comprovar les dades bancàries de la domiciliació.
- Si la declaració surt a pagar, es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos (el 60 % en el moment de la presentació, i el 40 % restant a l'octubre). A més, com a novetat d'enguany, s'ha anunciat que el pagament es podrà fer a través de Bizum.
- Amb caràcter general, no es declaren els ingressos rebuts per Bizum entre particulars, tret que se superin els 10.000 euros anuals.
- Declarar els guanys o pèrdues per la compravenda de criptomonedes.
- Declarar els guanys per les vendes de segona mà en plataformes digitals.
Finalment, conservar els documents i les factures durant cinc anys, especialment si donen dret a una reducció o deducció.