Una aplicació perquè el professorat gamifiqui les classes

Daniel Benítez, enginyer informàtic per la UOC, juntament amb Aleix Riba i Toni Gutiérrez, presentaran a l'SpinUOC l'aplicació ARCamp, dirigida, entre d'altres, al professorat que vulgui utilitzar noves eines per millorar la seva pràctica docent. "Imagina que ets professor de secundària i has d'explicar la societat feudal a un grup d'adolescents", proposa Benítez. "Amb la lectura d'un llibre i una explicació l'èxit és cada cop més improbable", adverteix. És aquí on entra en joc la seva proposta tecnològica: fent servir el mòbil es convida els alumnes a viure "una aventura".

A través de l'aplicació, uns personatges els expliquen la societat estamental en la qual vivien. "Els textos i els personatges els pots crear tu, com a professor, a través de l'aplicació web", i mitjançant codis QR, GPS i realitat augmentada al mòbil, "et permet gamificar qualsevol visita a un museu, sortida a l'aire lliure o lliçó a classe".

El projecte fa més de dos anys que està en marxa i ja s'ha provat amb usuaris. Amb la seva presència a l'SpinUOC, l'equip d'ARCamp confia que l'aplicació pugui sortir al mercat de manera exitosa.

Un robot per posar fi a les cues en concerts i festivals

Arnau Camps, estudiant del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital, és un dels impulsors de Fastfest, una empresa emergent que ha desenvolupat El Metabar, una màquina automàtica dosificadora de begudes d'autoservei i alta capacitat per optimitzar els processos de compra en barres de grans esdeveniments. Camps explica que a Fastfest solucionen problemes que "el 99 % dels assistents a algun festival ha tingut alguna vegada en fer una comanda". Es tracta de problemes com ara "llargues cues d'espera per demanar o equivocacions en la tramitació de les comandes". Els esdeveniments, al seu torn, també s'exposen a problemes relacionats amb la gestió i l'acompliment dels cambrers. Per això, Camps afirma que El Metabar és una bona solució per als aproximadament 1.000 festivals i més de 60.000 concerts que se celebren anualment a Espanya, a més d'esdeveniments esportius o del sector hoteler i la restauració.

Fastfest contribueix a la reducció de cues, de costos operatius i de personal, alhora que genera un increment de les vendes. El Metabar disposa d'una pantalla tàctil, en la qual es fa la comanda i es paga ràpidament amb tecnologia contactless. Un cop fet això, només cal posar el got reutilitzable a la zona de dispensació per omplir-lo. Així mateix, el robot permet a les companyies patrocinadores anunciar-se a les seves pantalles i quantificar-ne l'impacte, gràcies a la generació i l'emmagatzematge de dades que incorporen les màquines. Tot això a través d'un sistema al núvol que, a més, permet fer un seguiment en directe de les vendes i les necessitats d'estoc, així com analitzar les preferències de consum dels assistents i fer prediccions de demanda.

Amb la seva participació a l'SpinUOC, els autors del projecte volen crear sinergies amb la Universitat i amb entitats que estiguin interessades en la seva iniciativa.

Reduir la bretxa digital de persones amb discapacitat i gent gran

Gustavo Alberto Hincapié, graduat del màster de Tecnologies Accessibles de la UOC, és un dels responsables d'Inclutic, un laboratori de tecnologies per a la inclusió de persones amb discapacitat i gent gran. Hincapié explica que el projecte és "una estratègia integral que permet mitigar la bretxa digital i generar oportunitats d'inclusió per a les persones amb discapacitat i gent gran".

Inclutic ofereix un "centre integral de recursos" en què es duen a terme el disseny i l'estratègia per ajudar les persones a establir una solució adaptada pel que fa a maquinari, programari o mobiliari, d'acord amb la limitació física, sensorial o cognitiva que tinguin. Tot plegat, amb l'objectiu de facilitar la inclusió social, educativa i laboral d'aquestes persones. El projecte també dona suport a entitats públiques i privades en el disseny inclusiu i les estratègies que millorin l'accessibilitat dels seus productes i serveis.

El projecte va sorgir com una spin-off de Diseño Universal Tecnoayudas, una empresa amb àmplia experiència a Colòmbia en el sector de la inclusió de les persones amb discapacitat. Els seus responsables van crear, el 2003, el primer web colombià sobre discapacitat i van impulsar l'ONG Corporación Discapacidad Colombia.

Acompanyament digital per a les dones en la transició a la menopausa

Talia Leibovitz, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, porta a l'SpinUOC el projecte Kala, una plataforma digital enfocada a l'acompanyament integral de les dones en la transició a la menopausa. Leibovitz recorda que la menopausa és un procés natural i fisiològic pel qual passen totes les dones al voltant dels 50 anys.



Tot i que, només a Espanya, això ja representa uns cinc milions de dones, no hi ha cap aplicació dedicada a aquest procés. Kala proposa una plataforma mòbil que ajuda les dones que estan en aquesta etapa en la prevenció, el seguiment i el tractament tant físic com mental. El disseny de la plataforma inclou la perspectiva de la dona menopàusica, fet que Leibovitz considera clau per fer un seguiment integral.

Els responsables de Kala esperen que participant en l'SpinUOC puguin consolidar el projecte i obtenir noves fonts de finançament.

Preparació eficient de classes d'idiomes amb intel·ligència artificial

Laura Gutiérrez i Noé Casas, participants del programa d'emprenedoria de la UOC EduTECH Emprèn, presenten el projecte Langtern, dirigit a professorat d'idiomes. Langtern és una plataforma que permet als professors elaborar el seu propi material docent fàcilment i ràpidament gràcies al seus motors de cerca de contingut i d'intel·ligència artificial (IA).

La plataforma ofereix una base de dades de material en línia, com ara vídeos de YouTube, notícies i històries curtes, que es pot localitzar per paraules clau o nivell de dificultat. El motor d'IA permet crear exercicis automàticament a partir del mateix material, i l'aplicació mòbil i el web faciliten que l'alumnat faci els exercicis. El model de negoci d'aquest projecte es basa en la subscripció mensual. Els fundadors expliquen que participar en l'SpinUOC els permetrà contribuir a l'empoderament del professorat de llengües amb una eina que facilita la seva feina i la fa més eficient.

Gestió integral d'estacions de càrrega elèctrica de vehicles

Doro Rodríguez, estudiant del grau d'Administració i Direcció d'Empreses, i Rômulo Batista, enginyer informàtic especialista en gestió de projectes de programari i innovació digital, presentaran a l'SpinUOC SmartMoob, una plataforma de gestió integral basada en el núvol (SaaS) per a estacions de càrrega elèctrica. El projecte ofereix un programari que facilita "el llançament, l'operació i l'escalada de negocis de recàrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics, amb monitorització avançada, facturació automatitzada, optimització energètica, compatibilitat i plug and play".

Els impulsors del projecte expliquen que promou "l'adopció de la mobilitat elèctrica, la consolidació de l'eficiència energètica i altres mesures mediambientals". A Espanya, el sector compta amb més de 300.000 vehicles elèctrics i al voltant de 30.000 punts de càrrega —més de 10.000 instal·lats l'any passat—, amb un pronòstic de fort creixement en els propers anys.

Un bessó virtual contra l'estrès de la comunicació instantània

Cristina Grau, estudiant del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science), presentarà Twintual, un projecte de twin virtual (un bessó virtual que replica el comportament de l'usuari) que, segons explica, és "ideal per a qui està exposat a un gran volum de missatges, professionals amb agendes ajustades que valoren l'eficiència en la comunicació digital". L'eina es dirigeix a les persones que passen molt de temps al dia contestant missatges i correus i que, tot i així, no poden respondre'ls tots. "Cada dia ens enfrontem a una sobrecàrrega informativa i a l'estrès a causa de la comunicació instantània", recorda Grau.



El projecte Twintual parteix d'un problema clar en la societat validat amb un estudi fet entre tres-centes persones. Twintual és un bessó virtual que "replica el comportament de l'usuari en converses de manera humanitzada a través de qualsevol canal". És accessible des de qualsevol dispositiu i "manté l'usuari al dia del que s'ha perdut i del que Twintual ha gestionat en lloc seu mentre no ha estat disponible o les seves prioritats han canviat". L'usuari sempre té el control i pot ajustar el nivell d'autonomia. Els autors de la iniciativa tenen experiència en projectes digitals per a institucions dels Estats Units com Harvard i, amb l'SpinUOC, aspiren a trobar col·laboradors estratègics que validin la seva idea i el seu model de negoci.

Estimulació cerebral no invasiva per a malalties mentals i neurològiques

Elena Muñoz Marrón, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora colíder del grup NeuroADaS Lab de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), presentarà el projecte UNNE, "una solució innovadora i basada en l'evidència científica per al tractament de les malalties mentals i neurològiques". Es tracta d'una iniciativa que treballa al voltant de l'estimulació cerebral no invasiva, tècnica que, segons apunta la investigadora, "permet modificar l'activitat cerebral alterada en diferents patologies". Muñoz assenyala que amb aquesta estimulació es pot aconseguir "una recuperació major i més ràpida" en persones amb malalties com ara depressió, ansietat, Alzheimer o ictus, que afecten més de 2.000 milions de persones arreu del món.

El projecte UNNE ofereix tractament especialitzat a pacients, així com formació i consultoria a entitats que vulguin incorporar l'estimulació cerebral no invasiva a la seva cartera de serveis. Els seus responsables ja col·laboren amb un grup hospitalari d'Espanya i esperen que l'SpinUOC els "ajudi a acabar de perfilar la proposta i tenir més presència en l'ecosistema emprenedor, que tant valor aporta a la societat".

L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport d'Estrella Damm, la Ramon Molinas Foundation, el 4 Years From Now i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.