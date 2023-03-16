Hisenda amplia el radar: ara és el torn de Bizum

Hisenda amplia el radar: ara és el torn de BizumLa normativa que es preveu que s'aprovi pròximament suposarà que les entitats bancàries hagin de reportar a Hisenda els ingressos mitjançant pagaments mòbils d'empresaris i autònoms
Els pagaments entre familiars i amics no es veuran afectats, però Hisenda tindrà accés a més dades sobre les transaccions electròniques
La frase Fes-me un bizum ja forma part del llenguatge quotidià. Des que es va crear el 2016, aquesta eina ha revolucionat els pagaments electrònics a Espanya, amb una mitjana de 35 bizums per segon, i ja representa el 95% de les transferències immediates i el 53% del total de transferències de la zona SEPA. Però com que Hisenda som tots, i seguint l'estela de Vinted i Wallapop, el Govern espanyol està treballant en un reial decret que es publicarà pròximament i incorporarà, entre altres novetats, els canvis que afecten les plataformes de pagaments mòbils com Bizum. "Quan el reial decret entri en vigor, els bancs hauran d'informar Hisenda sobre els ingressos que empresaris i autònoms rebin mitjançant pagaments mòbils com Bizum", explica Benjamí Anglès, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en dret financer i tributari.
Bizum ja supera la xifra de 28 milions d'usuaris i 82.000 comerços associats, i el 2024 en aquesta plataforma es van dur a terme gairebé 1.100 milions d'operacions per valor de més de 44.000 milions d'euros, segons dades de la mateixa empresa. "Fins avui, les entitats bancàries estaven obligades a informar anualment Hisenda sobre els cobraments que rebien els empresaris i autònoms mitjançant targetes de dèbit o de crèdit, sempre que superessin els 3.000 euros", comenta el professor Anglès. Doncs bé, amb els canvis que s'anuncien, s'elimina aquest límit i també s'inclouen els ingressos rebuts a través de Bizum o altres sistemes de pagaments electrònics, independentment del domicili del pagador i del de l'entitat financera que gestioni el pagament.
“Quan el reial decret entri en vigor, els bancs hauran d'informar Hisenda sobre els ingressos que empresaris i autònoms rebin mitjançant pagaments mòbils com Bizum”
L'Agència Tributària podrà revisar els teus bizums
"A partir d'ara, els bancs i altres entitats gestores hauran de presentar declaracions mensuals per informar sobre els imports i els comptes destinataris d'aquests ingressos, de manera que l'Agència Tributària coneixerà les dades i les quantitats rebudes pels subjectes que utilitzen aquest tipus de plataformes per facturar les seves activitats i serveis", afegeix.
En principi, aquest canvi legal no afecta els usuaris particulars que utilitzen Bizum o altres mitjans mòbils per enviar diners, especialment quan aquests enviaments es facin entre familiars o amics i no superin els 10.000 euros anuals. "No obstant això, el fet que Hisenda pugui arribar a conèixer la seva existència i disposar de les dades dels destinataris dels pagaments, faria públics, als ulls d'Hisenda, uns actes que fins ara es podien percebre com a exclusivament privats", adverteix l'expert en dret tributari de la UOC.
"De manera que, quan s'efectuï un pagament a un empresari o autònom mitjançant un sistema mòbil a canvi d'una activitat o servei, totes dues parts hauran de ser conscients que aquesta operació podrà ser coneguda per l'Agència Tributària", exemplifica. A partir d'aquesta informació, les autoritats tributàries podran fer les comprovacions i inspeccions que considerin oportunes per determinar-ne la correcta tributació.
D'entrada, aquestes comprovacions i inspeccions recauran sobre els subjectes passius obligats a declarar i tributar per aquests ingressos, però atès que la tecnologia permet identificar l'origen dels pagaments, no és descartable, segons Anglès, que també es puguin enviar requeriments d'informació als pagadors perquè expliquin i confirmin el motiu i el contingut de les operacions.
Ja persegueix les vendes a Vinted i Wallapop
Aquest control reforçat no és una novetat, sinó una extensió de les mesures ja aplicades a les plataformes de compravenda de segona mà, com ara Vinted i Wallapop. Per al professor Anglès, aquesta pròxima norma és un pas nou en la lluita contra el frau fiscal i el blanqueig de diners. La ràpida popularització d'aquests nous mètodes de pagament podria donar cobertura al pagament d'activitats il·lícites o de l'economia informal que, en produir-se de manera telemàtica, escaparia al radar d'Hisenda i seria molt costós controlar. Cal recordar que, el 2023, les actuacions de prevenció i control del frau per part de l'Agència Tributària van suposar una recaptació de 16.708 milions d'euros.
"Wallapop i Vinted estan obligades a informar Hisenda sobre les operacions dels seus usuaris quan aquests efectuïn més de 30 operacions l'any o superin els 2.000 euros anuals d'ingressos. En aquest cas, també es persegueix aflorar aquelles activitats lucratives que tenen poc a veure amb la compravenda d'articles usats", comenta Anglès, que també és investigador del grup TAXBUSINESS (Fiscalitat, empresa i relacions laborals) de la UOC.
Cal tenir en compte que no es tracta d'un mercat menor, segons la Radiografia de la Segunda Mano del portal Milanuncios: la facturació va superar els 5.500 milions d'euros en 2023, sense tenir en compte ni habitatges ni vehicles usats, i el nombre d'anuncis d'abans de la pandèmia es va duplicar. De fet, la meitat dels espanyols considera la compra d'articles de segona mà com la seva primera opció de compra i la tendència continuarà creixent els pròxims anys.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que les obligacions tributàries dels usuaris de Bizum o de les altres plataformes digitals no han canviat. "El que canvia és la capacitat d'Hisenda per conèixer les operacions que es duen a terme en aquestes plataformes per l'obligació de comunicar les dades que tenen les entitats que les operen. Així, l'Agència Tributària pot comprovar més fàcilment el compliment d'aquestes obligacions per part dels usuaris i actuar amb més diligència i menor cost quan consideri que no s'ha fet o que no s'ha fet correctament. En definitiva, un altre pas més perquè sigui veritat allò que Hisenda som tots", conclou l'expert.