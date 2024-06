Malgrat que la recerca clínica centrada en l'eficàcia de la neuromodulació no invasiva no té tant recorregut com altres àrees de coneixement, els resultats són prometedors i mostren millores clíniques en diferents patologies. A més, com subratllen els responsables d'UNNE, no es tracta de tractaments aïllats. S'han de combinar amb la resta de teràpies que es coneixen en l'actualitat i que són eficaces en cada malaltia, com ara l'estimulació cognitiva, la farmacoteràpia, la logopèdia, l'activitat física o l'alimentació. Aquesta capacitat per combinar-se amb altres intervencions és un altre dels grans avantatges d'aquestes tècniques, que la spin-off aplica en els serveis clínics que duu a terme en col·laboració amb el madrileny HLA Hospital Universitario Moncloa, on es troba físicament.



Eficaç contra la depressió, la malaltia mental més comuna

Segons referencia la Fundació d'Educació per a la Salut —a partir d'un informe de la Fundació de Ciències del Medicament i Productes Sanitaris del 2021—, uns tres milions de persones tenen un diagnòstic de depressió a l'Estat espanyol, amb la qual cosa és la malaltia mental més prevalent del país.