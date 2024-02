Cambios tributarios en Wallapop y Vinted: ¿cómo te afectan?

No obstante, ante este nuevo escenario, hay una serie de plataformas y usuarios legalmente excluidos, básicamente cuando sean entidades públicas o porque no realizan las actividades sujetas. También se establece una limitación para usuarios o vendedores ocasionales, siempre que hagan anualmente menos de treinta operaciones de venta de bienes, con un importe no superior a 2.000 euros.

Los datos que los operadores de plataformas digitales tienen que recoger son:

a) Si el usuario es una persona física:

Nombre y apellidos. Dirección principal. Número de identificación fiscal. Número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido o del impuesto análogo. Fecha y lugar de nacimiento. Cuenta corriente utilizada en la actividad. Las cuantías pagadas y el número de actividades realizadas. Los tributos o retenciones ya ingresados a cuenta.

b) Si el usuario es una entidad:

Razón social. Dirección principal. Número de identificación fiscal o equivalente. Número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido o del impuesto análogo. Número de registro de la empresa, si procede. Identificación de los establecimientos permanentes desde los que se ejercen las actividades en la Unión Europea, con indicación del estado miembro en el que estén ubicados estos establecimientos permanentes. Cuenta corriente que se ha utilizado en la actividad. Las cuantías pagadas y el número de actividades realizadas. Los tributos o retenciones ya ingresados a cuenta.

Cuando se trate de una actividad en la que el usuario hace arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles, el operador de la plataforma estará obligado a comunicar los siguientes datos:

La dirección de cada bien inmueble comercializado. El número de referencia catastral del inmueble o su equivalente. El número de días que se ha alquilado o cedido el bien inmueble comercializado. La información, los documentos o datos que acrediten que el bien inmueble comercializado pertenece al mismo propietario, cuando el operador de la plataforma obligado a comunicar información haya facilitado más de 2.000 actividades mediante el arrendamiento o la cesión temporal de uso de un bien inmueble comercializado para un mismo usuario que sea una entidad.

¿Cuándo hay que declararlo?

La información debe presentarse el enero siguiente al año en el que el usuario o el vendedor haya sido identificado como sujeto en la comunicación de información. Pero, en el caso del año 2023, la fecha límite para presentar la declaración es el 6 de abril de 2024, dos meses después de que la orden mencionada haya entrado en vigor, el 6 de febrero de 2024. "Para dar cumplimiento a esta obligación, los respectivos operadores de plataformas digitales tienen que recoger esta información y verificarla antes de comunicarla a la Agencia Tributaria española, motivo por el que deben requerir a los usuarios afectados que completen los datos legales de sus perfiles", explica Benja Anglès. En el supuesto de que los usuarios se nieguen a ello, las operadoras bloquearán sus cuentas e impedirán que puedan seguir utilizando sus servicios.

"Hay que tener en cuenta que no han variado las obligaciones tributarias de los usuarios o vendedores de las plataformas digitales; lo que ha cambiado es que a partir de ahora son las propias plataformas las obligadas a comunicar sus actividades para que la Administración tributaria pueda comprobar el cumplimiento de estas obligaciones y actuar cuando considere que no se ha hecho o no se ha hecho correctamente. Un paso más para que sea verdad aquello de que 'Hacienda somos todos'", concluye Anglès.