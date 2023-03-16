Hacienda amplía su radar: ahora le toca a Bizum

La Agencia Tributaria podrá revisar tus bizums

"A partir de ahora, los bancos y demás entidades gestoras deberán presentar declaraciones mensuales para informar sobre los importes y las cuentas destinatarias de tales ingresos, de modo que la Agencia Tributaria conocerá los datos y las cantidades recibidas por los sujetos que utilizan este tipo de plataformas para facturar sus actividades y servicios", añade.

En principio, este cambio legal no afecta a los usuarios particulares que utilizan Bizum u otros medios móviles para enviar dinero, especialmente cuando estos envíos se realicen entre familiares o amigos y no superen los 10.000 euros anuales. "No obstante, el hecho de que Hacienda pueda llegar a saber de su existencia y disponer de los datos de los destinatarios de los pagos, haría públicos, a los ojos de Hacienda, unos actos que hasta ahora podían percibirse como exclusivamente privados", advierte el experto en derecho tributario de la UOC.

"De modo que, cuando se efectúe un pago a un empresario o autónomo mediante un sistema móvil a cambio de una actividad o servicio, ambas partes tendrán que ser conscientes de que dicha operación podrá ser conocida por la Agencia Tributaria", ejemplifica. A partir de esta información, las autoridades tributarias podrán hacer las comprobaciones e inspecciones que consideren oportunas para determinar su correcta tributación.

De entrada, dichas comprobaciones e inspecciones recaerán sobre los sujetos pasivos obligados a declarar y tributar por tales ingresos, pero dado que la tecnología permite identificar el origen de los pagos, no es descartable, según Anglès, que también se puedan enviar requerimientos de información a los pagadores para que expliquen y confirmen el motivo y el contenido de las operaciones.

Ya persigue las ventas en Vinted y Wallapop

Este control reforzado no es una novedad, sino una extensión de las medidas ya aplicadas a las plataformas de compraventa de segunda mano, como Vinted y Wallapop. Para el profesor Anglès, esta próxima norma es un nuevo paso en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. La rápida popularización de estos nuevos métodos de pago podría dar cobertura al pago de actividades ilícitas o de la economía informal que, al producirse de forma telemática, escaparía al radar de Hacienda o sería muy costoso controlar. Cabe recordar que, en 2023, las actuaciones de prevención y control del fraude por parte de la Agencia Tributaria supusieron una recaudación de 16.708 millones de euros.

"Wallapop y Vinted están obligadas a informar a Hacienda sobre las operaciones de sus usuarios cuando estos efectúen más de 30 operaciones al año o superen los 2.000 euros anuales de ingresos. En este caso, también se persigue aflorar aquellas actividades lucrativas que tienen poco que ver con la compraventa de artículos usados", comenta Anglès, que también es investigador del grupo TAXBUSINESS (Fiscalidad, empresa y relaciones laborales) de la UOC.

Cabe tener en cuenta que no se trata de un mercado menor, según la Radiografía de la Segunda Mano del portal Milanuncios: la facturación superó los 5.500 millones de euros en 2023, sin tener en cuenta ni viviendas ni vehículos usados, y el número de anuncios de antes de la pandemia se duplicó. De hecho, la mitad de los españoles considera la compra de artículos de segunda mano como su primera opción de compra y la tendencia seguirá creciendo en los próximos años.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las obligaciones tributarias de los usuarios de Bizum o de las otras plataformas digitales no han cambiado. "Lo que cambia es la capacidad de Hacienda para conocer las operaciones que se llevan a cabo en estas plataformas por la obligación de comunicar los datos que tienen las entidades que las operan. Así, la Agencia Tributaria puede comprobar con mayor facilidad el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los usuarios y actuar con mayor diligencia y menor coste cuando considere que no se ha hecho o que no se ha hecho correctamente. En definitiva, otro paso más para que sea verdad aquello de que Hacienda somos todos", concluye el experto.