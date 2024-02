Canvis tributaris a Wallapop i Vinted: com t'afecten?

Aquest 5 de febrer, s'estrenaven canvis que afecten, des del punt de vista tributari, els usuaris de Wallapop, Vinted, Aribnb i eBay, entre d'altres plataformes digitals. Aquesta nova normativa (Ordre HAC/72/2024), publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 5 de febrer, aprova un nou model de declaració informativa per a la comunicació d'informació per part dels operadors de plataformes. "Fa referència a l'obligació dels operadors de plataformes digitals de brindar a l'Administració tributària informació sobre les activitats que realitzen els seus usuaris", explica Benja Anglès, professor agregat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Davant de l'ampli ús de plataformes digitals per a activitats comercials, és crucial garantir que tots els usuaris, tant individuals com empreses, compleixen amb l'obligació de comunicar informació a les autoritats tributàries, independentment de la seva condició legal. Les plataformes digitals mateixes han de proporcionar aquesta informació a les autoritats tributàries corresponents", explica l'expert en dret tributari. Amb els guanys obtinguts mitjançant la venda o el lloguer duts a terme en aquestes plataformes, les administracions tributàries tindran la informació necessària per comprovar els impostos corresponents si ho consideren necessari.

"A més de comprovar el compliment de les obligacions tributàries, les Administracions tributàries poden intercanviar aquesta informació amb la resta d’Estats membres de la UE, i fins i tot d'altres estats dins l'àmbit de l'OCDE", detalla Anglès. Per simplificar i reduir costos, les plataformes han de comunicar les rendes dels usuaris en un sol país, incloent-hi el lloguer de propietats, serveis personals, venda de productes i l'arrendament de vehicles. No obstant això, es poden establir límits a aquesta obligació per reduir costos innecessaris.

En aquest sentit, es crearà un registre d'operadors de plataformes digitals que inclou els operadors amb domicili fiscal a Espanya i els que, encara que no resideixin a Espanya, operen en el seu territori.

Tanmateix, davant aquest nou escenari, hi ha una sèrie de plataformes i usuaris legalment exclosos, bàsicament quan siguin entitats públiques o perquè no realitzen les activitats subjectes. També s'estableix una limitació per a usuaris o venedors ocasionals, sempre que facin anualment menys de trenta operacions de venda de béns, amb un import no superior a 2.000 euros.

Les dades que els operadors de plataformes digitals han de recollir són:

a) Si l'usuari és una persona física:

Nom i cognoms. Adreça principal. Número d'identificació fiscal. Número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit o de l'impost anàleg. Data i lloc de naixement. Compte corrent utilitzat en l'activitat. Les quanties pagades i el nombre d'activitats realitzades. Els tributs o retencions ja ingressats a compte.

b) Si l'usuari és una entitat: