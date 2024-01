Un 80% dels espanyols compraran productes reutilitzats durant aquest Nadal

L'impacte de la inflació

Tot i que l'augment de preus s'ha anat moderant al llarg d'aquest 2023, segons les últimes dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) la inflació interanual al novembre a Espanya se situava encara en el 3,2 %. "La pujada de preus i la inflació, unides a la situació laboral de moltes persones que encara no s'han recuperat de la crisi de la covid-19, han incrementat de manera significativa la sensibilitat del consumidor envers el preu dels articles, cosa que afavoreix el mercat de segona mà", assegura Gázquez-Abad.

Soler remarca que als Estats Units també s'ha produït un augment d'aquest segment de mercat a causa de la inflació (la interanual al novembre es va situar en un 3,1 % als EUA) i per por d'una recessió. L'informe Recommerce Report 2023 d'OfferUp ho corrobora: el 84% dels enquestats assegura que, a l'hora de comprar i vendre productes de segona mà, la seva principal motivació és guanyar diners extres, mentre que un 94 % assenyala la inflació com a motiu per adquirir aquesta mena de productes de cara a les compres de Nadal. El mateix estudi indica que tres de cada quatre compradors nord-americans veuen amb bons ulls regalar articles reutilitzats per Nadal, i que el 82 % estarien disposats a rebre'ls, la qual cosa representa un 11 % més que en la mateixa època de l'any anterior. "Les dades revelen que aquesta tendència cada vegada és més acceptada", aclareix Soler.