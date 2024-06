A pesar de que la investigación clínica centrada en la eficacia de la neuromodulación no invasiva no tiene tanto recorrido como otras áreas de conocimiento, los resultados son prometedores y muestran mejoras clínicas en diferentes patologías. Además, como subrayan los responsables de UNNE, no se trata de tratamientos aislados. Deben combinarse con el resto de terapias que se conocen en la actualidad y que son eficaces en cada enfermedad, como pueden ser la estimulación cognitiva, la farmacoterapia, la logopedia, la actividad física o la alimentación. Esta capacidad para combinarse con otras intervenciones es otra de las grandes ventajas de estas técnicas, que la spin-off aplica en los servicios clínicos que lleva a cabo con el madrileño HLA Hospital Universitario Moncloa, en donde se localiza físicamente.



Eficaz contra la depresión, la enfermedad mental más común

Según referencia la Fundación de Educación para la Salud —a partir de un informe de la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios del 2021—, unos tres millones de personas tienen un diagnóstico de depresión en España, con lo que es la enfermedad mental más prevalente del país.